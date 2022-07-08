在愛琴海沈船事件中侵犯人權，歐洲人權法院認定希臘政府沒有保護又羞辱難民
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2014年1月20日，一批難民搭乘小船穿越愛琴海，結果在東南部的法爾馬科尼西島附近沈沒。在這起事件的營救及後續處理中，歐洲人權法院認為希臘政府有3點侵犯人權，包含沒有保護難民、沒有進行充分的調查，對待他們的方式有辱人格。
2014年一起愛琴海的難民沈船事件中，有11人在事故中死亡，其餘生還者獲救並回到陸地上後，又被希臘當局當眾搜身、承受屈辱。對此，歐洲人權法院做成最新判決，認為希臘政府侵犯人權，不僅沒有保護難民並進行充分調查，還用羞辱人的方式對待他們，要求當局賠償損失。
近年眾多從敘利亞、阿富汗逃往歐洲的難民，在愛琴海發生沈船意外，其中一案最近出現了具有重大意義的裁決。
2014年1月20日，一批難民搭乘小船穿越愛琴海，結果在東南部的法爾馬科尼西島附近沈沒，共有11人死亡、包含8名兒童。在這起事故中，共有16名倖存者，其中有13名阿富汗人、2名敘利亞人和1名巴勒斯坦人，他們聲稱希臘海岸警衛隊在把小船高速拖曳到土耳其時，讓這艘船沈沒。
根據《獨立報》報導，希臘當局否認此事，聲稱這艘船會被拖曳到法爾馬科尼西島，是為了要營救難民，船沉是因為船上的人恐慌並突然移動。
《巴爾幹洞察》指出，1名21歲的敘利亞難民，在沉船事故中因為駕駛小船而被判有罪，總共被判145年3個月的監禁以及57萬歐元。但繼續上訴後，法院於2017年裁定沒有人能夠阻止這場海難，並把該名敘利亞人的刑期減為10年。
在那之後，倖存者和5個希臘當地及國際人權倡議團體，呼籲歐洲人權法院就這場海難向希臘提起訴訟，因為希臘海岸警衛隊在事故發生後，並沒有採取必要措施來拯救難民，且對此案的調查不完整又無效。
歐洲人權法院在7日公布判決，認為希臘政府有3點侵犯人權，包含沒有保護難民、沒有進行充分的調查，對待他們的方式有辱人格。
調查結果顯示，救援行動有嚴重的延遲，船隻在凌晨2時16分之前就已經沈沒，但有關單位直到2時29分才請求直昇機支援，到了2時45分才請求提供軍艦。
除此之外，在小船抵達法爾馬科尼西島時，難民在當局的控制之下被帶到露天籃球場，在其他倖存者的面前被搜身。法院認為，這群人剛從一場海難中倖存，其中有些人失去了至親，「毫無疑問地，他們處於極度的壓力環境，且經歷強烈的痛苦與悲傷。」
法院指出，這樣的搜索行為可能導致難民經歷自卑與焦慮，以及一定程度的屈辱，等同於《歐洲人權公約》第3條所述的「侮辱的待遇」，該條公約指出：「任何人不得加以酷刑或使受非人道的或侮辱的待遇或懲罰。」
在判決做成後，希臘必須就難民的損失支付33萬歐元，並向其中1人支付10萬歐元、3人支付8萬歐元、1人支付4萬歐元，其餘11人各支付1萬歐元。
希臘難民委員會主任Lefteris Papagiannakis向《巴爾幹洞察》指出，這是所有組織的共同成果，而歐洲人權法院在這場意外中，認定希臘政府的責任，是非常重要的一步。
新聞來源
- Greece breached refugees’ rights in drowning that left 11 dead, court rules（The Independent）
- Human Rights Court Condemns Greece Over Sunk Migrant Boat（Balkan Insight）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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