《安倍晉三大戰略》矢板明夫：安倍晉三的海洋大戰略，不只改造日本，更會改變亞洲！

文：矢板明夫（產經新聞台北支局長）

安倍在國家找不到方向之際登場

安倍登場前的日本，正處於失落的時代。經濟泡沫化之前的日本，因其位在東西對立的最前線這一重要戰略地位，儘管不能發展軍備，但因為美國希望日本可以撐住最前線，因此提供給日本大量援助與機會，因此日本在蘇美冷戰期間賺得盆滿缽滿。

然而隨著蘇聯的解體，國際大環境開始變化，進入了後冷戰的全球化時代，這時代最大的改變就是中國的崛起跟日本的沒落。隨著中國不再是敵人，而日本的戰略地位因此消失。冷戰過後的十年，日本幾乎什麼事也沒辦法進行，被稱為失落的十年、接著是失落的二十年，這時安倍出現了。

安倍要面對的問題，一個是日本失去了經濟發展的模式，除了找不到支撐日本經濟發展的著力點。日本的不景氣是結構性的問題，日本國內的少子化和高齡化，導致無法透過減稅、刺激消費來提振經濟。但安倍面對的更重要問題是中國崛起的威脅，以及作為中國馬前卒的北韓不斷發導彈跟核試驗來威脅日本。正是在這種內憂外患，國家找不到方向的時候，安倍登場了。

安倍時代的日本戰略轉向

在經濟方面，大家都知道安倍的「三隻箭」的經濟政策，成功振興了日本的經濟不景氣。但我認為安倍更關鍵任務，是成功推動了日本國家戰略的大轉向。

在二戰後，蘇聯是日本主要的敵人，而中國是拉攏的對象。美國出自結束冷戰的戰略目的也希望日本協助中國，把中國變成盟友，幫助中國推動改革開放的大方向。中間過程中即便發生了天安門事件，日本還是給中國支援。這正如一個日本外交官所說的：「日本好像在幫助一個窮孩子，讓他越長越大，最後變成了怪獸級的巨無霸，這時的日本還要不要繼續幫助他？」

日本協助中國的本意，還有兩個原因。一個是中國是日本文化上的老師；另外一個是日本曾經侵略過中國，因此懷抱著對中國的贖罪感。這兩點始終壓著日本，以至於中國再怎麼欺負日本，日本也一直忍讓。而安倍成功地改變了日本對中國的這種態度，他認為日本可以離開中國所謂的溫情與文化舞台，也必須結束戰後七十多年來日本不斷向中國道歉這個政治行為。安倍在二○一五年，也就是在戰後七十周年時發表講話：「這是日本最後一次道歉，不能讓我們的子孫這樣一直道歉下去。從此以後，中國不應該再拿日本歷史問題指責日本，也不該再強調我就是日本人文化上的老師。」

因此，從安倍開始，日本的戰略假想敵，從北方（蘇聯）正式轉成西方（中國）。而安倍之後的日本首相，不管是菅義偉，還是岸田文雄，都延續了安倍的對政策，從而和安倍之前的日本首相完全不一樣，這就是安倍戰略對日本產生的劃時代轉變。

另外，過去的日本在美中關係中往往扮演第三邊的角色、並在中美關係間取得平衡，如同加藤紘一常說的：「中日美三邊關係是正三角關係」。而從安倍開始，他選擇站在美國這一邊並完全取得美國的信任，日美關係甚至超越英美關係，升日本的國際戰略地位也因此得到提升。

此外，由於美國的支持，安倍更能順利推動國內的改革，比如重新詮釋憲法九條。過去日本無法改革憲法的最大阻力來自美國，因為美國憂慮日本重演軍國主義的歷史，但現在的美國，無論是川普、拜登都希望日本重整軍備，承擔起亞州的區域安全與和平，因此反而是美國催促日本重整軍備。這雖是國際局勢的改變，更是安倍本人的戰略思維所推動的結果。

回顧二○二○年，如果東京奧運舉辦成功，將是日本從災後重建，重返世界大國舞台的宣言，可惜受到全球疫情與他個人健康因素的影響，安倍未能見證這一刻。現在的安倍雖然已卸任首相一職，但仍然為自己的政治信念積極奔走，因此不是他政治生涯的結束，而是一個新開始。安倍領導下的日本，積極參與國際活動，倡議「自由開放的印太」戰略框架，建立CPTPP、Quad（四方安全對話）等跨國組織，深深影響亞洲乃至於世界格局。美國總統拜登與其他十三個國家選擇在東京簽署IPEF（印太經濟框架），由此可見安倍大戰略的實質影響。

安倍可以說是戰後日本最有影響力的首相，他的思想獲得日本國民的普遍認同，引導了日本新的國家發展方向。這就像是司馬遼太郎說的「坂上之雲」（山坡上的雲）。安倍爬上山坡，找到了這朵雲，找到了讓日本前進的理想。安倍不僅成功改變了日本，更影響了整個亞洲的未來。

從坐在船上的陸權思想到海權民主國

本書作者葛林認為，日本歷史上有陸權跟海權的爭論。從明治維新以來，日本就有海權思想的萌芽，但在一九○五年日俄戰爭以後，陸權思想逐漸占了上風，因此才衍生出侵略滿洲及中國的插曲。安倍的戰略轉型，則是推動日本回到明治時代海權思想的原則。我不太同意這個結論，我認為安倍才是日本海權戰略的原點。

近代世界的國家戰略可以概括為兩種：海權或陸權國家。陸權國家依賴對外擴張、征服領土、掠奪資源跟勞動力來壯大自己，例如俄羅斯跟中國都是陸權國家。而海權國家依賴貿易發展、各取所需來獲取優勢。換句話說，陸權國家必須依賴征服以獲取國家的絕對權威；而海權國家只要能維持公平貿易不受阻礙，沒有其他限制。因此海權國家在國際關係上的發展，往往比陸權國家更具優勢，例如英國、美國。

日本雖然是海島國家，但是土地面積足夠大，陸權思維也一直很強大。比如日本戰國時代，各大名（軍閥）相互競爭的方式，展現的就是陸權國家的思維：打贏了你，你的土地、女人、資源就都是我的。接著持續二百六十多年的江戶時代是海禁時代，絕大多數的日本人沒有出過海，都生活在陸地上。明治維新以後，日本雖然坐上了西洋的蒸汽船，但依然是個坐在船上的陸權國家，對樺太島、台灣等地進行擴張，跟其他陸權國家沒有什麼區別。