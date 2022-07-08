法新社：台灣人受烏克蘭抗戰啟發，為中國侵略做準備投入城鎮戰訓練

（中央社）俄羅斯2月底出兵攻打烏克蘭，讓持續活在中國武攻威脅下的台灣許多人最深的恐懼具體化。一些民眾開始研究城鎮戰，為台灣海峽可能開戰做準備。

在週末於新北市舉行的一場城鎮戰工作坊活動，呼號葉「教授」的參加者身著迷彩裝，從停車場上的一輛車後方窺伺，他手持突擊步槍準備射擊，目光掃描四周，一面等待進攻信號。

47歲的葉男在中場休息時告訴法新社：「俄烏戰爭爆發，是我來參加這個工作坊的一大原因。」他從事行銷工作，如今週末假日手持複製槍在城鎮戰工作坊演練，為了他眼中非常真實的中國侵略威脅做準備。

俄烏戰爭雖然激起許多台灣人心中的恐懼，卻也啟發像葉男這樣的人士。他們從烏克蘭的抗敵韌性見到希望，讓他們相信如果台灣採取正確的戰術，可能也有機會抵擋住中國這樣強大許多的敵人入侵。

這樣的台灣人不在少數。根據城鎮戰課程主辦單位的說法，自從2月以來，他們的學員翻了近4倍。槍砲和急救的相關課程報名人數也成長。

早在俄羅斯侵略烏克蘭之前，台灣人對中國侵略的憂慮已開始升溫。城鎮戰工作坊主辦公司極光訓練執行長江宇斌指出，自從2020年中國戰機開始經常性侵入台灣的防空識別區（ADIZ），台灣人的「危機感便不斷升高」。

根據法新社的資料，2020年記錄到約有380架次的共機侵入台灣防空識別區，去（2021）年再增加一倍多，且今（2022）年眼看也會有相同趨勢。

中國總體兵力遠大於台灣。根據美國國防部的資料，中國和台灣的地面部隊人數差距是100多萬比8萬8000，戰車的數量差距是6300輛比800輛，噴射戰鬥機的差距則是1600架比400架。

然而，烏克蘭的經驗，為如何讓這般巨大差距的影響力降低提供實務上的藍圖。

俄烏戰爭活生生展現，爭奪城市控制權的戰鬥有多艱難，以及進攻部隊要付出的代價有多高。而台灣2300萬人口大多數居住在城鎮。

葉男與15位隊友在一個停車場內呈交錯縱隊形奔跑，他們屈身躲在荒廢的建築物和車輛後方，模擬攻擊敵人位置。他們嘗試將從戰火蹂躪的烏克蘭城市學到的教訓，應用在城鎮戰工作坊行動中。

葉表示：「最佳的防守就是攻擊。說白了就是殲滅敵人、阻止他們的任何進攻。」他身旁站著一些身穿明亮反光背心的教練正在做筆記。

在停車場附近的一個倉庫，34歲的消防車燈製造商員工林沛恩正在學習如何首次用手槍射擊。她希望學會如何開槍，或許能在戰爭中保護自己和家人。「我們要未雨綢繆，因為不知道事情何時會發生。」

根據5月進行的一份台灣民意調查，61.4％的受訪者願意在國家受到侵略時拿起武器。

台灣世代智庫執行長陳冠廷告訴法新社：「烏克蘭人民對抗侵略者的戰鬥意志，令台灣人防衛國土的決心增強。」

38歲的退役傘兵林平宇（Lin Ping-yu，譯音）也來參加城鎮戰課程，為了「溫習自己的戰鬥技能」。

他說：「唯有一國的公民擁有強大的意志和決心來保護國土，才能說服國際社會前來幫助他們。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺