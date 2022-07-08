知名演員詹姆斯肯恩逝世享壽82歲，與柯波拉合作《教父》成影迷無限追憶
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今（2022）年適逢《教父》50問世週年，詹姆斯肯恩年初還出席各大放映《教父》的特別活動，如今傳出離世消息，自然引起各界惋惜。
曾演出《教父》的美國知名演員詹姆斯肯恩（James Caan），經紀人證實在美國時間7月6日晚間逝世，享壽82歲，但死因並未透露。消息一出，引起好萊塢以及全世界影迷的不捨與哀弔。
詹姆斯肯恩於1940年出生在紐約市的布朗克斯，就讀密西根州立大學時以踢美式足球聞名，而後轉學至霍夫斯特拉大學，在此碰上了法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola），而後詹姆斯肯恩轉往戲劇之路，就讀紐約市著名的劇場學院「The Neighborhood Playhouse」，並師承表演指導大師桑福德邁斯納（Sanford Meisner），就此對表演發展出興趣，並走上職業演員的道路。
1961年，詹姆斯肯恩得到一些演出機會，並首度演出電視劇《Naked City》，之後的幾年，詹姆斯肯恩陸續在各大電視劇中演出。到了1963年，詹姆斯肯恩迎來了職業生涯首部電影的演出，在大導演比利懷德（Billy Wilder）的浪漫喜劇《愛瑪姑娘》尬上一角，但顯然地，詹姆斯肯恩尚還稚嫩，本作的頭牌是早已走紅的傑克李蒙（Jack Lemmon）和莎莉麥克琳（Shirley Maclaine）。
不過，《愛瑪姑娘》仍舊為詹姆斯肯恩打開一扇進軍電影的窗口，1965年就演出了由阿諾德拉文（Arnold Laven）執導的作品《The Glory Guys》，詹姆斯肯恩在片中的好表現，為他提名了金球獎最有前途新人獎，至此開始獲得穩定的電影演出機會。
而詹姆斯肯恩職業生涯最為標誌性的角色，當然是1972年與法蘭西斯柯波拉合作的《教父》，詹姆斯肯恩在大名鼎鼎的柯里昂家族中，飾演性格火爆、率直的長子桑尼，好表現也讓他首度獲得奧斯卡最佳男配角的提名，而這也是詹姆斯肯恩職業生涯唯一一次提名奧斯卡演技獎項。雖然最終惜敗給《酒店》的喬伊葛雷（Joel Grey），但詹姆斯肯恩的演出仍在無數影迷心中留下影史經典畫面——包含被亂槍擊中的結尾。
值得一提的是，《教父》的製作方派拉蒙原先並非屬意由詹姆斯肯恩飾演桑尼，但曾經在《紅粉飄零》中執導過詹姆斯肯恩的法蘭西斯柯波拉堅持認為，只有詹姆斯肯恩才能詮釋桑尼這個角色，並說服了派拉蒙。而當派拉蒙找上詹姆斯肯恩時，詹姆斯肯恩立刻接下演出邀約，最後事實證明，這是個雙贏的合作。
除了《教父》之外，詹姆斯肯恩60年職業生涯的代表作，還有《賭徒》、《戰慄遊戲》、《精靈總動員》、《Thief》、《Brian’s Song》等；合作名導無數，除了上文提及的比利懷德、法蘭西斯柯波拉之外，還有麥可曼恩（Michael Mann）、詹姆士葛雷（James Gray）、魏斯安德森（Wes Anderson）、拉斯馮提爾（Lars von Trier）等人。
在不勝枚舉的影視作品中，詹姆斯肯恩也在1980年執導了首部導演處女作《Hide in Plain Sight》，同時是生涯唯一的執導作品；而詹姆斯肯恩的演藝生涯，基本上還是以演員為主軸，並擁有奧斯卡、金球獎、黃金時段艾美獎等知名獎項的提名。
今（2022）年適逢《教父》50問世週年，詹姆斯肯恩年初還出席各大放映《教父》的特別活動，如今傳出離世消息，自然引起各界惋惜。
詹姆斯肯恩經紀人德皮亞諾（Matt DelPiano）證實了他的死訊，而德皮亞諾向外界宣稱：「吉米（詹姆斯肯恩）是最棒的，他是我們公司歷來最棒的演員之一，他也很幽默、忠誠，並懂得關心他人且受人愛戴。我們在合作事業之前一直是朋友關係，我會非常想念他，並為與他共事感到自豪。」
而詹姆斯肯恩的家屬，也在他的帳號推文中表示：「我們以極度悲傷的心情告知你們，吉米（詹姆斯肯恩）已於7月6日晚間逝世。我們對大家流露的愛和哀悼表示感謝，並要求大家在這個困難時期，尊重家人們的隱私。」
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核稿編輯：楊士範
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