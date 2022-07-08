在愛琴海沈船事件中侵犯人權，歐洲人權法院認定希臘政府沒有保護又羞辱難民

2014年一起愛琴海的難民沈船事件中，有11人在事故中死亡，其餘生還者獲救並回到陸地上後，又被希臘當局當眾搜身、承受屈辱。對此，歐洲人權法院做成最新判決，認為希臘政府侵犯人權，不僅沒有保護難民並進行充分調查，還用羞辱人的方式對待他們，要求當局賠償損失。

近年眾多從敘利亞、阿富汗逃往歐洲的難民，在愛琴海發生沈船意外，其中一案最近出現了具有重大意義的裁決。

2014年1月20日，一批難民搭乘小船穿越愛琴海，結果在東南部的法爾馬科尼西島附近沈沒，共有11人死亡、包含8名兒童。在這起事故中，共有16名倖存者，其中有13名阿富汗人、2名敘利亞人和1名巴勒斯坦人，他們聲稱希臘海岸警衛隊在把小船高速拖曳到土耳其時，讓這艘船沈沒。

根據《獨立報》報導，希臘當局否認此事，聲稱這艘船會被拖曳到法爾馬科尼西島，是為了要營救難民，船沉是因為船上的人恐慌並突然移動。

《巴爾幹洞察》指出，1名21歲的敘利亞難民，在沉船事故中因為駕駛小船而被判有罪，總共被判145年3個月的監禁以及57萬歐元。但繼續上訴後，法院於2017年裁定沒有人能夠阻止這場海難，並把該名敘利亞人的刑期減為10年。

在那之後，倖存者和5個希臘當地及國際人權倡議團體，呼籲歐洲人權法院就這場海難向希臘提起訴訟，因為希臘海岸警衛隊在事故發生後，並沒有採取必要措施來拯救難民，且對此案的調查不完整又無效。

歐洲人權法院在7日公布判決，認為希臘政府有3點侵犯人權，包含沒有保護難民、沒有進行充分的調查，對待他們的方式有辱人格。

調查結果顯示，救援行動有嚴重的延遲，船隻在凌晨2時16分之前就已經沈沒，但有關單位直到2時29分才請求直昇機支援，到了2時45分才請求提供軍艦。

除此之外，在小船抵達法爾馬科尼西島時，難民在當局的控制之下被帶到露天籃球場，在其他倖存者的面前被搜身。法院認為，這群人剛從一場海難中倖存，其中有些人失去了至親，「毫無疑問地，他們處於極度的壓力環境，且經歷強烈的痛苦與悲傷。」

法院指出，這樣的搜索行為可能導致難民經歷自卑與焦慮，以及一定程度的屈辱，等同於《歐洲人權公約》第3條所述的「侮辱的待遇」，該條公約指出：「任何人不得加以酷刑或使受非人道的或侮辱的待遇或懲罰。」

在判決做成後，希臘必須就難民的損失支付33萬歐元，並向其中1人支付10萬歐元、3人支付8萬歐元、1人支付4萬歐元，其餘11人各支付1萬歐元。

希臘難民委員會主任Lefteris Papagiannakis向《巴爾幹洞察》指出，這是所有組織的共同成果，而歐洲人權法院在這場意外中，認定希臘政府的責任，是非常重要的一步。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範