比選舉口水更值得討論的事：研究報告可以拿來當學位論文嗎？為什麼這麼多政治人物想要洗學歷？
我們想讓你知道的是
我們對於學術倫理的標準都已經沒有這麼嚴了，再加上學術這行的行內人，其實都知道很多政治人物去讀碩班是怎麼一回事，如果我們又要把一些明顯出包的事情講成「都沒做錯事」，很難讓了解學術運作的人信服。
一轉眼電視台上多了很多寫論文專家，看來下學期的研究方法課程多了好多案例可以用，可惜所有事情都糊在一起，這邊來筆記一下我自己的觀點。
一：什麼是抄襲？
別人已發表過的、已經正式出現過的文句、圖表、或出版物的一部份，拿來自己用的時候必須要適當引註，而且要經過「相當程度」的改寫，不然就會構成抄襲（這裡有篇說明）。
基本上，「有沒有抄襲這個動作」應該是最近新聞事件當中，最好判斷的一件事（在政治上最重要的問題就變成：到底是誰設定了要否認到底的策略？）另外，最近才知道原來現有的電腦軟體對於抄襲的判斷，其實還在發展中，並不是最好的比對方式，很多時候還是要靠人工來判斷。
而在寫作過程中，會是指導老師的責任比較多一些。
二：什麼是「自我抄襲」？
自我抄襲的指控有很多種，主要是針對同一作者的不同作品。第一種講的是已發表的「期刊論文」拿來當「學位論文」，或者反方向，學位論文的內容拿去發表在期刊上。
這其實是可以的。
事實上，學位論文是用來符合畢業資格用的，不被視為是一種出版品，期刊論文是發表的作品，兩者性質不一樣。
很多時候各學系都會鼓勵同學們把研究成果拿去發表，反過來說，把已經發表的成果（包括在期刊上面或者研討會上面）拿來當成論文的一部份，這都是很常見的事情，因此內容一樣是可以接受的。
不過！最重要的BUT！即使如此，不管是哪個方向，都還是要註明清楚，以及得到審查者（期刊方或者指導老師方）的同意。
第二種是發生在不同期刊之間，同一個作者已經發表過的東西，如果又拿來再發到另個期刊，那就不行了。
即使是用自己發展出來的理論、框架，在寫新一篇文章的時候，也不能照抄以前的，至少要改寫並且做適當的引用。
另外，已經刊出在期刊上的文章，要拿來收錄在專書裡面是可以的，不過需要取得期刊同意（著作權已在期刊手上），而且通常這並不會算在作者的一篇新著作，只是重刊。
還有一種是不同語言之間的轉換。通常來說不能夠把同樣的內容用不同的語言發表來算做不同論文，除非內容有做創新，或者至少要用不同的變數或資料才可以。但也有些時候會有例外規定，例如是為了鼓勵知識傳播之類的，那麼就會在取得原著作權所有者（例如期刊或出版社）同意的狀況下，由同一位作者進行語言的轉換。
三：研究報告與學位論文的關係
前面講的是期刊論文，不過如果牽涉到一個團隊（實驗室）的研究成果拿來當「學位論文」的一部份，這就會有一些不同的規定。通常是要看團隊（主持人）認定作者的貢獻程度足不足夠，以及一開始的設定到底這是不是完成學位的訓練需要做的事。
至於老師帶學生做一份研究，然後讓學生拿來當學位論文，這應該是滿常見的狀況。不過當然也是要看各校系的規定，而且通常必須要標示清楚。
理工科會有很多關於產學合作之類的研究與論文，那個運作的方式又更複雜些，這邊就不多談（我們社會科學相對單純）。
不過，即使把研究報告拿來當論文在很多時候是被允許的，在這邊還是要注意一件事：「委託研究報告」和學位論文，看起來已經是兩件不同的事情，也必須要處理抄襲的問題（回到第一點的認定）。尤其是當研究報告掛的作者和學位論文的作者不同的時候，這一定會有一方的處理是有問題的。
四：論文一定要公開？
這邊其實可以說是泥巴戰了。
通常在畢業的時候，紙本論文必須要繳給自己學校的圖書館以及國家圖書館，這就已經是公開可以查到的東西。電子全文這個大概是近20年來才興起的東西，不過，還是有不少人並不想要直接放到網路上面（國圖網站上面）給大家查詢。
有很多理由來考量，例如事涉專利、事涉敏感訪談對象，之後還要把內容改寫成書，或純粹就不想公開。
論文的電子全文的公開與否，其實跟學術倫理什麼的完全沒有直接的關聯，也不是像某些政客說的，一定要公開否則就是黑箱。而且，以前是由華藝資料庫壟斷了論文電子檔的系統，要授權給國家圖書館還要另外簽一份授權書，手續還滿麻煩的。（註：華藝通常要用學校圖書館的系統才能登入去看，國圖系統是開放一般民眾註冊，可直接下載已授權公開的電子檔）
不知道現在的授權方式是否已經方便一些？就我所知，近幾年已經有愈來愈多學校是「預設」畢業論文的電子全文要公開在學校的圖書館系統上，但從學校系統到國圖系統，目前應該是仍然需要額外的一道授權手續，才會在國圖系統上面全文公開。
說真的，這樣子麻煩的額外手續，對於「非住在台北」的研究生、而且也不是要往學界發展的人來說，實在沒有什麼動機去做這個程序。
簡單來說，電子全文有沒有公開（在國圖系統），跟學位本身正不正當、有沒有合乎規定，完全沒有任何關聯。
五：如果發現有人抄襲的時候怎麼處理？
著作權的案件走「刑事程序」是告訴乃論，所以要「著作權人」來告，才會進入實質的審理。其他喊著要告的，多半是作秀居多，但如果是違反學術倫理的案件，可以向各學校做檢舉，由學校的學術倫理委員會來做審查。
這個學術倫理委員會通常會聘請不相干的第三方來擔任，我們基本上是相信這套程序的運作（當然不是說它是完美，但基本上應該是可以信任的）。
學術倫理有沒有違反，以及相關處置的輕重，其實程度範圍也會超級大的，這也會因為校系的規定而有所不同。
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
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