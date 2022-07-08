劇場大師辭世：從「空的空間」與「跨文化劇場」兩種角度，理解彼得布魯克對世界劇場的貢獻

文：吳岳霖

我可以選任何一個空的空間（empty space），然後稱它為空曠的舞台。如果有一個人在某人注視下經過這個空的空間，就足以構成一個劇場行為。——彼得・布魯克（Peter Brook），《空的空間》（The empty space）[1]

這是《空的空間》一書開頭的第一段話，作為全書的開場，也是世界劇場理論裡最有影響力的一段論述，然後在此書出版的1968年後的當代劇場擴展與蔓延，回應不同的劇場創作與理論，至今仍漣漪不絕。

《空的空間》的作者，是導演彼得・布魯克。這名傳奇導演於1925年3月21日出生在英國倫敦，今（2022）年7月2日於法國巴黎以97歲高齡辭世。他從18歲就以馬羅（Christopher Marlowe）的《浮士德博士》（Dr Faustus）開啟導演志業，到20多歲時已是倫敦西區的知名劇場導演，同時也執導電影。

被譽為20世紀最有影響力的劇場導演的彼得・布魯克，在邁入耄耋之年，仍舊創作不輟，影響力延續到21世紀，更不因他的離開而走向終點。

於此，我想從兩個角度——「空的空間」與「跨文化劇場」——來理解彼得・布魯克對於世界劇場的貢獻；最後，則從他帶來台灣的作品，來思考其歷史餘韻，不止於劇場。

Photo Credit: AP / 達志影像 彼得・布魯克

空的空間：「化繁為簡」的轉折處

倘若是通過《空的空間》來認識彼得・布魯克及實踐戲劇理論的創作，或許會用「簡約」一詞來概括——像是簡單佈置的舞台、少量的演員、著重演員現場口述的敘事劇場等，皆充分表現「空的空間」這套論述，並且完美體現迷人之處。

不過，初出茅廬便快速成名的彼得・布魯克，早期創作其實極為多元，且挑戰不同的演出形式，如他在1962年受邀加入皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）時，就已經擁有古典悲劇、現代戲劇、歌劇、音樂劇、商業性的娛樂演出、實驗劇場、電影等經驗，且被認為是有豐富的戲劇性，曾有劇評家以「用奶油、血液和香料用心調味自己的劇場作品」[2]加以形容。