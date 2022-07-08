《安倍晉三大戰略》賴怡忠：安倍晉三給日本的戰略遺產，與未竟全功的日台關係
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「台灣有事等同於日本有事，更是日美同盟有事」是安倍晉三發表於2021年的宣言，更是安倍大戰略的最佳注解。本書特別增加台灣版附錄「台灣對安倍大戰略的思考與回應」，收錄賴怡忠、李世暉、郭育仁、矢板明夫四位學者及媒體人的文章，從台灣角度對安倍大戰略進行在地的回應及反思，以饗讀者。
文：賴怡忠（兩岸交流遠景基金會執行長）
安倍給日本的戰略遺產與日台關係
相信各位看到後來，應該都跟我一樣對這本《安倍晉三大戰略》讚服不已。作者並不只是談論前日本首相安倍晉三外交戰略的內容與功過，而是從日本戰略思潮的歷史辯證過程，以及在這些時間日本國內外環境的變化，以四度時空方式建構出安倍晉三的日本外交戰略的特色與內外影響，其在日本外交的發展歷程上扮演了什麼角色，又給了後世什麼樣的戰略遺產，並讓日本取得什麼樣的國際位置。
作者最後總結出安倍是讓日本走出戰後的吉田茂體制，打造出新的日本國益共識，並讓日本重新取得亞洲，甚至是全球戰略領導者的角色。本書除了讓我們跟著作者重新認識安倍，並對安倍的成就有另一番體認外，也在閱讀過程見識到作者豐富的理論學養，與對外交實踐強大的操作能量，以及對「日本性」的歷史掌握。相信不少人會與我一樣，發現閱讀這本書本身就是一個豐富的知識探索過程。
安倍對日本的戰略遺產：改變對中戰略、印太構想、價值外交
誠如作者在本書的總結， 安倍晉三讓日本從吉田茂體制走出來，以一個更主動積極的角色提出印太區域秩序的看法，並在美國深陷戰略退縮與內部社會極化之時，一肩扛起了在亞太區域維護開放、自由與民主價值為依歸的區域秩序，甚至更提出印太戰略，領導了美國與其他國家在這個區域的戰略議程。
就一個位於日本周邊，且與日本「共享價值」還是最親近鄰居的台灣而言，安倍給日本戰略遺產最有感受的有三點，分別是日本修正其對中戰略、日本提出自由與開放的印太戰略構想、與日本強調以民主價值為判斷基準的外交路線。其對台灣的內部、日台關係、以及台灣所處的區域環境，都具深遠影響。
誠如作者所言，在美國於二〇一七年國安戰略宣示改變過去四十年的對中政策前，日本在安倍於二〇一三年上任後已經開始將其與中關係定位為競爭關係。安倍在二〇一三到二〇一七年初這段期間，剛好是歐巴馬第二任期，原國務卿希拉蕊及亞太助理國務卿坎貝爾主導的重返亞洲（pivot toward Asia），在歐巴馬第二任時被修正為再平衡（rebalance），繼任希拉蕊任國務卿的約翰凱瑞，更是主張美國對亞洲的外交政策就是經濟政策。
歐巴馬第二任期時主要在煩惱伊拉克撤軍與後的伊斯蘭國問題，北韓核武發展更佔據了其亞洲注意力的大部分，唯一在亞太的正向議程就剩下「跨太平洋夥伴關係」（TPP）。安倍對中採競爭的策略，歐巴馬根本毫無興趣。所幸二〇一三到二〇一四年在澳大利亞與印度的選舉結果，讓與安倍想法相近的意識形態盟友出面執政，安倍也找到願意傾聽其戰略構想的對象。因此當安倍再度將其五年前自由與開放的印太戰略主張提出時，是澳大利亞與印度先於美國在支持安倍構想。這也是印太戰略的起始點是在亞洲，不是在美國出現的原因。
安倍利用機會在川普剛選上時積極遊說川普及其團隊，讓美國接受安倍的印太戰略。但與其說美國接受這個印太戰略是安倍的個人魅力，還不如說在安倍前往紐約試圖推銷其構想時，包括澳大利亞與印度早已相當程度接受了安倍的印太主張，當美國在印太的幾個主要盟友對於區域戰略的口徑一致時，會更容易使美國接受這樣的想法。這是為何澳大利亞學者羅瑞．梅德卡夫那本描述印太戰略發展過程的《印太競逐》一書中，是用日本安倍首相與印度總理莫迪的火車會，而不是美國國安戰略的出場，作為印太戰略在此區域成為共識的起點。
值得注意的是，原先為面對中國而提出的印太戰略，之後演變為建構區域秩序的倡議，使得印太戰略超越了具針對性的地緣政治與地緣經濟，讓這個印太戰略獲得更多區域國家的關注，之後甚至外溢到歐洲，促使歐洲國家及歐盟也思考要建構印太戰略。這個過程也讓歐洲國家對亞太區域的關注視角不再被中國支配。使得包括台灣在內等過去被中國陰影覆蓋而得不到關注的國家，取得被關注空間。
安倍將日本對中政策態度轉變為要積極與中國競爭，而為了有效與中國競爭，必須建立在堅實的日美同盟基礎上，日美同盟因此被賦予極為不同的角色。在吉田茂教條下，日美同盟是日本的安全保障之所在，但日本的亞洲政策還是盡量獨立於對美關係，以此做為日本發揮自我意識與建立區域定位的場域。在冷戰到後冷戰初期的日本外交辯論，之所以常出現日中關係與日美同盟相對權重的爭論，與這樣的心理因素有關。
透過高舉日中關係來彰顯日本在美日同盟之外依然具有獨立外交作為，是在這段間在聲稱日本存在自主路線，不完全倚賴於美國的重要例證。但安倍的做法則是在過去被視為戰略少數派的海洋戰略現實主義之上（依循高阪正堯、岡崎久彥等的傳統），明確的採取美日同盟為主軸，並以之衡量對中政策的戰略操作，不同於將日美中視為等距或不等距三邊關係的傳統視角。安倍將對中政策做為日美同盟之下的派生策略，並把日美中關係以美日同盟與中國的雙邊關係處理，不是日美中三邊關係。
安倍讓日本與美國站在明確一方以面對中國的結果，使得日本在台海議題出現存在感。在台海議題上，日本身影隱然出現在美國之後，而過去的美中台三邊關係，也逐漸滑向美日同盟─中─台的關係，將過去美中台、日中台兩個不同的三角關係整合在一起。證諸二〇一八以來美國把對中競爭成為王道之外交策略的發展過程，我們看到安倍不僅先讓美國接受安倍版的印太戰略，也透過日本對美日同盟的影響，促使美國積極擁抱對中戰略競爭的選項，之後更透過美日緊密的合作，影響到二〇一八之後的台海戰略方程式，開啟了二〇二一後的台海安全國際化議程。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。