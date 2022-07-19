《再現之重：論複數的攝影與歷史》導讀：攝影、權力，與製造「真實」——無法迴避的「再現之重」
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藝術史學家約翰・泰格（John Tagg）洞察攝影所潛藏的種種權力機制，以及隨之建立的意義生產與真相體系。他檢視 「攝影史」的隱晦面，論辨自十九世紀以降，「攝影」如何在資本主義與政府職能的擴張下急速發展、如何形成綿密的社會監控與規訓，以及如何為支配階級所需的社會秩序提供服務。
文：郭力昕（政大傳播學院教授兼院長）
透過相機的觀看是一種介入之舉。我們看到的不是世界，而是介入。——席歐．安東尼，電影導演，《光，無所不在》
Theo Anthony, All Light, Everywhere, 2021
約翰．泰格的《再現之重——論複數的攝影與歷史》是一本重中之重的攝影理論文集。這位傅柯系（Foucauldian）馬克思主義藝術史家對現實主義攝影的研究論文集，出版距今已近35年，而其中最先寫就的文章〈照片的流通：新政時期改革主義與紀錄修辭〉，則早在1978年即發表於期刊。為何這本攝影理論經典，三、四十多年後仍需要在中文閱讀界翻譯出版？
泰格於2021年為此書增寫的〈回憶之重〉結語裡強調，思考攝影裡的意義、權力、衝突、文化政治的各種問題其實尚未完成，至今仍有很多需要深究的空間。我們可以反思一下：「眼見為憑」、「有圖有真相」這類詞彙，仍然深植在人們的慣性思維裡；即使數位科技竄改照片的修圖技術，早已成為常識或可輕易為之，一百多年來以現場目擊方式的新聞與紀實攝影，建立人們以此見證「真實世界」的執迷，依然有強大效力；而統治階級透過各類國家機器生產的影像宣傳甚至假新聞，日復一日發揮著更為巨大的效益。
作為此中譯本後記的〈回憶之重〉，泰格在文中詳細爬梳了1970年代晚期到1980年代間，英國／西方的文化論戰中，泰格參與其中的「馬克思主義—女性主義—符號學—精神分析」學術陣營，和當時作為主流的「藝術社會史」學術路線的理論交鋒。前者翻轉了「政治的再現」（representation of politics）的藝術討論取向，拉開問題意識的視野，深入論爭視覺文化裡「再現的政治」（politics of representation）。
就影像文化來說，對於攝影處理政治性題材的再現分析，並不足以完整理解影像被賦予的政治性功能和意義操作；泰格認為，我們需要探究的，是影像再現現實所涉及的整套社會話語和意義生產系統，以及其中複雜的權力運作。這是他所稱的「再現的政治」。這群作者對視覺文化進行的尖銳批評與爭鳴，雄辯地打開了其後在攝影論述上的論爭空間；其中幾篇代表性文章，集結在布爾金（Victor Burgin）編著的重要攝影論述經典《思考攝影》（Thinking Photography，1982）裡。
《思考攝影》收錄的文章，從班雅明的〈作為生產者的作者〉出發，包括艾可（Umberto Eco）的〈影像的批判〉、塞庫拉（Allan Sekula）的〈攝影意義的發明〉、泰格的〈照片的流通〉、《攝影／政治：二》（Photography/Politics: Two）的主編之一沃特尼（Simon Watney）分析1920至30年代曼．雷（Man Ray）、莫霍利—納吉（Moholy-Nagy）、安德烈．柯特茲（Andre Kertesz）等攝影美學的〈製造怪異：破碎的鏡子〉，以及布爾金的四篇文章。他們以不同的分析方法，在新聞、廣告、藝術等各類攝影實踐方式中，批判地探討一張照片的意義生產。
在1960年代中後期起，全球左翼思潮與各類反對運動勃發的大氣候下，1970年代左翼文化理論的百花齊放，勢必影響到攝影理論的基進思辨，這是泰格書寫一系列攝影論述宏文、並集結為《再現之重》的時代背景。
在此書之後，泰格繼續出版了《論爭之由：藝術史、文化政治與論域》（Grounds of Dispute: Art History, Cultural Politics and the Discursive Field，1992），以及《規訓之框：攝影真實與捕捉意義》（The Disciplinary Frame: Photographic Truth and the Capture of Meaning，2009），環繞著攝影與真實、意義生產、監控權力、文化政治之間的主題，持續不懈的書寫與爭論。而他多年來綿密厚重的論述積累，都是以《再現之重》作為理論的基石。
泰格在《再現之重》的主要論述依據，是阿圖塞（Althusser）的「意識形態國家機器」理論，和傅柯對論述形構、規訓／監控／正常化（normalisation）、權力／知識等理論，尤其傅柯的相關理論是泰格的主要參照。此書的攝影研究對象，是針對美、英、法在攝影與政治社會發展最早的國家。近十九世紀中葉，攝影技術幾乎同時出現在這三個科技發展與資本主義體制皆領先的地區；泰格書寫的主題，即在細節地檢視攝影的「紀錄」特性，對資本主義國家治理上提供的各種功能。
這些主題包括：十九世紀商品化的肖像照片，同時作為社會地位的炫耀，與對身體的新形態社會控制方式；照片作為法庭辦案的證據、監控的手段，和法律資產；十九世紀英國利茲地方政府在整頓工人階級貧民窟時，攝影呈現的髒亂景象，為淨空貧民窟工人之居住空間提供正當理由。而〈照片的流通〉一文，則討論美國經濟大蕭條的年代裡，羅斯福總統的「新政」（New Deal）政府所成立的「農業安全管理局」（Farm Security Administration，FSA）攝影小組，在1935年至1944年期間所拍攝的紀實影像，究竟該怎樣看待。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
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今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
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