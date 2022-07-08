知名演員詹姆斯肯恩逝世享壽82歲，與柯波拉合作《教父》成影迷無限追憶

曾演出《教父》的美國知名演員詹姆斯肯恩（James Caan），經紀人證實在美國時間7月6日晚間逝世，享壽82歲，但死因並未透露。消息一出，引起好萊塢以及全世界影迷的不捨與哀弔。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 詹姆斯肯恩

詹姆斯肯恩於1940年出生在紐約市的布朗克斯，就 讀密西根州立大學時以踢美式足球聞名，而後轉學至霍夫斯特拉大學，在此碰上了法蘭西斯柯波拉（ Francis Coppola ），而後 詹姆斯肯恩轉往戲劇之路，就讀 紐約市著名的劇場學院「The Neighborhood Playhouse」，並師承表演指導大師桑福德邁斯納（Sanford Meisner），就此對表演發展出興趣，並走上職業演員的道路。

1961年，詹姆斯肯恩得到一些演出機會，並首度演出電視劇《Naked City》，之後的幾年，詹姆斯肯恩陸續在各大電視劇中演出。到了1963年，詹姆斯肯恩迎來了職業生涯首部電影的演出，在大導演比利懷德（Billy Wilder）的浪漫喜劇《愛瑪姑娘》尬上一角，但顯然地，詹姆斯肯恩尚還稚嫩，本作的頭牌是早已走紅的傑克李蒙（ Jack Lemmon）和莎莉麥克琳（Shirley Maclaine）。

不過， 《愛瑪姑娘》仍舊為詹姆斯肯恩打開一扇進軍電影的窗口，1965年就演出了由阿諾德拉文（Arnold Laven）執導的作品《The Glory Guys》，詹姆斯肯恩在片中的好表現，為他提名了金球獎最有前途新人獎，至此開始獲得穩定的電影演出機會。

而詹姆斯肯恩職業生涯最為標誌性的角色，當然是1972年與 法蘭西斯柯波拉合作的 《教父》，詹姆斯肯恩在大名鼎鼎的柯里昂家族中，飾演性格火爆、率直的長子桑尼，好表現也讓他首度獲得奧斯卡最佳男配角的提名，而這也是詹姆斯肯恩職業生涯唯一一次提名奧斯卡演技獎項。雖然最終惜敗給《酒店》的喬伊葛雷（Joel Grey），但詹姆斯肯恩的演出仍在無數影迷心中留下影史經典畫面——包含被亂槍擊中的結尾。

值得一提的是，《教父》的製作方派拉蒙原先並非屬意由詹姆斯肯恩飾演桑尼，但曾經在《紅粉飄零》中執導過詹姆斯肯恩的 法蘭西斯柯波拉 堅持認為，只有詹姆斯肯恩才能詮釋桑尼這個角色，並說服了派拉蒙。而當派拉蒙找上詹姆斯肯恩時，詹姆斯肯恩立刻接下演出邀約，最後事實證明，這是個雙贏的合作。

Photo Credit: 《教父》 詹姆士肯恩（左起）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）、艾爾帕西諾（Al Pacino）與約翰卡佐爾（John Cazale），在法蘭西斯柯波拉執導的《教父》中合影

除了《教父》之外，詹姆斯肯恩60年職業生涯的代表作，還有《賭徒》、《戰慄遊戲》、《精靈總動員》、《Thief》、《Brian’s Song》等；合作名導無數，除了上文提及的比利懷德、 法蘭西斯柯波拉之外，還有麥可曼恩（ Michael Mann ）、詹姆士葛雷（ James Gray ）、魏斯安德森（Wes Anderson）、拉斯馮提爾（Lars von Trier）等人。

在不勝枚舉的影視作品中， 詹姆斯肯恩也在1980年執導了首部導演處女作《Hide in Plain Sight》，同時是生涯唯一的執導作品；而詹姆斯肯恩的演藝生涯，基本上還是以演員為主軸，並擁有奧斯卡、金球獎、黃金時段艾美獎等知名獎項的提名。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

今（2022）年適逢《教父》50問世週年，詹姆斯肯恩年初還出席各大放映《教父》的特別活動，如今傳出離世消息，自然引起各界惋惜。

詹姆斯肯恩經紀人德皮亞諾（Matt DelPiano）證實了他的死訊，而德皮亞諾向外界宣稱：「吉米（詹姆斯肯恩）是最棒的，他是我們公司歷來最棒的演員之一，他也很幽默、忠誠，並懂得關心他人且受人愛戴。我們在合作事業之前一直是朋友關係，我會非常想念他，並為與他共事感到自豪。」

而詹姆斯肯恩的家屬，也在他的帳號推文中表示：「我們以極度悲傷的心情告知你們，吉米（詹姆斯肯恩）已於7月6日晚間逝世。我們對大家流露的愛和哀悼表示感謝，並要求大家在這個困難時期，尊重家人們的隱私。」

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

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核稿編輯：楊士範