【動畫】《寶石之國》：擁有近乎永恆時間的寶石人，能夠擺脫人類的愚昧嗎？

《寶石之國》漫畫復刊可以說是最近漫迷界的一場大事，於我而言就是重新喚起了2017年初次透過動畫接觸這部作品的衝擊，並不採用業界普遍的平面手繪、而是使用3D動畫技術來呈現寶石那璀璨晶瑩的色澤與華麗又優美的打鬥動作，令人就算被劇情虐得心痛、依然捨不得移開目光。

《寶石之國》就是一部如此特殊的作品，就算放到2022年的現在，這部作品不管是動畫或是漫畫都具有獨樹一幟的美感。由於原作仍未完結，本次的評論將只談論動畫的進度，帶大家進入這華麗卻又虛無的極樂之地。

圖片來源：《寶石之國》

《寶石之國》的世界觀相當的獨特：地球上已經不存在著人類這種生物，而在某塊土地上卻有著擁有自己個性的寶石人聚落存在，而這些無性別生物不需要進食，即使身體不慎被打碎、也可透過接著劑黏補回來，壽命可說是近乎無限的它們，唯一的天敵就是住在月球的月人，因為如同菩薩般的月人會特地從月球來地球狩獵、並帶走它們，並且在漫長歲月裡，無人生還。

在寶石人的聚落中，每個人都有自己的工作，有人負責抵禦月人的侵襲，有人負責採集接著劑的材料，唯獨主角「磷葉石」什麼事情也做不好，硬度只有3.5的它更是容易被損毀，統領所有寶石人的「金剛老師」只好給予它一個獨一無二的任務：撰寫紀錄萬事的博物誌。對這份工作完全不知從何開始、也對自己的無能感到焦躁的磷葉石，決定先從周邊的同伴諮詢起意見，並且著手進行改變。

脫俗的艷色

初次讀《寶石之國》時，我想所有讀者都會被寶石人的美貌給迷得七葷八素，對於寶石的貪戀似乎是根植在所有人類中的天性，連有佛性的人也不能免俗。

作者市川春子老師曾在佛經內讀到一句話：「極樂淨土，七寶為地。」此處的七寶指的就是各種類的寶石，市川老師因此想像出這些佛祖下凡來狩獵寶石來裝飾極樂淨土的場面；而老師又想到寶石為此犧牲，那又有誰能來拯救這些寶石呢？《寶石之國》的作品概念與意義，就從此脫胎而出。

即使寶石是如此世俗之物、作者也自陳自己在作畫時，最注重的就是表現出寶石的美艷。而不管動畫和漫畫，讀者都能在每一刻都能享受到視覺性的美感，但這部作品從來無法只提浮於表面的艷麗，支持這部作品核心骨幹的還是佛教的種種概念。