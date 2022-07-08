本土新增3萬0314例、131例死亡，指揮中心再度提醒符合第4劑疫苗資格者相關接種事宜

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增3萬0477例COVID-19確定病例，分別為3萬0314例本土個案及163例境外移入；另確診個案中新增131例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3萬0314例本土病例，為1萬4000例男性、1萬6295例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布如下所示：

發言人莊人祥說明，今日新增確診數與昨（7）日相較減少了1050例，與上週五相較則減少了5385例。莊人祥表示，若與前一週的趨勢相較，新增確診數仍有降低，只是降低幅度沒有前幾週來得大。

指揮中心指出，今日新增131例本土病例死亡個案，為72例男性、59例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、82例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月11日至7月5日，死亡日期介於5月14日至7月5日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增死亡案例中最年輕者為20多歲的男性，未接種過COVID-19疫苗，本身有癌症多處轉移的慢性病史。此名個案4月22日因為癌症相關因素住院，入院篩檢是陰性，住院期間在5月29日PCR採檢轉為陽性，因此曾使用過瑞德西韋治療COVID-19引起的肺炎。

此名個案後續在6月13日符合解隔條件，因癌症繼續在醫院治療，7月1日時因為癌症惡化過世。羅一鈞表示，此個案的主要死因是癌症轉移相關，不過因為COVID-19感染也被列入直接死因當中，故列入COVID-19相關的死亡個案。

兒童重症今日新增1位，累計至今總共92位、MIS-C佔33位

特殊重症個案今日則新增1名兒童多系統炎症徵候群（MIS-C）。羅一鈞說明，此名個案為7歲女童，曾於6月1日接種過1劑輝瑞BNT疫苗，在此之前未確診過COVID-19。5月23時，女童的同住家人曾快篩陽性，當時女童的快篩結果為陰性。

6月29日時，女童出現發燒、全身紅疹、嘔吐腹瀉，及胃口下降等症狀，7月3日其家人帶到醫院急診，檢查後發現有結膜炎、草莓舌，抽血檢查發現其發炎指數及肝指數升高，醫師懷疑是MIS-C後安排住院。此時再次安排女童接受PCR及抗體檢測，PCR檢測仍是陰性，但檢測N抗體為陽性，顯示為近期曾經感染過，因此仍診斷為MIS-C。

羅一鈞表示，女童住院期間接受免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，目前在一般病房治療且狀況穩定。國內至今累計兒童重症總計是92位，其中MIS-C佔33位、死亡兒童數維持在22位。

莊人祥再度說明符合第二次追加劑（俗稱第4劑）的接種對象如下圖所示，提醒符合相關資格的民眾，接種間隔需與第一次追加劑間隔5個月（150天）以上。第二次追加劑可接種的廠牌包含了輝瑞BNT、莫德納、Novavax，以及高端疫苗。民眾若是符合接種資格但曾確診，則建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。

莊人祥表示，昨日疫苗接種數量為6萬9489人次，第一劑涵蓋率為91.36%、第二劑84.85%、追加劑則為70.53%。

指揮中心說明，今日新增163例境外移入個案中，為91例男性、71例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國、越南及印度（各4例）、泰國及法國（各3例）、韓國及加拿大（各2例）、英國、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、德國及瑞士（各1例）移入，另135例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月7日。

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核稿編輯：楊士範