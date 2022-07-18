《揭開自己的謊言》：這名男子不愛他的妻子，他喜歡的是他希望妻子成為的樣子

文：喬恩．傅德瑞克森

我很好，但你有問題！

有時我們會說「我有問題」，但有時候又會斷言「你有問題」，並且對現狀百般挑剔：「我老婆不應該遲到。」「我先生應該知道我想要什麼。」我們開始把「應該」放在他人身上，如果他人不是我們想要的樣子，就認為對方是錯的。也許其他人並沒有錯，反而是將我們從幻想的子宮中拉出來的助產士，他們會幫助我們生下自己嗎？

一名對妻子外遇感到憤怒的男人咆哮道：「她背叛了我，她不忠。我不敢相信她這樣做！太糟糕了。」

這很糟糕，但也是對現實的審視。妻子的舉動讓他從婚姻美夢中驚醒。雖然震驚於妻子的外遇情事，但他本身也早就和事業「外遇」了――他對工作的痴迷造成對妻子的冷落。當婚姻的海市蜃樓消散時，他發現自己的不屑一顧扼殺了她的愛。

「我跟她說想買什麼就買什麼，」他厲聲說道，「我甚至把100萬存入一個慈善戶頭，這樣我們就可以一起經營。她到底想要什麼？我是個大忙人，一個禮拜有四天在曼哈頓工作。我沒時間做『在家一起吃晚餐』這種事情。我在華盛頓特區的精華地段買下那棟豪宅，想說打理房子就夠她忙的了。」

這名男子不愛他的妻子，他喜歡的是他希望妻子成為的樣子。在得知妻子婚外情後的第一天，這名男子一直處在怒火中。「我告訴她必須停下來，否則我們就完蛋了。她跟我說不要對她大吼大叫。我沒有大吼大叫；我告訴她，除非她甩了那個王八蛋，否則我要跟她斷絕關係。」

他覺得震驚，因為他否認的事情不斷與現實相撞。他真正的妻子不斷出現在眼前，而不是幻想中的完美妻子。她為什麼要反對他控制她的願望？他理所當然地認為她應該服從。對他來說，只存有一種想法和慾望。他不明白妻子為什麼要放棄他的城堡，卻沒有意識到妻子覺得自己不像公主，而是籠中鳥。

在我們嚇傻的那一刻，可以選擇讓真相出現，也可以選擇用謊言將其拒之門外。這名男子冷笑道：「她就是個自私的婊子。她從來沒有愛過我，只在乎自己。我一直試圖告訴她出了什麼問題，但她不願意聽。」

對他來說，他個人的信念是就是深刻的見解。他假設她不愛他；他信以為真的假設讓他看不清事實。妻子渴望他的愛，但他愛自己的故事勝過愛他的妻子。

這些被稱為「投射」的信念看似真實，因為它們的確是真的：它們是我們自己拒絕、並在他人身上重新投射的現實。如果我們批評自己，就會想像別人也在批評我們；如果我們忽視自己，就會想像別人忽視我們；如果我們不關心自己，就會認定別人都不關心我們。然而，我們投射的對象就可以成為一面鏡子，讓我們觀察、學習和接受自己所抗拒的事物。

在我們自己的遊戲場內，有些人似乎「錯了」，因此我們批判、譴責，並且覺得困惑，宣稱自己根本無法理解他們。為什麼？因為這些人不符合我們所設定的故事，我們認為他們應該要跟自己一樣，想要我們所想要的、做我們所做的，並以我們的方式思考。我們常希望他人是完美的，而這指的是我們自己的完美複製人。

是妻子出軌自私，還是丈夫目中無人自私？是她不要臉，還是他王八蛋？他從來沒有愛過她，他愛的是那個他希望她成為的人，並且不斷強迫她符合那個形象――那個他宣稱是「正確」的形象。

「你錯了」這句話的真正意思是，「我害怕那個你從我身上引發的真相」。正如我一位同事所言：「真相會治癒你，但它會先讓地獄般的痛苦降臨。」難怪我們會指責別人犯下我們自己也有的過錯。

這位丈夫無法面對自己的真相，不斷將自己的自私、缺乏愛和背叛歸咎於妻子。當我們收回指責時，就能感受到自我認知的痛苦。

「錯的人」會不會代表的是被我們驅逐、苦等著受到接納的那一面？會不會妻子的外遇與丈夫的工作狂相互呼應？即使在妻子為婚外情一事道歉，他仍持續批判和譴責，並且對她試圖溝通的努力視而不見。這樣的言行是否揭露了「他喜歡的是批判，而不是妻子」的真相？如果真是這樣，難道她不該去別處尋求愛情嗎？

持續批判她的脆弱，反映出他厭惡自己的脆弱，以及脆弱因外遇風暴而暴露出來。如果我們可以對這些「錯的人」說「謝謝你讓我在你身上遇見自己，我討厭你身上那個我所拒絕的東西」，或許會省下很多麻煩。可惜，我們往往把自己的缺點推到別人身上。

當心理治療師邀請我們承認我們將自己的缺陷歸咎於他人時，我們承受著自我認知的痛苦。但當我們凝視自己的鏡子 （那位「錯的人」）並接納對方時，接納的那一刻就成了歸屬。「錯的人」在我們心中激盪出的感覺，都是我們想像他們會有的感覺。我們可以繼續將他人視為「錯的」並拒絕面對我們的內在，或者也可以讓對方幫助我們回歸自己。

書籍介紹

本文摘錄自《揭開自己的謊言：那些我們自欺欺人的方式，以及如何從痛苦困境中解脫》，遠流出版

作者：喬恩．傅德瑞克森

譯者：梵妮莎

一定想不到，我們曾經對自己說過多少謊！而我們越想要逃離的，就是越需要停駐的地方。

「只要我繼續留在他身邊，他一定會改過的。」

「女友應該要接受我對我們未來的安排。」

「我先生應該要把休閒時光用在更有意義的地方。」

「我應該要繼續給兒子錢，他才會覺得我是好媽媽。」

「我不想工作，因為人不該被工作綁架，家人當然要養我。」

相信嗎？以上這些都是常見的謊言。 我們所有人都曾經歷人生的痛苦，並被其襲捲淹沒。我們會透過告訴自已謊話，以避免被真相淹沒；我們甚至不會意識到那些謊言，也不曾故意說謊。 不幸的是，這些我們可能是刻意為了拯救自己而說的謊言，會隨著時間逐漸成為自己最有殺傷力的敵人，帶來更多痛苦。