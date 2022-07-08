源自英國抗菌專家 革新沐浴概念，Savlon沙威隆抗菌保濕沐浴乳 全新上市！ 陽光女星Janet謝怡芬 裸身入浴勤練身 大讚清新體驗

以健康陽光形象深植人心的藝人Janet謝怡芬，去年二月升格為二寶媽，熱愛生活與工作的她，主持、演戲樣樣來，對於全家人的健康，更堅持只用最好的產品守護。近日Janet受邀擔任Savlon沙威隆全新代言人，分享疫情時代給家人健康安心防護的重要性。源自英國的抗菌第一品牌「Savlon沙威隆」，秉持守護健康的理念，積極提倡「盡情探索．淨享生活」的新主張，以淬鍊60年的專業，並深入台灣消費者的洗沐需求，創新升級推出「抗菌保濕沐浴乳」系列，以溫和抗菌x長效保濕的雙向平衡概念，帶來更安心優質的健康防護。

品牌代言人Janet裸身入浴秀出健康肌膚 大讚沙威隆抗菌保濕沐浴乳 清新體驗超有感!。Photo Credit：沙威隆

呵護全家人的肌膚健康，淨享生活每一刻，Janet謝怡芬交給沙威隆！

全新代言人Janet謝怡芬開心分享，沙威隆是國際知名品牌，不管是國外或台灣，身旁很多朋友使用沙威隆產品。她自己個性勇於探索，熱愛活動，也將這樣的態度淋漓盡致地融入在生活當中，這跟沙威隆「盡情探索．淨享生活」的品牌主張非常契合。而廣告影片中，Janet特別裸身入浴，她笑說，「除了維持小麥色健康肌膚，還特別練了蠻久的身體，希望呈現最佳狀態！」

從主持人、演員，到現在有小孩、寵物，多了媽媽的身份，她都一直嘗試突破自己，不斷從工作及生活中提升自我，如同沙威隆不斷研發創新的精神，讓肌膚抗菌不應止於抗菌成分，從平衡肌膚微生態的概念出發，更進一步強化健康防護力。進入後疫情時代，Savlon沙威隆革新沐浴概念，輕鬆地帶給家人高品質且安心的極致防護，因此呵護全家人肌膚健康，她很放心交給沙威隆！

Photo Credit：沙威隆

革新沐浴概念，溫和抗菌x 24hrs長效保濕，平衡肌膚屏障，健康防護力UP！

全心升級的「沙威隆抗菌保濕沐浴乳」系列，精心研發鎖水防護配方，不但有歐盟認可的獨創ICP ™ 專業抗菌成分，更添加專櫃等級的小分子玻尿酸、神經醯胺、PCA保溼因子等保濕成分，為肌膚補水並鎖住水分，且由第三方專業機構進行人體保濕測試，臨床實證可達24hrs長效保濕，有效提升肌膚含水量，抗菌、保濕雙向平衡肌膚屏障，大大提升健康防護力! 而特別添加的複合胺基酸成分，讓抗菌沐浴更加溫和親膚，貼近肌膚pH值，適合天天使用，呵護一家大小的肌膚健康！

沙威隆革新抗菌沐浴 同步翻新成水藍清透感瓶身設計 看得見純淨安心。Photo Credit：沙威隆

清透質地+全新包裝，七款清新質感香調，全家人天天用都安心!

全新的「Savlon沙威隆 抗菌保濕沐浴乳」瓶身設計靈感，來自於經典產品沙威隆潔身液的曲線造型，喚起了消費者共同記憶，煥然一新的水感透藍瓶身，全透明質地沐浴乳，看得見純淨安心。清新怡人的質感香調也一直是沙威隆重視沐浴體驗的一環，因此這次在香調上也下足工夫，除了保留品牌經典熱銷的茶樹、海洋、蘆薈、琥珀雪松等，也推出全新香調，有優雅柔和的鳶尾花，和舒緩放鬆的洋甘菊，一共七款清新香氣可供選擇。

Janet分享愛用心得，她自己非常喜歡海洋味道，洗完非常清爽舒服，感覺自己就像在大自然中；第二喜歡是與她個人風格有些反差的鳶尾花，聞起來非常英式淡雅。「有七款味道，一週七天，如果每天用不同香味在身上，這樣也不錯！」Janet笑著說。

沙威隆抗菌保濕沐浴乳，各大通路全面上市，快手刀搶購一波！

全新「Savlon沙威隆 抗菌保濕沐浴乳」，七月起陸續於家樂福、大潤發、愛買、全聯、美廉社、寶雅、康是美、屈臣氏、佳瑪等通路販售；沙威隆官網及MOMO、PChome等電商購物平台也同步上架銷售。這麼讓人心動的必buy好物，趕快搶先手刀購入，讓全家人洗出更好的健康防護力！