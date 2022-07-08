半導體成熟製程「砍單潮」來襲，電視、PC等需求急凍，8吋晶圓產能利用率恐下探9成
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TrendForce表示，先前在微控制器（MCU）、電源管理IC（PMIC）等緊缺下，晶圓代工廠透過產品組合的調整，產能利用率仍大致維持在滿載水位，而近期PMIC、影像感測器（CIS）、及部分MCU、系統單晶片（SoC）砍單潮已浮現，雖仍以消費型應用為主，但產能利用率正式滑落。
產業諮詢機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布最新報告示警，受通貨膨脹、經濟衰退等因素干擾，晶圓代工成熟製程面臨「砍單潮」，若產品過度集中電視、手機和平板等消費產品影響最劇烈，部分8吋廠產能利用率恐下探9成，將考驗業者產品調整的經營能力。
電視、觸控面板市況不佳，晶圓代工遭砍單
TrendForce調查，晶圓代工廠浮現砍單浪潮，首波訂單修正來自大尺寸驅動IC（Driver IC）如電視，及觸控與顯示驅動器集成（TDDI）如各類觸控面板，2者主流半導體製程分別為0.1Xμm及55nm。
TrendForce表示，先前在微控制器（MCU）、電源管理IC（PMIC）等產品仍然緊缺的情況下，晶圓代工廠透過產品組合的調整，產能利用率仍大致維持在滿載水位，
然而近期PMIC、影像感測器（CIS）、及部分MCU、系統單晶片（SoC）砍單潮已浮現，雖仍以消費型應用為主，但晶圓代工廠已陸續不堪客戶大幅砍單，產能利用率正式滑落。
台積電、聯電、力積電樂觀；世界先進趨於保守
根據去（2021）年第4季全球晶圓代工市占率統計，台積電市占率52.1%，居全球之冠；三星（Samsung）市占率18.3%，居第2位，聯電市占率7%，為第3大廠；
格羅方德（GlobalFoundries）市占率6.1%，為第4大廠；中芯國際市占率5.2%，居第5位；華虹集團市占率2.9%；居第6位，力積電市占率2%，居第7位，世界先進市占率1.5%，居第8位。
以台灣來說，以台積電、聯電、力積電和世界先進為主要晶圓代工廠商。
上（6）月台積電董事長劉德音在股東會上掛保證，儘管「終端消費性電子產品需求」下滑，全球庫存調整持續，但車用與高效能運算（HPC）產能仍非常滿。
至於，聯電近日公布6月營收，連續9個月創下歷史新高，產能利用率維持100%以上滿載。聯電強調，半導體產能結構性供不應求情況會延續好幾年，對下半年產能滿載維持樂觀看法。
力積電總經理謝再居則表示，近期如面板驅動IC、影像感測器等，產能有鬆動。不過將部分的產能轉向，需求強勁的電源管理IC、混合訊號、開發車用產品，到第3季產能仍是滿載。
不過，世界先進則在近日的外資論壇中提到，整體庫存上升、第2季終端需求不及預期，庫存會持續增加到第3季。市場預估，世界先進調整原先很吃緊的說法，轉為保守，意味著第3季產線利用率將由高點下滑。
8吋晶圓產能下滑恐最明顯
TrendForce強調，8吋晶圓製程產能利用率恐下滑最明顯，該製程產品主要為Driver IC、CIS及Power相關晶片。其中Driver IC受到電視、PC等需求急凍直接衝擊，投片下修幅度最為劇烈。同時，今年上半年供應仍然緊張的PMIC在產能重新分配後供貨逐漸趨於平衡。
雖然各大廠仍強調消費電子產品的缺口，可以由伺服器、車用和工控等市場補足。但是TrendForce指出，仍難以完全彌補Driver IC及消費型PMIC、CIS的砍單缺口，部份8吋廠產能利用率開始下滑。12吋成熟製程雖也受到影響，但是產能利用率尚能維持在95%上下。
實際詢問資深投資人黃伯堃說明，就8吋廠而言，台積電全球有5座、聯電則至少有7座、力積電2座，以及世界先進的4座等。他強調，市占率越高的晶圓廠，在產能的控制上具有優勢。
例如台積電市占率高，產品多元服務廣，8吋及12吋廠切割良率高，也都能有效調度。還可以在高階製程穩住HPC優勢外，也可以向下搶攻成熟製程的商品（車用晶片）。
年底通膨趨緩，將考驗業者經營能力
此外，近來半導體業者盛行的「長期協議訂單」恐因景氣下行而遭毀棄。黃伯堃則指出，不太容易發生，因為本次經濟衰退也會減緩「通膨」，到年底物價壓力趨緩，烏俄局勢也將告一段落。屆時，再生能源、電車產業仍會持續擴張並且支撐半導體業需求。
展望2023年，TrendForce認為，歷經兩年半的晶片缺貨潮後，消費性產品的降溫雖然在短期內使晶圓代工廠產能利用率鬆動，但過去苦於「晶片荒」，此時獲得資源的重新分配。
TrendForce也指出，近年5G手機、電動車滲透率逐年增加，5G基站、各國安檢措施自動化等基礎建設、雲端服務的伺服器需求等的備貨動能，將持續支撐晶圓代工廠產能利用率大致維持在90%以上。
但是，部分以生產消費性產品為主的業者，恐怕面臨產能利用率滑落至90%以下的情況，將要以多元布局及資源分配，以度過零組件庫存調節危機。
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核稿編輯：翁世航
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