陳時中「總統級」競選團隊成形，陳建仁出任競總主委：台北市長、議員全壘打！
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民進黨新北市長被提名人林佳龍輔選架構也在昨天敲定，黨主席蔡英文邀請新北市立委到官邸會商，拍板民進黨秘書長林錫耀任競總主任委員、立委吳秉叡任總幹事。
前衛福部長陳時中昨（18）日交棒部長，專心投入台北市長選戰，今日一早到霞海城隍廟作為「起手式」公布競選團隊成員，前副總統陳建仁出任競選總部主委，總幹事由北市資深立委吳思瑤擔任；政策由立委管碧玲統籌；發言人有立委林楚茵、莊瑞雄。陳建仁表示，他和陳時中都是高雄人，但都在台北市長大，對台北有很多感情，會全力拚這場選戰。
陳時中：團隊慢慢磨合，會越來越好
民進黨台北市長提名作業雖一度卡關，但10日召開選對會，會中最終敲定由陳時中參戰，13日中執會正式提名，首都布局確定後，陳時中的競選團隊在短短1週內成形，立委吳思瑤擔任競總總幹事；同黨立委何志偉、高嘉瑜和無黨籍立委林昶佐出任競總副主委兼分區總督導，分別負責督導4個行政區的政策、組織、策略等。立委管碧玲擔任政策小組總召集人。
日前吳思瑤也說明，政策小組會設立兩大平台，分別為中央政策平台、議會政策平台，雙平台就是要強化中央與地方的合作共好，期待這是場具有優質政策論述的首都市長選舉。「中央政策平台部門」邀請民進黨不分區立委吳玉琴、洪申翰、范雲進行政策研究協力工作，導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度市政規劃。在「議會政策平台」因為在地議員最了解地方需求，將由資深的台北市議員周威佑擔任平台召集人，主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣政見。
陳時中今天則在陳建仁和台北市立委、市議員陪同下，於迪化街的霞海城隍廟，正式以「台北市長參選人」身份登場，現場有不少支持者到場，大家高喊「陳市長好」、「阿中市長」、「凍蒜！凍蒜！」，氣氛十分熱鬧。
陳時中表示，自己是高雄人，但是在台北市長大，面對迪化街他也不陌生，小時候常常跟著媽媽一起來這邊逛街買東西，當年一路試吃很開心；這是台北文化記憶的重要據點，也要從這裡繼續加強。
陳時中也說，他昨天和台北市議員拍合照，交換意見，他發現很多市議員都對台北有很多熱忱和熱愛，因此這場選戰定位是對台北的愛，就像他一開始說的，心中有不捨就是因為愛，希望台北可以更好；除了市長，也希望議員可以在本次選戰「全壘打」。
陳建仁則表示，陳時中擔任疫情指揮官900多天，除了國際稱讚台灣的防疫表現，相信台灣人民也都有看到陳時中的能力與特質；從陳時中歷練來看，認為陳時中從照顧小孩到照顧老人，都很有經驗，所以在陳時中的智慧、慈悲、謙卑下，相信台北市會越來越好，可以讓台北成為更好的宜居城市。
陳建仁也說，他曾經擔任SARS指揮官，覺得陳時中是「寂寞的人」，所以曾經提供意見給他；現在陳時中離開指揮官位置，要競選台北市長，雖然他自己從無選舉經驗，但會比別人更拚命陪著陳時中走遍台北，一起打拼，「你不再孤獨」。
最後現場全體包括市議員、立委同喊口號，不過一開始大家默契不佳，陳時中則表示，他和大家在選舉運作上還需要磨合，相信政策上可以很好，至於選舉場合，今天是的團隊的起手式，第一步還沒那麼熟，但接下來每一天，到了選舉前就能「融為一體」。
林佳龍輔選架構成型：吳秉叡總幹事，林錫耀競總主委
另民進黨新北市長被提名人林佳龍輔選架構也在昨天敲定，黨主席蔡英文邀請新北市立委到官邸會商，拍板民進黨秘書長林錫耀任競總主任委員、立委吳秉叡任總幹事、立委羅致政為政策召集人、立委張宏陸為組織召集人。蔡英文表示，新北幅員太大，每個立委要當林佳龍的分身，幫忙穩住盤勢。
《中央社》報導，黨內人士指出，林佳龍原本有意邀請立委蘇巧慧接任總幹事，不過蘇巧慧認為自己資歷不夠，與會人士並共推吳秉叡；黨內人士說，吳秉叡今天因為早已排定要健檢並未到場，立委余天當場打電話給吳秉叡，吳秉叡也答應全力配合。
黨內人士說，民進黨新北市9位區域立委、再加上不分區立委沈發惠、林楚茵、前立委呂孫綾都納入輔選架構，將分任各區總指揮。羅致政同時擔任政策召集人、張宏陸為組織召集人。目前林佳龍競總設有新北市議員何博文、李坤城兩位發言人，黨內人士說，立委賴品妤也加入發言群，擔任發言人。
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核稿編輯：翁世航
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
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電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
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