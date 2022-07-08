美最高法院推翻墮胎權、逾五成民眾反對，密西西比州唯一墮胎診所被迫關門
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位於密西西比州的傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）因建物外牆顏色，又名粉紅之家（Pink House），在最高法院推翻保障墮胎權裁決，禁止墮胎的法律生效前，進行最後一次結束妊娠手術。
（中央社）美國最高法院上月推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，這項裁決的核心密西西比州唯一一家提供墮胎手術的診所今天（美國時間7日）拉下鐵門。
位於密西西比州的傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）因建物外牆顏色，又名粉紅之家（Pink House），在最高法院推翻保障墮胎權裁決，禁止墮胎的法律生效前，進行最後一次結束妊娠手術。
粉紅之家基金（The Pink House Fund）在推特發文表示：「今天對於在密西西比最後一家提供墮胎手術的我們大家來說是艱辛的一天。」粉紅之家基金負責募款維持粉紅之家運作。
「這是我們奮不顧身對抗的最後一天，在沒有其他機構提供或可以提供之際，我們對於我們在這裡的工作感到驕傲。」
密州立法禁止婦女懷孕15週後墮胎，傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）提告指該法違憲，大法官重新檢視1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），而在今（2022）年6月25日推翻保障墮胎權的歷史性裁決。
密西西比州2007年通過禁止墮胎法案，最高處10年徒刑，但危及母體生命的情況除外，但未排除性侵或亂倫等情況。
粉紅之家要求地方法院阻擋這項法律，但遭到拒絕，而不得不關門。
在鄰近多州同樣不歡迎墮胎的情況下，密西西比州想結束妊娠婦女，恐必須使用墮胎藥，或前往數百公里外的伊利諾州等地，進行墮胎手術。
美國境內其他地區，幾家提供墮胎手術的設施中心已經停業。
女性整體健康（ Whole Woman's Health）6日宣布，旗下4家德州診所將關門，而將在隔壁的新墨西哥州開設一家新診所。
密蘇里唯一一家提供墮胎手術的診所，由聖路易計劃生育協會（Planned Parenthood）經營，也已經在6月23日結束這類手術。
在最高法院的歷史性裁決後，美國50州約半數的婦女墮胎管道料將消失。
美最高法院推翻墮胎權，超過5成民眾不挺
在美國最高法院做出推翻墮胎權的重大裁決後，一項最新民調顯示，57％受訪民眾不贊同最高法院的裁決，62％的民眾認為在所有或是大多數情況下，墮胎應合法。
保守派成員居多數的美國最高法院，在6月24日表決推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，這項新的裁定賦予全美各州禁止墮胎的權力。
在裁決出爐後，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）隨即進行一項民調，了解美國民眾對最高法院裁決的看法。
根據今天公布的民調結果，57％受訪者不贊成最高法院推翻墮胎權的裁決，當中有43％表達強烈反對；另方面，在支持這項裁決的41％受訪者中，25％民眾高度支持。
對於墮胎權合法的看法會因黨派支持不同而有分歧。約82％的民主黨人或傾向民主黨的獨立人士不贊同最高法院裁決，其中66％強烈反對；共和黨人與傾向共和黨的獨立人士有70％贊成這項裁決，高度支持的比重則有48％。
調查發現，62％受訪者認為墮胎在所有（29％）或多數（33％）情況下應該合法；36％民眾認為在所有（8％）或多數（28％）情況下都應是非法行為。這部分調查同樣有明顯的黨派分歧，84％民主黨支持者認為所有或多數情況應合法，共和黨支持者比例為38％。
在種族差異上，多數亞裔、非裔受訪者是最不贊同最高法院裁決的族群，分別為72％與67％。
年齡方面，年輕人較老年人更不支持這項裁決。69％的30歲以下成年人表示反對，其中強烈反對的比重為55％。50歲以及50歲以上的中老年人則存在分歧，反對與贊成分別為51％與48％。
宗教信仰是墮胎權爭議的根本因素之一。民調顯示，71％的白人福音教派教徒贊同最高法院裁決，強烈支持的比重高達54％；但68％的非裔新教教徒反對這項裁決，48％強烈反對。相形之下，非福音教派的白人新教徒、天主教徒的看法則顯得分歧。
這項調查於6月27日至7月4日針對全美6174名成年人進行，抽樣誤差為正負1.8個百分點。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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