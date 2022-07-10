美國商會：台灣生產的抗疫中藥「清冠一號」，已逐漸在國際上嶄露頭角

文：Matthew Fulco

譯：王國仲

自疫情爆發以來，台灣開發了多種中醫師認為有效對抗認為有效對抗COVID-19的草本藥方。其中最具代表性的是由國家中醫藥研究所研製、順天堂藥廠生產的清冠一號。

清冠一號由中醫常用的十帖藥方組成：魚腥草、黃芩、栝蔞實、板藍根、荊芥、桑葉、厚朴、薄荷、防風與炙甘草。

該藥方綜合三個面向來抑制COVID-19——首先，阻斷 SARS-CoV-2棘蛋白與病患細胞膜表面的ACE2受體結合，降低病毒感染人體細胞的能力；其次，抑制病毒細胞中3CL蛋白酶（與多項生物學功能有關的催化劑）活性、減緩病毒再生；第三，抑制細胞激素分泌，以降低可能致死的細胞激素風暴。細胞激素風暴係指身體在短時間內釋放過多細胞激素至血液中，為COVID-19重症患者的症狀之一。

儘管清冠一號在2020年5月就取得緊急授權，但在台灣有效維持清零情況下，藥方超過一年時間無用武之地。當時台灣確診數不多，至2021年5月初僅約有1000例，且80%為境外移入，重症案例更加稀少。然而，情況在2021年5月第一波本土疫情爆發後產生變化。

國家中醫藥研究所在2021年5月至8月上旬舉行臨床試驗，共招募524名確診者（其中100位為重症）。實驗結果顯示，服用清冠一號的患者比未服用者的重症率低80%。此外，研究也發現清冠二號（清冠一號的改良版）能降低重症患者死亡率達50%以上。

國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，加強版的清冠二號「有助於維持健康」，他指出，除COVID-19外，他們也正評估新配方對慢性阻塞肺疾病、心肺驟停、肺栓塞等其他疾病的療效。

Photo Credit: 中央社

在台灣與世界各地的應用

在台灣，可以透過中醫處方取得清冠一號，費用由全民健保支付。清冠一號在海外則以保健品銷售，每盒售價約60美元。10天的療程約需服用兩盒。

部分專家認為，對拒絕接種疫苗，但信任中藥的台灣高齡族群，清冠一號最適合不過。目前台灣的疫苗接種率停滯在80%上下，主要原因便是高齡族群對接種新冠疫苗較為猶豫。政府曾針對65歲以上長者提供500元的接種獎勵，但成效不彰。

台灣生物產業發展協會董事長李鍾熙認為：「中藥無法取代疫苗，但可能提供若干保護。不過，這些都必須經過科學驗證。」

在2022年4月的一場記者會上，三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，自兩年前取得緊急授權以來，他已為200多名3至100歲的患者開立清冠一號，且療效相當顯著。

今年3月，總統蔡英文表示政府將推動台灣中藥產業並拓展國際市場。她在國家中醫藥研究所成立92周年紀念活動上致詞，稱清冠一號有效降低COVID-19的致死率。

中醫藥研究所研究員認為，比起西藥，清冠一號價格更為親民，使中藥成為開發中國家抗疫的可行選項。雖然清冠一號確實比西藥便宜，它並未像西藥一樣經過嚴格科學審查，也可能造成中藥在國際上的接受度受到限制。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航