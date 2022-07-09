自學廣東話成功，是理所當然？

看了一些倪匡的訪問，令我好奇他的粵語在哪裡學。

眾所周知，倪先生在上海出生長大，母語是上海話或吳語，廣東話是在二十多歲移居香港時學的，所以講得「唔鹹唔淡」，帶非常濃厚口音，聽一兩個字就知道不是本地人。那時來港的新移民，廣東話大多是自學，並不如現在一樣有許多廣東話班，也有大學校外課程的系統教學。除了家境富裕或有教會資助的外籍傳教士會去上課外，大部分人的粵語都是從日常生活中學到的。尤其是貧困的人，急需上班賺錢，沒有空閒去上課，廣東話都是從同事、客人及身邊的人學來的。但大部分新移民都能夠短時間內學會講和聽粵語，並可以應付工作和與客人溝通。

吳語和粵語，是截然不同的語言，或許就像德文和丹麥文之差距，都是日耳曼語言，但份屬不同支。吳語有不少獨特的詞彙，文法則與廣東話有些相近 ，但也不盡相同。一些吳語副詞後於動詞，說「走先」而非「先走」，與粵語相同；但定語後於名詞，例如「鬧熱」、「鞋拖」，又與粵語相反。吳粵一大相同之處，是量詞可當定冠詞用，例如「本書交關好看」，廣東話「本書好好睇」，普通話要說「那本書很好看」，不能只說「本書」；還有量詞代替指屬代詞，吳語和粵語都可說「我本書」、「佢部車」，但普通話要說「我的書」、「他的車」。這些相同處也有助吳語使用者學粵語。

雖然如此，但講吳語的人要學會廣東話，也要花很大心力，就如丹麥人如果沒正式上過課，只從日常生活中學德文，是甚難學得會的。我也不認識只從日常生活就學到流利德文的丹麥人。然而那年代來港的大陸人，很多都可以短時間內學到可溝通的地步，聽得懂新聞和電視電台節目。雖然還有重重的鄉音，但表達自己完全沒問題，甚至可以討論時事。但是同是講日耳曼語的人，包括丹麥、荷蘭、英國、美國人完全不上課，只靠在德國生活學會德文，就好像比較困難，也沒聽過成功例子。我相信這是做得到的，然而現在學習資源這麼豐富，來德的人都會先上課或在網上學些基本，不會像五六十年代來港的大陸人般來到才學，所以極少聽到成功例子。

香港人聽到倪匡、金庸，以及其他粵語非母語的大陸人操流利粵語，都覺得理所當然，不會像德國人般欣賞北歐人或英國人會講流利德文。這態度或許也反映港人覺得大陸人都會中文，所以學說粵語，也就是「香港的中文」，也沒甚麼厲害，而不像歐洲人般知道不同日耳曼語中之差別。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。

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