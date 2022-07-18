《這是我的，別想碰！》：如果你想在美國租一個女人的子宮，你必須非常注意孩子的出生地點

文：邁可．海勒（Michael Heller）、詹姆斯．薩爾茲曼（James Salzman）

子宮出租

美國沒有關於自我所有權的法律。憲法提供的指引不多。的確，憲法第五修正案中的徵收條款（Takings Clause）規定，如果「私有財產」（private property）被「用於公共用途」，政府必須給予「公正的補償」。但憲法並未明定何謂私有財產。只有一個大例外：在南北戰爭前，人可以被當作奴隸擁有，直到一八六五年第十三修正案通過才終止。

就這樣。

國會對身體資源的所有權也一直保持緘默。一九八四年的《國家器官移植法》是一個例外。該法案禁止買賣腎臟用於移植，但是對用於研究和實驗的腎臟買賣沒有規定。它禁止透過手術提取幹細胞，但抽血就不確定了。還有，當無良醫生把摩爾和拉克絲當原料一樣看待，又有什麼規則可引用？沒人確切知道。人何時可以、又該如何同意出售身體資源？

答案：五十州各自制定自己的規則。每次你越過一條州界，就會有看不見的手轉動調光器。差異非常驚人。

來看妊娠代孕這個以自我所有權為基礎的發展中市場。二○一八年，明星夫妻金・卡戴珊和肯伊・威斯特在他們的第三個孩子出生後貼出感謝文，「我們由衷感激我們的代理孕母，她給了我們最棒的禮物，讓我們夢想成真。」加州讓威斯特夫婦和其他想租別的女人子宮的富人相對容易進行代孕。相較下，紐約州在二○二一年二月以前一直是禁止代孕的。富裕的紐約客——無論是不孕夫婦或同志夫妻，都得大老遠的去求子。

《紐約時報雜誌》作者庫辛斯基（Alex Kuczynski）跨過了哈德遜河。「多年不孕讓我筋疲力竭，流產讓我整個人被榨乾，我和丈夫决定試試妊娠代孕，請一個女人來替我們生孩子，」她寫道，「的確，這是不得已的手段，而且十分複雜，涉及財務、宗教、社會、道德、法律、政治等領域的問題。」幸運的是，庫辛斯基有的是錢，也有能力四處旅行。一名子宮經紀人引介給她四十三歲的賓州人凱西・希琳，三個孩子的母親，最近曾為另一對不孕夫婦代孕。

庫辛斯基和丈夫培育了一個胚胎，然後把它植入希琳體內。九個月後，希琳生下寶寶麥克斯，帶著兩萬五千美元報酬回家。賓州的郡書記官稱呼庫辛斯基和她的丈夫為麥克斯的法定生父母，意謂著他們不需要從實際生下他的希琳那裡收養這男孩。麥克斯一出生，庫辛斯基就能把她的孩子帶回紐約。

最支持代孕的州——加州以及康乃狄克、德拉瓦和另外數州，公開給了像庫辛斯基這樣的「求孕父母」（intended parents）在父母權方面的承諾。紐約州連同亞利桑那、印第安那、路易斯安那、密西根等幾個互不搭嘎的州——則持相反觀點。如果你想在美國租一個女人的子宮，你必須非常注意契約的簽訂地點、胚胎的植入地點以及孩子的出生地點。

各國之間也存有差異。美國有些州相對支持代孕，但西歐則較為一致地持反對態度。當湯馬斯・魯斯和丹尼斯・路瑟這對德國同性夫妻想要一個孩子，他們和庫辛斯基一樣遠赴賓州。他們的代理孕母為他們生了第一個兒子尼科，後來又為他們懷了雙胞胎。在歐洲，「我們認為代孕是對婦女及其生殖能力的剝削，」一名德國生殖科醫生說：「以我們的觀點，母親和孩子之間的親密關係在分娩前就開始了。」除非你有錢飛美國。

代孕在美國並不便宜。價碼從十萬美元起跳，然後一路疊加——從求孕父母那裡取得一枚卵子要一萬（若是優質卵子就更貴了），生殖科診所和醫生三萬，代孕機構兩萬，律師費一萬，加上保險、差旅等等開銷。代理孕母的報酬約兩萬五千美元，通常足夠用來支付學費、抵押貸款或安家，大幅改善她的生活。萬一孕母沒懷孕或流產，求孕父母仍然得支付大部分費用。費用或許會一路激增，但結果是，你可以用買來的精子和卵子以及租用的子宮訂製自己的孩子。

有些夫妻試圖改往印度、寮國、泰國、墨西哥或別的地方來降低費用，但他們面臨了較差的醫療保健、較不健康的代理孕母以及不確定的法律環境等風險。二○一七年印度關閉了它的價值數十億美元的代孕市場。現在它只允許利他（無償）代孕，而且只提供給異性戀、無子女的印度夫妻。禁止付費市場把它推向了地下——就像腎移植。許多印度婦女仍然收費替人懷胎，但她們被空運到尼泊爾或肯亞去分娩並移交嬰兒。同樣地，在高棉禁止代孕後，經紀人開始將高棉婦女空運到泰國去分娩。

根據一名代孕業務律師的說法，「只要有能力的人都會選擇美國。」美國各州逐漸壟斷了子宮租借的合法市場，而該國目前在代孕服務方面存在貿易順差。

作為妊娠代孕（和卵子捐贈）基礎的體外受精是最近才有的技術，它建立在源自海莉耶塔・拉克絲身體的HeLa細胞株上，直到一九八○年代才發展成熟。當妊娠代孕在醫學上成為可能，人們便開始問：它該被允許嗎？我們該把調光器設定在哪裡，好讓市場可以使用我們身體的生產力，而不光是它的組件？

就像對卵子和腎，我們常用類比推理。對許多人來說，最接近的類比是傳統代孕，這類孕母也是生物學上的母親。在大半人類歷史中，這是唯一可行的形式。可以想見，家庭內部的衝突往往隨之而來。