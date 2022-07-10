經濟部「綠色租賃方案」上路，商辦大樓房東可「團購」綠電分配給承租戶
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不少企業承租商辦大樓空間，因不是電號持有人而難以取得綠電，經濟部為此推出「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」，目標要讓綠電商品能像「去超商買東西」一樣簡單。
整理：李蘇竣（環境資訊中心記者）
經濟部標準檢驗局為協助更多企業取得綠電與再生能源憑證（T-REC），推出單一電號多用戶2.0版本「綠色租賃方案」，商辦大樓的房東可以「團購」綠電，再整合分配給大樓內承租企業，避免各企業各自採購的複雜流程。首波將由國泰人壽與新光人壽參與，最快可於今年第三季開始陸續轉供綠電。
「單一電號多用戶」計畫，無獨立電表也能買綠電
淨零碳排成為國際趨勢，國內外企業為了達成減碳目標，持續加重使用再生能源的比例，也連帶要求旗下供應鏈一同達成目標，使得採購再生能源成為當前各產業的重要工作。目前國內企業可購買「再生能源憑證」，做為綠電轉供證明。
隨著憑證交易市場活絡，綠電採購也因各產業之商業模式及生產模式不同出現新的挑戰，如承租商辦大樓辦公室的企業，因為並非電號持有者導致難以執行。標檢局在2020年推出「單一電號多用戶」交易輔導計畫，讓沒有獨立電表的企業也可以向售電業採買綠電，首宗成功案例是台灣萊雅及其所在的台北101辦公大樓。
但標檢局也發現單一電號多用戶面臨諸多課題，如不同租戶與不同售電業採購模式的差異，影響到大樓內的分配方式，且綠電採購為新的費用項目，將牽涉到與客戶的租賃條件變更，種種阻礙造成綠電使用效益無法最大化。
2.0改版由房東統一採購，綠電分配更彈性
標檢局進一步在今年推出單一電號多用戶2.0版本「綠色租賃方案」，不再由承租戶各自向售電業採購綠電，改以大樓房東為採購主體，為整棟大樓「團購」綠電，再彈性分配給大樓內有綠電需求的承租戶。並且簡化了相關申請流程，盼能提高綠電使用意願。
標檢局說明，綠色租賃方案是由房東端擔任整合角色，房東端統一向售電業簽約採購綠電後，依照與承租戶的分配協議或是導入的再生能源樣態，執行大樓能源調度。而憑證移轉的主要受讓人仍為承租戶，房東要依實際用電狀況，做為分攤綠電轉供量之依據，分配憑證。
首波參與的商辦大樓，包含國泰人壽持有之國泰人壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓與新光人壽持有之新光摩天大樓等，將與發電業、售電業合作轉供綠電，預計最快可於第三季開始陸續轉供綠電。
解中小企業採購難題，標檢局先推微型現貨止渴
標檢局的再生能源憑證為綠電交易的身分證，綠電業者每發1000度電，即可申請國家再生能源憑證中心核發的一張憑證，自2017年5月開辦以來，至今年7月核發憑證數量突破139萬張，換算發電量約13.9億度綠電。
但憑證中心統計顯示，將近99%的憑證都被「護國神山」台積電買走，引發中小企業無綠電可買的風波，標檢局為此宣示簡化行政程序，要讓綠電商品能像「去超商買東西」一樣簡單。
標檢局初步成果是輔導售電業者推出「中小企業綠電採購平台」，已在6月底上線。售電業者陽光伏特家表示，現行方案是依台灣中小企業平均月用電5000度，推出每月500度綠電「現貨」方案，最快一個月內就可轉供，協助中小企業快速取得綠電，即使沒辦法滿足國際倡議RE100，也能先達成「RE10」。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
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多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
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