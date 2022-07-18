《揭開自己的謊言》：這名男子不愛他的妻子，他喜歡的是他希望妻子成為的樣子
我們想讓你知道的是
這名男子不愛他的妻子，他喜歡的是他希望妻子成為的樣子。在得知妻子婚外情後的第一天，這名男子一直處在怒火中。「我告訴她必須停下來，否則我們就完蛋了。她跟我說不要對她大吼大叫。我沒有大吼大叫；我告訴她，除非她甩了那個王八蛋，否則我要跟她斷絕關係。」
文：喬恩．傅德瑞克森
我很好，但你有問題！
有時我們會說「我有問題」，但有時候又會斷言「你有問題」，並且對現狀百般挑剔：「我老婆不應該遲到。」「我先生應該知道我想要什麼。」我們開始把「應該」放在他人身上，如果他人不是我們想要的樣子，就認為對方是錯的。也許其他人並沒有錯，反而是將我們從幻想的子宮中拉出來的助產士，他們會幫助我們生下自己嗎？
一名對妻子外遇感到憤怒的男人咆哮道：「她背叛了我，她不忠。我不敢相信她這樣做！太糟糕了。」
這很糟糕，但也是對現實的審視。妻子的舉動讓他從婚姻美夢中驚醒。雖然震驚於妻子的外遇情事，但他本身也早就和事業「外遇」了――他對工作的痴迷造成對妻子的冷落。當婚姻的海市蜃樓消散時，他發現自己的不屑一顧扼殺了她的愛。
「我跟她說想買什麼就買什麼，」他厲聲說道，「我甚至把100萬存入一個慈善戶頭，這樣我們就可以一起經營。她到底想要什麼？我是個大忙人，一個禮拜有四天在曼哈頓工作。我沒時間做『在家一起吃晚餐』這種事情。我在華盛頓特區的精華地段買下那棟豪宅，想說打理房子就夠她忙的了。」
這名男子不愛他的妻子，他喜歡的是他希望妻子成為的樣子。在得知妻子婚外情後的第一天，這名男子一直處在怒火中。「我告訴她必須停下來，否則我們就完蛋了。她跟我說不要對她大吼大叫。我沒有大吼大叫；我告訴她，除非她甩了那個王八蛋，否則我要跟她斷絕關係。」
他覺得震驚，因為他否認的事情不斷與現實相撞。他真正的妻子不斷出現在眼前，而不是幻想中的完美妻子。她為什麼要反對他控制她的願望？他理所當然地認為她應該服從。對他來說，只存有一種想法和慾望。他不明白妻子為什麼要放棄他的城堡，卻沒有意識到妻子覺得自己不像公主，而是籠中鳥。
在我們嚇傻的那一刻，可以選擇讓真相出現，也可以選擇用謊言將其拒之門外。這名男子冷笑道：「她就是個自私的婊子。她從來沒有愛過我，只在乎自己。我一直試圖告訴她出了什麼問題，但她不願意聽。」
對他來說，他個人的信念是就是深刻的見解。他假設她不愛他；他信以為真的假設讓他看不清事實。妻子渴望他的愛，但他愛自己的故事勝過愛他的妻子。
這些被稱為「投射」的信念看似真實，因為它們的確是真的：它們是我們自己拒絕、並在他人身上重新投射的現實。如果我們批評自己，就會想像別人也在批評我們；如果我們忽視自己，就會想像別人忽視我們；如果我們不關心自己，就會認定別人都不關心我們。然而，我們投射的對象就可以成為一面鏡子，讓我們觀察、學習和接受自己所抗拒的事物。
在我們自己的遊戲場內，有些人似乎「錯了」，因此我們批判、譴責，並且覺得困惑，宣稱自己根本無法理解他們。為什麼？因為這些人不符合我們所設定的故事，我們認為他們應該要跟自己一樣，想要我們所想要的、做我們所做的，並以我們的方式思考。我們常希望他人是完美的，而這指的是我們自己的完美複製人。
是妻子出軌自私，還是丈夫目中無人自私？是她不要臉，還是他王八蛋？他從來沒有愛過她，他愛的是那個他希望她成為的人，並且不斷強迫她符合那個形象――那個他宣稱是「正確」的形象。
「你錯了」這句話的真正意思是，「我害怕那個你從我身上引發的真相」。正如我一位同事所言：「真相會治癒你，但它會先讓地獄般的痛苦降臨。」難怪我們會指責別人犯下我們自己也有的過錯。
這位丈夫無法面對自己的真相，不斷將自己的自私、缺乏愛和背叛歸咎於妻子。當我們收回指責時，就能感受到自我認知的痛苦。
「錯的人」會不會代表的是被我們驅逐、苦等著受到接納的那一面？會不會妻子的外遇與丈夫的工作狂相互呼應？即使在妻子為婚外情一事道歉，他仍持續批判和譴責，並且對她試圖溝通的努力視而不見。這樣的言行是否揭露了「他喜歡的是批判，而不是妻子」的真相？如果真是這樣，難道她不該去別處尋求愛情嗎？
持續批判她的脆弱，反映出他厭惡自己的脆弱，以及脆弱因外遇風暴而暴露出來。如果我們可以對這些「錯的人」說「謝謝你讓我在你身上遇見自己，我討厭你身上那個我所拒絕的東西」，或許會省下很多麻煩。可惜，我們往往把自己的缺點推到別人身上。
當心理治療師邀請我們承認我們將自己的缺陷歸咎於他人時，我們承受著自我認知的痛苦。但當我們凝視自己的鏡子 （那位「錯的人」）並接納對方時，接納的那一刻就成了歸屬。「錯的人」在我們心中激盪出的感覺，都是我們想像他們會有的感覺。我們可以繼續將他人視為「錯的」並拒絕面對我們的內在，或者也可以讓對方幫助我們回歸自己。
書籍介紹
本文摘錄自《揭開自己的謊言：那些我們自欺欺人的方式，以及如何從痛苦困境中解脫》，遠流出版
作者：喬恩．傅德瑞克森
譯者：梵妮莎
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一定想不到，我們曾經對自己說過多少謊！而我們越想要逃離的，就是越需要停駐的地方。
- 「只要我繼續留在他身邊，他一定會改過的。」
- 「女友應該要接受我對我們未來的安排。」
- 「我先生應該要把休閒時光用在更有意義的地方。」
- 「我應該要繼續給兒子錢，他才會覺得我是好媽媽。」
- 「我不想工作，因為人不該被工作綁架，家人當然要養我。」
相信嗎？以上這些都是常見的謊言。 我們所有人都曾經歷人生的痛苦，並被其襲捲淹沒。我們會透過告訴自已謊話，以避免被真相淹沒；我們甚至不會意識到那些謊言，也不曾故意說謊。 不幸的是，這些我們可能是刻意為了拯救自己而說的謊言，會隨著時間逐漸成為自己最有殺傷力的敵人，帶來更多痛苦。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。