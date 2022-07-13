薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。

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年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。

「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」

有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。

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「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」

就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。

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