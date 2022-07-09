【動畫】《寶石之國》：擁有近乎永恆時間的寶石人，能夠擺脫人類的愚昧嗎？
我們想讓你知道的是
明明有著無限的時間，卻也只能緊抓著當下，想忘的東西忘不掉、想留的東西留不得，重蹈覆轍著無可救藥的錯誤，這些充分展現人類愚昧的地方，正是《寶石之國》最讓人感覺疼痛的刺點。
《寶石之國》漫畫復刊可以說是最近漫迷界的一場大事，於我而言就是重新喚起了2017年初次透過動畫接觸這部作品的衝擊，並不採用業界普遍的平面手繪、而是使用3D動畫技術來呈現寶石那璀璨晶瑩的色澤與華麗又優美的打鬥動作，令人就算被劇情虐得心痛、依然捨不得移開目光。
《寶石之國》就是一部如此特殊的作品，就算放到2022年的現在，這部作品不管是動畫或是漫畫都具有獨樹一幟的美感。由於原作仍未完結，本次的評論將只談論動畫的進度，帶大家進入這華麗卻又虛無的極樂之地。
《寶石之國》的世界觀相當的獨特：地球上已經不存在著人類這種生物，而在某塊土地上卻有著擁有自己個性的寶石人聚落存在，而這些無性別生物不需要進食，即使身體不慎被打碎、也可透過接著劑黏補回來，壽命可說是近乎無限的它們，唯一的天敵就是住在月球的月人，因為如同菩薩般的月人會特地從月球來地球狩獵、並帶走它們，並且在漫長歲月裡，無人生還。
在寶石人的聚落中，每個人都有自己的工作，有人負責抵禦月人的侵襲，有人負責採集接著劑的材料，唯獨主角「磷葉石」什麼事情也做不好，硬度只有3.5的它更是容易被損毀，統領所有寶石人的「金剛老師」只好給予它一個獨一無二的任務：撰寫紀錄萬事的博物誌。對這份工作完全不知從何開始、也對自己的無能感到焦躁的磷葉石，決定先從周邊的同伴諮詢起意見，並且著手進行改變。
脫俗的艷色
初次讀《寶石之國》時，我想所有讀者都會被寶石人的美貌給迷得七葷八素，對於寶石的貪戀似乎是根植在所有人類中的天性，連有佛性的人也不能免俗。
作者市川春子老師曾在佛經內讀到一句話：「極樂淨土，七寶為地。」此處的七寶指的就是各種類的寶石，市川老師因此想像出這些佛祖下凡來狩獵寶石來裝飾極樂淨土的場面；而老師又想到寶石為此犧牲，那又有誰能來拯救這些寶石呢？《寶石之國》的作品概念與意義，就從此脫胎而出。
即使寶石是如此世俗之物、作者也自陳自己在作畫時，最注重的就是表現出寶石的美艷。而不管動畫和漫畫，讀者都能在每一刻都能享受到視覺性的美感，但這部作品從來無法只提浮於表面的艷麗，支持這部作品核心骨幹的還是佛教的種種概念。
Tags：
上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。