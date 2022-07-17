【專訪】《紅房子》作者李桐豪：人物採訪讓我「享受不斷從別人戶頭偷錢的快樂」
我們想讓你知道的是
李桐豪讀遍多年來所有與圓山大飯店相關的舊報紙，《紅房子》裡幾乎全是網路搜尋不到的老歷史，「最迷人有趣的故事，是Google不到的資料。」由受訪者娓娓道來，李桐豪仔細聆聽，循線切入，記憶終能成文。
文：愛麗絲
「當時還沒有高鐵，搭統聯往返時都會先看到圓山的紅房子，」李桐豪是台南人，對圓山大飯店的印象，除了「晚間新聞會出現」、「蔣總統家的房子」，是每每自家鄉返北，劍潭山上那幢紅建築。若出國時自松山機場起降，圓山大飯店的紅，亦是舉目所及的鮮明記憶。好比台北意象，又如台灣國門，那抹紅在台灣歷史走過七十個年頭的前世今生，這回李桐豪用自己最擅長的形式，替圓山大飯店寫就傳記《紅房子》。
李桐豪笑稱寫《紅房子》如代理孕母，起初，鏡文學邀約他替圓山大飯店寫部小說，作為改編影劇文本，「這概念太有趣，我無法拒絕，」但李桐豪選擇以傳記形式呈現，「畢竟無中生有實在是太困難的一件事了。」寫傳記，是自現實取材，濃縮為扎扎實實的十二萬字。
大疫之年，李桐豪爬梳歷史資料、舊報新聞，採訪多位房務、廚子、養護室、客務部總稽核等退休員工，「這個年代對我來說太陌生，我一知半解，」李桐豪一面採訪、一面做功課，筆下寫的是幢紅房子，也用文字表達對時間的意見，重新詮釋台灣過往。
灰色地帶最迷人
歷史是門好生意，而圓山大飯店儼然是部活歷史。位於日治時期台灣神宮所在地，二戰後韓戰爆發，改建為國民政府接待外賓場所，如今挺過疫情肆虐，一躍成為國旅、婚禮熱門景點。「採訪時我覺得這簡直是像赤崁樓、基隆廟口的觀光景點，」李桐豪細數圓山大飯店自時光荏苒褪成老靈魂，它的老舊於現代成迷人新意。「對我來說，它像能在裡頭飲食、游泳、玩樂，享受如歷史權貴般體驗的故宮博物館。」
博物館裡的故事，歷史鑿痕累累，驚魂趣聞並陳，絕非幾天幾夜能說畢。李桐豪讀遍多年來所有與圓山大飯店相關的舊報紙，《紅房子》裡幾乎全是網路搜尋不到的老歷史，「最迷人有趣的故事，是Google不到的資料。」由受訪者娓娓道來，李桐豪仔細聆聽，循線切入，記憶終能成文。
「我認為要先是好的聆聽者，才能是好的寫作者。」累積多年的人物採訪經驗，李桐豪深知每個人都有想被聆聽的慾望，謙稱自己所做的，不過是誠懇望著受訪著雙眼，專注聆聽、理解，並從中發掘有趣的切入點。「要保持好奇心，發現裡頭的線索，像在衣服上撕開一個口子，看見內裡。」
內裡也許圖騰交織，花紋錯綜，李桐豪讀到其中的色彩斑斕。「所有人都不是非黑即白的，沒有絕對的好人與壞人，那些難以定義、歸類的灰色地帶，才是最迷人的。」譬如曾是圓山大飯店真正當家的「孔二小姐」——蔣宋美齡外甥女孔令偉，不少人當她如混世魔王般的弄權人士，收藏滿屋槍械，打扮莫辨雌雄，性格乖張，甚至明目張膽地與蔣經國不對盤。但李桐豪卻寫下孔令偉的另一種樣貌——她因成長環境長期缺乏安全感，對人嚴厲卻愛好小動物，「我寫文章是要去打破刻板印象。」
搭時光機回來的那位是瘋了吧
總以文字工作者為職，李桐豪卻從未想像自己文筆驚艷出彩。「如果有人搭時光機回到五年、十年前，告訴當時的我，未來所寫的採訪報導會受大家認同，我大概會認為搭時光機回來的那位是瘋了吧！」誠懇淡然，李桐豪真心這麼認為，他笑稱自己絕非才華洋溢，天命使然，而是「會做的事情太少了，既然這件事我能做，就努力把它做好吧。」
聽來務實，若要細數能發揮所長的領域，李桐豪似乎對自己不擅長的更為熟悉，「我數學不好，對數字太沒概念，每回轉帳總要大聲唸好幾次對方的帳號，卻還是常常匯錯。」他懊惱卻坦然，更不諱言自己空間理解奇差無比，從前智力測驗常考的展開平面圖，對李桐豪而言永遠如未解之謎，「預官預士考試智力測驗也考空間概念，標準好像是八、九十分吧，但我的程度好像是智力不足欸，根本無法考預官啊！」語畢，李桐豪不忘補充自己「體育也不好，協調性很差。」
人總有短處與難處，李桐豪與受訪者掏心掏肺、聊天互動，他深知自己是內向的人，絕非豪氣外放「和誰都談得來的酒店媽媽桑」，但倒也不必觥籌交錯，黃湯下肚，李桐豪用傾聽、判讀受訪者的肢體語言，一步步打開話匣子。「採訪當下我們像在夜店喝酒暢聊，一起回憶共同經歷的往事，」聊開了，李桐豪與受訪者間毫無隔閡，回憶流瀉而出，而除了聆聽，李桐豪更縝密思考如何把聽聞故事轉換為精彩文字。
「有時每個人的故事大同小異，但寫的每篇報導都要找出受訪者的獨特之處。」李桐豪特別重視能重現受訪者的說話語氣，藉此賦予報導人格與靈魂，閱讀文字，如聞其聲，如見其人。
「我的人生經驗和銀行戶頭一樣匱乏。」
每回人物採訪都是一次非虛構寫作，李桐豪樂於自受訪者取材，由現實搬演或許比虛構創作更扣人心弦。該說是幸運或不幸呢？李桐豪沒有坎坷童年、未經亂世裡流離顛沛、從未任職特殊行業、不曾碰過大風大浪後東山再起，「我就是一個健康長大的平凡人，我的人生經驗和銀行戶頭一樣匱乏。」在他看來，虛構創作是會動用人生的，「你得去調度、偷渡自己的回憶，對我而言，那感覺就像自己沒錢卻硬要調頭寸一樣啊！」
但人物採訪反其道而行。
「那像別人拿錢請你去另一個人的戶頭領錢，偷到你的戶頭裡。」無法預知受訪者將說出什麼樣的故事，李桐豪以扭蛋比喻，採訪前，他永遠不知道將收進口袋的是什麼，「像訪童仲彥，以為他會跟我說什麼色色的事情，結果他講的是失戀故事和內心創傷。」李桐豪笑稱自己的戶頭數字淡薄，採訪卻讓他「享受不斷從別人戶頭偷錢的快樂」。
Tags：
【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹