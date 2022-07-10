用18個月做一部電影配樂：《瘋狂麥斯》裡的每個聲響，都是倖存者強而有力的生存證據
我們想讓你知道的是
為什麼電影配樂要做到18個月？湯姆霍肯伯格說，因為喬治米勒從一開始就直奔精細，例如在汽車、化妝、場景、鏡位移轉、剪接……等面向都做了相當細膩的考究，並且苛求非常出色的細節感。
文：Booksweet Tsai
瘋狂的人是跟自己過不去，瘋狂的世界是人與人的不願理解，當瘋狂的人處在瘋狂的世界，我們不稱它為末日，那只不過是用更澄澈的透鏡凸顯何謂活著罷了。
2015年動作片《瘋狂麥斯：憤怒道》（Mad Max: Fury Road）被認為是有史以來最偉大的動作片之一，荷蘭配樂家湯姆霍肯伯格（Tom Holkenborg，又名Junkie XL）也花了比一般製作電影配樂好幾倍的時間琢磨喬治米勒（George Miller）的奇作。
他說：「當我看到這部片時，我知道我們必需想出一些浮誇的搖滾歌劇。喬治創造的荒漠、獨裁者不死老喬、戰爭男孩的外貌都太誇張了，音樂必需與之匹配。如果你看到這樣的電影直覺用大提琴和長笛配樂，恐怕無法就此交差了事，你必需想出些更大膽的東西！」
考驗人性的大漠車戰
《瘋狂麥斯》系列電影前三部曲分別在1979、1981、1985年上映，第四部《瘋狂麥斯：憤怒道》其實早在1987年就萌生拍攝構想，但直到十年後概念才算成形，然而在2015年首映前歷經無數次的延宕，例如2001和2003年開始籌備拍攝時，因發生911襲擊事件和伊拉克戰爭而延遲，導演也一度考慮改成動畫電影，即使2012年底殺青了，距離完成也還差一年多的時間，因為完美主義的喬治米勒決心再補拍些鏡頭。
《瘋狂麥斯：憤怒道》由喬治米勒導演、共同編劇、共同製作，演員陣容包括湯姆哈迪（Tom Hardy）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）和一票天仙超模。
電影主要在納米比亞的多羅布國家公園取景，故事描述世界末日時生態崩潰、物資匱乏，人性與道德觀也敗壞無遺。麥斯洛克坦斯基（Max Rockatansky）在掙脫當戰爭男孩的「血袋」後，於憤怒道上遇到救援邪王妻妾群的指揮官芙利歐莎（Furiosa），遂結盟駕駛裝甲油罐車逃離神堡（Citadel）。不死老喬於是率領他的軍隊驅車追趕，為了他的財產美人，更是為了孕妻肚皮裡的種。
這場漫長的沙漠公路戰與女權之爭，事實上是用串聯動作來敘事，有時甚至讓人覺得對白顯得多餘。角色可以不必交談，但周密的音牆不能沒有。湯姆霍肯伯格用極端暴力的音場闡述激速與激情的敢死大軍，他的目標不只是製造出身臨其境的震撼感，他更要敲響死亡的喪鐘，用雜音為倖存者提出強而有力的生存證據。
浮誇過火的搖滾歌劇
喬治米勒先是跟漢斯季默（Hans Zimmer）、約翰包威爾（John Powell）、馬可貝爾特拉米（Marco Beltrami）等配樂家接洽過。
在完成查克史奈德（Zack Snyder）的《300壯士：斯巴達的逆襲》後，湯姆霍肯伯格獲邀至澳洲與導演會面討論對《瘋狂麥斯：憤怒道》聲響的想法，他們一拍即合，但朋友們卻給了他意味深長地笑，調皮地說真正完成的時間會多一年。果不其然，最後竟然得花艱苦的18個月去把每個音符放到正確的位置上。
漫長的配樂歷程就從那輛後頭有進擊的鼓手、前頭有神經吉他手的卡車展開，他們就像戰爭派對的重金屬號兵，是配樂家第一個看到的鏡頭，也讓他吃驚不已。作曲時，他專注在讓音樂變得更寬廣，致力創作出「非常簡單但非常容易識別的東西。」
湯姆霍肯伯格意識到：「瘋狂麥斯是一個非常麻煩的角色，有著非常麻煩的過去。他只有一種本能，那就是生存。」當麥斯衝出神堡，女英雄和逃脫的邪王妻妾們都不知道這顆未爆彈何時會爆炸，所以選用大提琴演奏非常簡單的主題，反覆播放個三、五遍的「Dah–DAH」，暗示他是無法控制的動物。
當他們的相處狀況趨向穩定時，改用連續兩個大提琴音符表現安穩與安全。除了危險性格，瘋狂麥斯還有一段描述精神狀態的主題配樂，當他開始閃現癲狂的回憶、不知道自己身在何處、要去何方，這種不安就用靈感來自40和50年代電影的弦樂即興演奏（riff）表現。湯姆霍肯伯格和喬治米勒都非常喜歡那個有伯納德赫爾曼（Bernard Herrmann）的時期，所以那段弦樂也遙相呼應《驚魂記》。
芙利歐莎的主題音樂則留到最後，環繞她周圍的一切都有狂熱元素，但音樂上一開始只用了脈搏，直到她在油罐車中與麥斯交談，觀眾對她才有初步的瞭解，她的主題音樂也從此處開始，一直持續到電影結尾。唯一脫離瘋狂的音樂是在夜晚響起的〈Many Mothers〉，這段細緻而有機的弦樂反映出他們都是溫暖的人，處於在互動中釋放壓力、回歸人性的時候。
直奔細節的數學方法
那為什麼電影配樂要做到18個月？湯姆霍肯伯格說，因為喬治米勒從一開始就直奔精細，例如在汽車、化妝、場景、鏡位移轉、剪接……等面向都做了相當細膩的考究，並且苛求非常出色的細節感。
導演和配樂家曾用數學方法形容自己的藝術觀點，湯姆霍肯伯格說，如果不斷重複同樣的節奏，到了一定程度就會很無聊，錯失了講故事的機會。所以要稍加分出段落，把它分解得略有不同。「這些數字之間的關係非常牢固，如果巧妙地將它們混合在一起，就可以在節奏內塑造出故事感。」
喬治米勒也是如此看待剪接的，在分批拍攝一定數量的鏡頭後，再稍微改變元素，形塑出有意義的節奏。「他會在一週內多次觀看這部電影，然後說：『我覺得我們需要將這個鏡頭加快兩幀』，或是『我認為我們需要在那裡拍攝。』他的工作如此細緻，這是非常了不起的，他也要求在音樂做到這一點。」
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