2022/07/10,
能源

經濟部「綠色租賃方案」上路，商辦大樓房東可「團購」綠電分配給承租戶

經濟部「綠色租賃方案」上路，商辦大樓房東可「團購」綠電分配給承租戶
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

不少企業承租商辦大樓空間，因不是電號持有人而難以取得綠電，經濟部為此推出「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」，目標要讓綠電商品能像「去超商買東西」一樣簡單。

整理：李蘇竣（環境資訊中心記者）

經濟部標準檢驗局為協助更多企業取得綠電與再生能源憑證（T-REC），推出單一電號多用戶2.0版本「綠色租賃方案」，商辦大樓的房東可以「團購」綠電，再整合分配給大樓內承租企業，避免各企業各自採購的複雜流程。首波將由國泰人壽與新光人壽參與，最快可於今年第三季開始陸續轉供綠電。

「單一電號多用戶」計畫，無獨立電表也能買綠電

淨零碳排成為國際趨勢，國內外企業為了達成減碳目標，持續加重使用再生能源的比例，也連帶要求旗下供應鏈一同達成目標，使得採購再生能源成為當前各產業的重要工作。目前國內企業可購買「再生能源憑證」，做為綠電轉供證明。

隨著憑證交易市場活絡，綠電採購也因各產業之商業模式及生產模式不同出現新的挑戰，如承租商辦大樓辦公室的企業，因為並非電號持有者導致難以執行。標檢局在2020年推出「單一電號多用戶」交易輔導計畫，讓沒有獨立電表的企業也可以向售電業採買綠電，首宗成功案例是台灣萊雅及其所在的台北101辦公大樓。

但標檢局也發現單一電號多用戶面臨諸多課題，如不同租戶與不同售電業採購模式的差異，影響到大樓內的分配方式，且綠電採購為新的費用項目，將牽涉到與客戶的租賃條件變更，種種阻礙造成綠電使用效益無法最大化。

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Photo Credit: 標檢局簡報
單一電號多用戶1.0憑證交易示意圖
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Photo Credit: 標檢局簡報
單一電號多用戶2.0（綠色租賃方案）是由房東統一向售電業者採購綠電

2.0改版由房東統一採購，綠電分配更彈性

標檢局進一步在今年推出單一電號多用戶2.0版本「綠色租賃方案」，不再由承租戶各自向售電業採購綠電，改以大樓房東為採購主體，為整棟大樓「團購」綠電，再彈性分配給大樓內有綠電需求的承租戶。並且簡化了相關申請流程，盼能提高綠電使用意願。

標檢局說明，綠色租賃方案是由房東端擔任整合角色，房東端統一向售電業簽約採購綠電後，依照與承租戶的分配協議或是導入的再生能源樣態，執行大樓能源調度。而憑證移轉的主要受讓人仍為承租戶，房東要依實際用電狀況，做為分攤綠電轉供量之依據，分配憑證。

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Photo Credit: 標檢局
單一電號多用戶版本比較

首波參與的商辦大樓，包含國泰人壽持有之國泰人壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓與新光人壽持有之新光摩天大樓等，將與發電業、售電業合作轉供綠電，預計最快可於第三季開始陸續轉供綠電。

解中小企業採購難題，標檢局先推微型現貨止渴

標檢局的再生能源憑證為綠電交易的身分證，綠電業者每發1000度電，即可申請國家再生能源憑證中心核發的一張憑證，自2017年5月開辦以來，至今年7月核發憑證數量突破139萬張，換算發電量約13.9億度綠電。

但憑證中心統計顯示，將近99%的憑證都被「護國神山」台積電買走，引發中小企業無綠電可買的風波，標檢局為此宣示簡化行政程序，要讓綠電商品能像「去超商買東西」一樣簡單。

標檢局初步成果是輔導售電業者推出「中小企業綠電採購平台」，已在6月底上線。售電業者陽光伏特家表示，現行方案是依台灣中小企業平均月用電5000度，推出每月500度綠電「現貨」方案，最快一個月內就可轉供，協助中小企業快速取得綠電，即使沒辦法滿足國際倡議RE100，也能先達成「RE10」。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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2022/06/28,
生活

上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件

上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
Photo Credit：SwitchEasy

我們想讓你知道的是

SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。

2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。

多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定

iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。

SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。

學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗

筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。

3種觸控筆可替換筆頭分別為：

  • 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
  • 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
  • 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
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Photo Credit：SwitchEasy
EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆擁有超高CP值，只需原廠觸控筆的一半價格，是學生入門觸控筆的最佳選擇。
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Photo Credit：SwitchEasy
購買EasyPencil Pro 4即提供金屬、PA66及原廠同規格3種筆頭。

若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！

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Photo Credit：SwitchEasy
PaperLike Note書寫版類紙膜，擁有磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇。

還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。

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Photo Credit：SwitchEasy
Origami全方位支架保護套（粉沙色）不論是做筆記、追劇、遠端上課，都可隨各種使用情境隨心轉換最佳視角。

針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題

在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。

SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！

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Photo Credit：SwitchEasy
MagMount磁吸iPad支架打破以往保護套的角度限制，提供了穩定架高支撐的功能，擁有人體工學視角，有效減少上班族的身體壓力。

針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。

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Photo Credit：SwitchEasy
CoverBuddy磁吸保護殼支援Apple原廠鍵盤，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。

上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。

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Photo Credit：SwitchEasy
GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼擁有高清畫質同時具備抗藍光功能，玻璃保護貼還能夠抗刮、耐摔，是攜帶iPad出門工作的首選。

SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。

本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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