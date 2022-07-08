讚槍手為抗日英雄、稱「見證歷史」：安倍遇刺中國網友狂歡，相關話題佔據微博熱搜
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中國網友們「慶祝」的具體言論諸如「普天同慶」、「見證歷史」、「今晚到日本料理店吃飯，當作是吃席（指辦喪事）」。甚至有網友引用陳奕迅的歌曲〈孤勇者〉的歌詞「誰說站在光裡的才算英雄」，大力稱讚槍手山上徹也，稱他為「抗日英雄」。
（中央社）日本前首相安倍晉三上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊。在各界表達慰問之時，中國網友卻大肆狂歡，發表各式「慶祝」言論，大量與安倍有關的話題盤據微博熱搜榜。
安倍晉三遇刺的消息傳出後，隨即在中國的網路社群引發大量討論，截至下午3時，在微博的熱搜榜上前10名的話題中，有8項直接與安倍有關。眾多留言中雖然不乏有人發表關心或是試圖討論事件的文章，但更多的是「慶祝」、「狂歡」的言論。
據觀察，中國網友「幸災樂禍」的來源，大致分為兩個層面，一個是針對安倍本人，包含他曾經參拜靖國神社、多次發表友台言論的過往等；另一方面則是針對日本，包含規避戰爭責任、未向中國道歉等。
至於中國網友們「慶祝」的具體言論諸如「普天同慶」、「見證歷史」，也有人說「可惜不是昨天（7月7日）發生」、「請南京的朋友向先烈報告好消息」、「今晚到日本料理店吃飯，當作是吃席（指辦喪事）」。
甚至有網友引用陳奕迅的歌曲〈孤勇者〉的歌詞「誰說站在光裡的才算英雄」，大力稱讚槍手山上徹也，稱他為「抗日英雄」。
然而在一片「歡慶」的氛圍中，也有人發言呼籲網友回歸理性，不該幸災樂禍。
前《環球時報》總編輯胡錫進今（8）日中午在個人的微博上表示，對於安倍遇刺一事表達同情，此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊。他並以新聞工作者的身分呼籲「希望能有更多人理解並加入我的這個態度」。
胡錫進這篇貼文下方湧入超過1.4萬則留言，其中不乏有支持他網友，呼籲應冷靜與理性面對這起事件，然而更多的是謾罵與批評。這些言論不但批評安倍與日本，同時也稱胡錫進的行為「虛偽」。
據日媒報導，安倍的右頸部有槍傷、出血，左胸部有皮下出血的情況，送醫後呈現心肺停止的狀態。
中國外交部：希望安倍晉三脫離危險，早日康復
（中央社）日本前首相安倍晉三上午遭槍擊後生命垂危，中國外交部發言人趙立堅下午表示：「我們注意到了這一突發事件並感到震驚，我們關注事態發展，希望安倍前首相脫離危險，早日康復。」
據央視新聞報導，中國外交部8日下午召開例行記者會。據日本媒體報導，安倍晉三今天上午在奈良發表演講時中槍，對此，趙立堅在會中作出以上回應。
這是安倍晉三遭槍擊後，中國官方首度作出回應。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
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遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。