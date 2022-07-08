人權倡議團體批評2毒販遭處刑，新加坡政府堅持死刑能有效遏止毒品交易

（中央社）新加坡政府7日將2名毒販處以絞刑，遭倡議人士批為「可恥且不人道的刑罰」。自3月以來，星國已對4名受刑人執行死刑。

法新社報導，此前最近的一次處決是在4月。當時星國當局將一名走私毒品的智能不足男子處以絞刑，在國際間激起眾怒，並引來歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）等國際組織的反對。

新加坡對待毒品犯罪相當嚴厲，是全世界刑度最重的國家之一。儘管廢除死刑的聲浪漸漲，星國當局仍堅稱極刑是遏阻毒品非法交易的有效方式。

記者兼著名維權人士韓俐穎（Kirsten Han）指出，7日遭處決的受刑人為來自馬來西亞、今年32歲的辛格（Kalwant Singh），以及新加坡籍的古斯（Norasharee Gous）。兩人皆因2016年的一起海洛因非法販運案件而被判刑。

We are unspeakably heartbroken at this incredible cruelty.



May they rest in peace. May the fight against the death penalty continue in their memory.



Life is precious. #AbolishTheDeathPenalty https://t.co/9P07CJX3k5 — Amnesty International Malaysia (@AmnestyMy) July 7, 2022

韓俐穎告訴法新社，辛格的姐姐已收到他的死亡證明；古斯的家人也已將死者遺體送往清真寺。

辛格昨天最後一搏提出上訴。他的律師團強調，辛格曾提供線報，協助星國當局逮捕一名涉嫌販毒的重要嫌犯。

不過，上訴立即遭到3名法官駁回。法官還稱，逮捕該名嫌犯的過程中，緝毒官員並未採用任何辛格提供的情報。

針對當局再度執行死刑，星國監獄官員並未回覆置評請求。

國際特赦組織（Amnesty International）則批評，星國政府實施死刑之舉「公然違反人權」。

該組織的區域研究副秘書長吉爾（Emerlynne Gil）說：「我們敦促新加坡當局立即停止執行最新一波絞刑，並暫停實施處決，向終結可恥且不人道的刑罰邁進一步。」

在中斷處刑2年多後，新加坡3月起重新開始執行死刑。倡議人士擔心，這將是一連串行刑的序幕。

星國內政兼律政部長尚穆根（K Shanmugam）近期接受英國廣播公司（BBC）採訪時，為執行死刑辯護。他宣稱，有「明確證據，表明死刑是遏止潛在毒販的有效方式」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 新加坡內政部長尚穆根。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範