台大國發人的心聲：莫因個別人士的論文風波，質疑全體師生的學理素養

文：吳祈攸（國立台灣大學國家發展研究所碩士生）

台大國發所在本週因所友林智堅的論文風波，而佔據媒體版面已數日之久。筆者自2019年9月在台大國發所就讀，又曾於2020〜2021年擔任所學會會長一職，對於國發所的現況，無論在教學品質或行政業務上，均有一定了解。加上看了這段時間的報導，內心百感交集，筆者認為可以透過投書，表達自身的一些觀點。

台大國發所創立於1974年，在2000年以前名為三民主義研究所，創所之初確實有濃厚的意識形態，原則上以研究孫學、中華民國憲政等議題為主。但在我國邁入民主化的過程中，所上亦開始有選舉研究、兩岸關係、產業發展等多元研究方向，在逐漸強調科際整合（Interdisciplinarity）的現代，我們逐步走向發展研究（Developmental Research）的道路，轉型成國家發展的研究基地。

幾經調整後，所上目前以全球化、中國研究為主軸，並分為碩博班和在職專班，上述為台大國發所的發展歷程。

不能因為個別人士學術疑慮，質疑國發所全體師生的學理素養

近日，有關林智堅市長的論文風波不斷，而這個論文風波又分為兩條主線，分別是中華大學科管所與台大國發所。

就以台大國發所來說，這篇論文是否有違反學術倫理疑慮，又或者林市長所取得之碩士學位是否有效，台大將成立審定委員會進行審議，若無特殊因素，會在9月左右得到結果，屆時會有更明確的答案。

目前，林智堅被民進黨提名參選桃園市長，似乎箭在弦上，桃園鄉親到時候可以依照判決結果，給予最直接的答案，因此林智堅的政治路，最終是交給桃園市民來決定。而這件事情筆者認為：「誠實，是解決問題的最佳解方。」學位論文的好壞並不代表一個人的成就，但撰寫論文的態度，將是象徵一個人所具備的高度。

目前台大國發所在學術論文上的要求甚多，其實在去年2月的所務會議，就決議未來的畢業生需要繳交「論文原創性對比表」、「論文學術倫理聲明書」，希望藉此杜絕違反學倫的現象。加上所上早已要求每位研究生，需在求學階段完成學術倫理課程之修習，許多指導老師也會利用原創性比對的程式，來看每位畢業生的論文內容，是否有違反抄襲等學術問題。

在林智堅論文門發生後，因外界大多不太瞭解，近期台大國發所針對學術倫理上的規範，因而出現抨擊國發所為塔綠班產地、綠營洗學歷之學店之言論，筆者認為對台大國發所相當不公，不能因為個別人士的學術疑慮，而質疑國發所全體師生的學理素養。

作為在此求學的研究生，筆者深知所上教授對學生的思辨能力、文獻閱讀甚或是學術理論要求嚴格，身為台大國發人的我們，絕不接受這種無限制標籤的不實指控。

作者拍攝提供

進一步該思考的，是政治人物與學位的關係

從長遠角度，看待林智堅論文門，能給我們社會甚麼啟發的話，筆者認為要思考的點，是政治人物在學歷欄位的呈現，是否影響選民的投票意願。在文憑主義為主的東方社會，這個答案應思可過半。

社會皆期待公部門能高瞻遠矚，在洞悉未來後，為我們研擬並執行好的政策，因此政治人物，因應職務上的需求，而選擇再進入校園進修是件好事。縱使這些人可能不會從事教職，但是經過一段時間的學術洗禮後，所產出的學術文章，就應該是符合學術規範下的文本。

如果我們對政治人物有這樣的要求，也許這次事件是好的契機。應讓政治人物瞭解取得學位前，自身應具備的學術倫理與內涵，不再讓研究所成為政治人物鍍金的工具。

最後，雖然撰寫學術論文的道路，是如此孤獨而艱辛，但筆者認為碩士生應有畢業論文的立場，未曾有所改變。但在昨天的新聞報導中，看到有政府官員認為論文非碩士應具備的必要條件，實在令人匪夷所思，只希望教育部能堅守立場，並秉持學術良知，正視並妥善處理這樣的聲浪了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航