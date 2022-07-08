《安倍晉三大戰略》矢板明夫：安倍晉三的海洋大戰略，不只改造日本，更會改變亞洲！
我們想讓你知道的是
安倍可以說是戰後日本最有影響力的首相，他的思想獲得日本國民的普遍認同，引導了日本新的國家發展方向。這就像是司馬遼太郎說的「坂上之雲」（山坡上的雲）。安倍爬上山坡，找到了這朵雲，找到了讓日本前進的理想。安倍不僅成功改變了日本，更影響了整個亞洲的未來。
文：矢板明夫（產經新聞台北支局長）
安倍在國家找不到方向之際登場
安倍登場前的日本，正處於失落的時代。經濟泡沫化之前的日本，因其位在東西對立的最前線這一重要戰略地位，儘管不能發展軍備，但因為美國希望日本可以撐住最前線，因此提供給日本大量援助與機會，因此日本在蘇美冷戰期間賺得盆滿缽滿。
然而隨著蘇聯的解體，國際大環境開始變化，進入了後冷戰的全球化時代，這時代最大的改變就是中國的崛起跟日本的沒落。隨著中國不再是敵人，而日本的戰略地位因此消失。冷戰過後的十年，日本幾乎什麼事也沒辦法進行，被稱為失落的十年、接著是失落的二十年，這時安倍出現了。
安倍要面對的問題，一個是日本失去了經濟發展的模式，除了找不到支撐日本經濟發展的著力點。日本的不景氣是結構性的問題，日本國內的少子化和高齡化，導致無法透過減稅、刺激消費來提振經濟。但安倍面對的更重要問題是中國崛起的威脅，以及作為中國馬前卒的北韓不斷發導彈跟核試驗來威脅日本。正是在這種內憂外患，國家找不到方向的時候，安倍登場了。
安倍時代的日本戰略轉向
在經濟方面，大家都知道安倍的「三隻箭」的經濟政策，成功振興了日本的經濟不景氣。但我認為安倍更關鍵任務，是成功推動了日本國家戰略的大轉向。
在二戰後，蘇聯是日本主要的敵人，而中國是拉攏的對象。美國出自結束冷戰的戰略目的也希望日本協助中國，把中國變成盟友，幫助中國推動改革開放的大方向。中間過程中即便發生了天安門事件，日本還是給中國支援。這正如一個日本外交官所說的：「日本好像在幫助一個窮孩子，讓他越長越大，最後變成了怪獸級的巨無霸，這時的日本還要不要繼續幫助他？」
日本協助中國的本意，還有兩個原因。一個是中國是日本文化上的老師；另外一個是日本曾經侵略過中國，因此懷抱著對中國的贖罪感。這兩點始終壓著日本，以至於中國再怎麼欺負日本，日本也一直忍讓。而安倍成功地改變了日本對中國的這種態度，他認為日本可以離開中國所謂的溫情與文化舞台，也必須結束戰後七十多年來日本不斷向中國道歉這個政治行為。安倍在二○一五年，也就是在戰後七十周年時發表講話：「這是日本最後一次道歉，不能讓我們的子孫這樣一直道歉下去。從此以後，中國不應該再拿日本歷史問題指責日本，也不該再強調我就是日本人文化上的老師。」
因此，從安倍開始，日本的戰略假想敵，從北方（蘇聯）正式轉成西方（中國）。而安倍之後的日本首相，不管是菅義偉，還是岸田文雄，都延續了安倍的對政策，從而和安倍之前的日本首相完全不一樣，這就是安倍戰略對日本產生的劃時代轉變。
另外，過去的日本在美中關係中往往扮演第三邊的角色、並在中美關係間取得平衡，如同加藤紘一常說的：「中日美三邊關係是正三角關係」。而從安倍開始，他選擇站在美國這一邊並完全取得美國的信任，日美關係甚至超越英美關係，升日本的國際戰略地位也因此得到提升。
此外，由於美國的支持，安倍更能順利推動國內的改革，比如重新詮釋憲法九條。過去日本無法改革憲法的最大阻力來自美國，因為美國憂慮日本重演軍國主義的歷史，但現在的美國，無論是川普、拜登都希望日本重整軍備，承擔起亞州的區域安全與和平，因此反而是美國催促日本重整軍備。這雖是國際局勢的改變，更是安倍本人的戰略思維所推動的結果。
回顧二○二○年，如果東京奧運舉辦成功，將是日本從災後重建，重返世界大國舞台的宣言，可惜受到全球疫情與他個人健康因素的影響，安倍未能見證這一刻。現在的安倍雖然已卸任首相一職，但仍然為自己的政治信念積極奔走，因此不是他政治生涯的結束，而是一個新開始。安倍領導下的日本，積極參與國際活動，倡議「自由開放的印太」戰略框架，建立CPTPP、Quad（四方安全對話）等跨國組織，深深影響亞洲乃至於世界格局。美國總統拜登與其他十三個國家選擇在東京簽署IPEF（印太經濟框架），由此可見安倍大戰略的實質影響。
安倍可以說是戰後日本最有影響力的首相，他的思想獲得日本國民的普遍認同，引導了日本新的國家發展方向。這就像是司馬遼太郎說的「坂上之雲」（山坡上的雲）。安倍爬上山坡，找到了這朵雲，找到了讓日本前進的理想。安倍不僅成功改變了日本，更影響了整個亞洲的未來。
從坐在船上的陸權思想到海權民主國
本書作者葛林認為，日本歷史上有陸權跟海權的爭論。從明治維新以來，日本就有海權思想的萌芽，但在一九○五年日俄戰爭以後，陸權思想逐漸占了上風，因此才衍生出侵略滿洲及中國的插曲。安倍的戰略轉型，則是推動日本回到明治時代海權思想的原則。我不太同意這個結論，我認為安倍才是日本海權戰略的原點。
近代世界的國家戰略可以概括為兩種：海權或陸權國家。陸權國家依賴對外擴張、征服領土、掠奪資源跟勞動力來壯大自己，例如俄羅斯跟中國都是陸權國家。而海權國家依賴貿易發展、各取所需來獲取優勢。換句話說，陸權國家必須依賴征服以獲取國家的絕對權威；而海權國家只要能維持公平貿易不受阻礙，沒有其他限制。因此海權國家在國際關係上的發展，往往比陸權國家更具優勢，例如英國、美國。
日本雖然是海島國家，但是土地面積足夠大，陸權思維也一直很強大。比如日本戰國時代，各大名（軍閥）相互競爭的方式，展現的就是陸權國家的思維：打贏了你，你的土地、女人、資源就都是我的。接著持續二百六十多年的江戶時代是海禁時代，絕大多數的日本人沒有出過海，都生活在陸地上。明治維新以後，日本雖然坐上了西洋的蒸汽船，但依然是個坐在船上的陸權國家，對樺太島、台灣等地進行擴張，跟其他陸權國家沒有什麼區別。
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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