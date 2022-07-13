你有去過輔導室嗎？聽說輔導老師都很溫柔耶？他們到底是誰？

文：Amazing Key

6月中旬是各大校園的畢業典禮，每個導師辦公室都充滿了大大小小的感謝花束，有時候真的好羨慕導師們哪......能夠有自己的班級，孩子們真的會覺得自己就像是在學校的爸爸媽媽一樣。但輔導老師不太可能能當導師，因為我們守護的是全校的孩子......

輔導室到底是個什麼樣的神奇角落？進得去出不來？

在你還是學生的時候曾經到過輔導室嗎？在江湖上有一個傳說就是輔導室都被安放在校園一個很杳無人煙或是很「特別」沒人知道的位置（偷偷說有些學校根本沒有輔導室......），很多人其實在學期間都不太曉得原來學校還有這一個地方，大部分人常去的就是學務處、教務處，連總務處或健康中心都比輔導室還要更有人氣；很多孩子會說去輔導室的同學都是有問題的，這點真的很尷尬，對也不對，但我必須說這年頭到底誰沒問題？大家都各自有自己內心當中需要被安慰、被看見、被守護的事情，而「安慰你心中的傷、看見你的難處，並且堅持守護你」就是輔導老師每天主要的工作！

很多同學會來到輔導組通常會是因為幾種狀況：

被導師／科任老師／其他處室發現學生有特別問題的時候被請來的，或是在跟輔導老師討論後由輔導老師直接／找藉口請學生來輔導室。 家長因為發現孩子有特別問題希望能請輔導室協助，輔導老師就會想辦法找學生來聊聊或認識一下。 因為在學校幹了不得了的事情所以被學校（導師、教官勸導之下）強制一定要來輔導室找輔導老師輔導一下！ 路過經過想說這是哪裡？好奇進來逛逛，或者是因為肚子餓發現輔導老師看起來很親切想說來問看看有沒有東西吃...... 來借杯子、衛生紙、衛生棉、筆、剪刀、膠水、彩色筆、飲水機、吹風機等各種學生以為輔導組可能有的東西時也會進來找我們～ 但是！還是有真的覺得自己有需要找人聊聊，心情不好或是很煩惱，想要找人幫忙的可愛孩子，會鼓起勇氣自己走進來輔導組，當這樣的孩子抬頭望向我們時，可能鼻子紅紅的或是熱淚盈眶，當下我們就知道，是輔導老師該出動的時刻了！

而針對另一個都市傳說：「輔導室進得去出不來！」，其實在前面所列舉的大部分的狀況下，在跟輔導老師談完後，我們可能會再跟同學們約下次見面晤談的時間，會依據學生的需求和實際狀況來安排，所以同學們都是有安全回到班上，也都有安全回到家喔～只是說，我們常常會發現，只要來過輔導組的孩子，通常就會愛上這裡，這個令人感到安全溫暖的地方（所以說輔導室的裝潢很重要！拜託教育部或學校可以多花點錢在這個地方！）。說輔導室是校園當中的溫暖淨土當之無愧阿！

輔導老師是什麼？能吃嗎？輔導老師的日常大公開！

記得，曾經有一個我的個案問過我：「輔導老師都在幹嘛？」也有個案曾問我說：「輔導老師是不是一直聊天就好了？」嗯......放心，因為我們是專業的輔導老師，對於學生可（ㄅㄞˊ）愛（ㄇㄨˋ）的發言絕對不會生氣的～當下聽到也開始思考說，的確大家可能對輔導老師認識不多，就連家長可能也不是很知道輔導老師在學校的角色到底是什麼？（可能某些老師也都覺得輔導老師很沒用？哈哈～開玩笑的啦）所以我就在想會不會是輔導老師們都是默默付出型的（我算是比較怪胎的輔導老師），所以大家才都不明白我們在幹麻。

對於學生的問題，我一向都是認真看待、認真回答，當時我很仔細地跟學生回答輔導老師的工作，我跟他說：

沒錯，輔導老師大部分的時間都會安排跟學生談話，就像現在我跟你在這個房間裡，一起針對一些事情聊聊，也會跟你一起思考該怎麼看待這些事，或是在你遇到問題時想辦法協助你去面對和解決，這個在專業上稱之為「晤談」，這件事情也是我最喜歡做的事！ 在我們學校的輔導老師要上課，我們需要上國中的輔導課和高中的生命教育／生涯規劃課程，在上課之前我們也需要花費很大量的時間來備課，因為輔導課很珍貴所以我們得把握每一次上課的機會（有些學校的輔導課沒有辦法真的每週上一節QQ）。 為了進行很多重要事情的宣導，例如性平教育、生命教育、家庭教育、親職教育、特殊教育等等，我們需要辦很多有趣的活動，讓大家從活動中學習到一些知識，而這些知識可以幫助你們變成更好的人：） 開會，除了學校一些重（ㄖㄨㄥˇ）要（ㄔㄤˊ）的會議以外，我們最重要的就是要幫有需要的同學召開會議，針對他們需要的協助來請各位老師一起來幫忙他，也可以透過會議讓有需要知道的老師更了解他的狀況，幫助同學在學校更好的生活！ 老師和爸媽也常常會來找我們或打電話給我們諮詢跟同學們有關的問題，其實老師們和家長都很關心孩子，他們在發現或遇到師生／親子問題時願意來找輔導老師聊聊，一起找出解答，這會讓我們非常感激，因為有他們的幫忙，也許同學不用來輔導組就可以解決問題了！

這些就是輔導老師們的日常，當然以法規上來說「專任輔導老師」是不用兼任行政業務的，然而實際上很多時候無法這麼理想，有很多學校的輔導老師除了個案輔導以外還是要做很多行政業務，所以我們還是需要有三頭六臂才行，這也就是輔導老師應聘時學校會評估輔導老師各種可能性的原因（尤其是私校XD）。

大家好像都對輔導老師有綺麗的幻想？這些期待其實很沉重......

如果問我這些年來當輔導老師覺得輔導老師跟一般老師最大的差別是什麼，那我會說應該就是「好像不能有自己......（哈）」。

可能是因為我們總是很溫柔陪伴學生吧......所以大家對於輔導老師都有一種人設的概念：很有同理心、很溫柔、不會發脾氣、很善解人意、很好相處、很會觀察人、很會安慰人、很會處理自己的情緒、很好欺負（誤XD）......好吧，其實這些很多都是對的，沒錯，受過專業訓練的輔導老師在「同理心」這件事上絕對是高等級的，我們很容易就可以改變自己腳的大小穿上別人的鞋子，做到感同身受，很能夠理解學生、老師、家長的無奈和難處，所以我們能給予他們所需要的支持，但這不代表，輔導老師永遠都會是／應該要是這樣。

想起一開始任教時，除了要輔導學生以外，還要上輔導課，這其實是不同角色的事，因為是上課所以得管秩序，管秩序時很難不拉開嗓門，或是擺上嚴肅的臉孔，但這真的很難為，我想這也就是為什麼專業上的規定是專輔就是專輔，不用上課的原因；後來主管找我談，給我一些建議，其中也包含了一種期待就是輔導老師不應該對學生生氣。當時我實在太憋屈了，這樣學生怎麼會聽我的話上課好好上呢？同時我也意識到，原來輔導老師是被期待應該維持一種「溫柔」形象的，這件事對我後來在面對學生時有很大的影響，因為難以避免我必須同時擔任多種角色，而在幾年的歷練之後我也比較能準確的轉換不同角色之間跟學生的互動方式，真的好難。

對了，這種對輔導老師的期待，某個程度也會反映在學校各種人員對待輔導老師的態度上，但他們很難察覺到自己有這種差別待遇，太內化了，以致於他們會認為忘了跟輔導老師通知什麼、少把輔導老師算進一些重要福利措施、或是要求輔導老師配合什麼，溫柔的輔導老師們應該都是可以接受的......哈哈，不曉得有沒有人跟我一樣心有戚戚焉呢？

傻傻分不清楚？輔導老師跟心理師的差別？

現在實務上有很多心理師都會進到校園成為輔導老師，能夠有心理師的同事我真的覺得很榮幸也很開心，從他們身上我學習到很多，也發現了很多在本位上的差異，這點我也覺得很有趣，所以想特別提出來談談！

我的同事們有些本身有心理師的執照，有台灣執照也有國外執照的心理師，跟輔導老師在面對和處理跟學生相處的界線上有很大的不同。以心理師來說，跟個案之間的界線守則非常嚴謹也很重要，對於治療品質會有很大的影響，基本上跟個案不能有治療關係以外的接觸和連結，例如心理師不會給個案自己私人的聯繫方式，也盡量避免跟個案在諮商室以外的地方有接觸，因為跨越界線之後必然會產生不同的關係連結，而後帶來的情感、失望或是期待，就很難真的讓諮商／治療順利推展；因此我能感受到心理師同事非常恪守這點原則，非常在意且極力避免跟學生互加line或ig這件事。