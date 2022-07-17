為性別造一間閱讀的房間—瑯嬛書屋店長張之維
我們想讓你知道的是
在電商平台與數位化的夾擊之下，性別實體書店存在的意義是什麼呢？之維以堅定的語氣說：「性別實體書店必須存在的原因為『去汙名化』。」即便在同性婚姻通過的當代台灣社會，同志族群被打壓或性別不平權的事件仍層出不窮。
文：見域CitiLens／張玉伶；攝影：程天佑
輕輕拉開位於桃園中壢榮民路巷弄裡的瑯嬛書屋玻璃門，有隻名為「Maru」的虎斑貓躡手躡腳地湊近打量你，隨後又信步離開。牠的毛色發亮、雙眼如玻璃彈珠般靈動地轉呀轉，輕巧地引著採訪團隊進入店內，貓咪引路就彷彿宮崎駿電影一般，跟隨著牠的步履，我們展開了這場性別書店之旅。
看見勞動中的性別
瑯嬛書屋書店吧檯後方掛著六色彩虹旗，同側牆面則掛著女性主義作家吳爾芙及哲學家西蒙．波娃的畫像，凸顯出書店所關注的性別與女性議題。同時，在桃園這座工業大城中，稠密的勞動人口扛起這座工業城，瑯嬛書屋也將勞動議題納入核心關懷。
書店從2015年初開幕至今，持續關注著地緣關係相近的1990年代聯福關廠工人案，也舉辦過幾場以女性移工為主題的紀錄片放映會。在長期的活動經驗積累下，更是將活動規模擴大，於2020年辦理「笠帽下與笠帽外： 追尋台灣經濟奇蹟後的關廠女工」紀實寫作工作坊，邀請專長為報導文學的講師們為學員帶來豐富的課程。
而參與學員經由牽線後找到受訪者，在工作坊結束時需繳交一篇採訪文章。透過工作坊的成果，讓年輕一輩了解母親一代的勞動情況、勞動環境變遷，並以文字的效力傳播給更多讀者閱讀。
除了工作坊以外，店長之維分享，書店關心同樣在桃園發生的RCA汙染事件，瑯嬛書屋曾邀請「工傷協會」與「RCA員工關懷協會」成員來分享工殤經驗與抗爭過程，也邀請跟拍RCA工殤事件達20年的劉孟芬導演來播映其所拍攝的紀錄片。
數場講座下來，讓之維看見了受害者的不同面貌：「這些RCA事件的受害者，多為生病狀態，但是他們努力分享生命故事，讓我看見受害者身上有著一種翻轉受害身份的力量，尤其這場官司纏訟許久，對他們來說不容易，透過他們的生命故事，也帶給聽眾很多感動。」在瑯嬛書屋，人們不僅能在藉由不同面相探索與議題，更能在此遇見影響自身的重要場域。
性別書店存在的意義
在電商平台與數位化的夾擊之下，性別實體書店存在的意義是什麼呢？之維以堅定的語氣說：「性別實體書店必須存在的原因為『去汙名化』。」即便在同性婚姻通過的當代台灣社會，同志族群被打壓或性別不平權的事件仍層出不窮。
之維分享，過去曾有跨性別者偶然發現書店的存在，很興奮地給予書店回饋，認為自己多了一個可以放心待著的空間，從這件事情上，可以看見對於一些特定群體來說，有一處能夠接納自己的空間是很重要的。
在《空間就是權力》一書中曾經探討，人們所居住的城市空間是為男性、壯年、中上階層與四肢健全的人所設計的，而瑯嬛書店的空間存在，恰恰是嘗試顛覆既有的空間權力關係，致力為多元性別打造一間閱讀的房間。
之維更與我們分享，試著打破同溫層，讓議題能傳達給異溫層是一項大考驗。有一回講座邀請呂欣潔老師講述同志運動的歷程，正好有一位不熟悉議題的媽媽路過書店、來參與講座，透過講座讓她瞭解同志族群的奮鬥歷程，她在活動結束後分享：「我以前都不知道同志族群那麼辛苦，謝謝有這場講座讓我認識他們。」長期耕耘議題講座，若是能觸及到異溫層，對於瑯嬛書屋而言，便是播種下一顆又一顆小種子，未來某天將會茁壯成林。
嘗試持續編織瑯嬛的故事
能量豐沛、過去不斷辦理工作坊與講座的瑯嬛書屋，在今年打算舉辦「女性書寫」講座。店長之維思忖了一會，向我們說明，女性書寫講座目前只刻畫出雛形，書店打算邀請專精報導文學、小說創作與人類學的專家來分享女性書寫議題。
此外，由於桃園是移工人口極多的地方，瑯嬛書屋期望有機會串聯致力於救助移工的移工組織，藉由舉辦活動，讓移工有機會訴說他們的生命故事，也讓更多人了解移工的勞動處境。然而，之維也坦言經營實體書店不易，從賣書到辦理活動，都是一件苦差事，即便信念堅定，實體書店仍然不得不面對時代的變遷。
實體書店未來究竟該何去何從呢？即將邁入第8年的瑯嬛書屋也無法給出一個正確答案，但確定的是，瑯嬛書屋會秉持著信念，期待能有更多人推開瑯嬛的店門，從書店帶走一本自己所喜愛的書，讓知識經驗激盪腦海中的思想，一同編織屬於瑯嬛的故事。
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.5
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告