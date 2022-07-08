家事移工薪資每月1萬7000元、整整7年未調整，勞動部研擬調薪到2萬

家事移工目前的薪資為每個月1萬7000元，這個數字已經長達7年未調整，與基本工資的差距從3000元擴大到超過8000元。在勞動部昨（7）日的會議上，有委員建議提高家事移工薪資，從現行的1萬7000元調整到至少2萬元，同時對經濟弱勢家庭提供補貼，卻被雇主質疑讓台灣人民權益盡失。

印尼海外勞工安置暨保護局昨日召開線上記者會，要求台灣政府提高家庭看護工的基本薪資，盼能從1萬7000元調升到2萬元，同時，也要求政府刪除3年6萬元的仲介服務費。

同日，勞動部召開就業安定基金管理會，當時有委員提案表示，家事類移工的薪資已經多年未調整，且疫情期間的缺工已讓雇主實質主動調薪，為了避免低薪影響台灣的國際形象，並降低轉換雇主或行蹤不明等問題，建議勞動部研議提高家事移工的薪資，由現行的1萬7000元至少調整到2萬元，且要對經濟弱勢的家庭提供薪資補貼。

與會委員對提案均表示支持，會議最終決議，要求勞動力發展署儘速規劃家事移工的調薪措施，提出補貼經濟弱勢家庭的配套作法。

現行的家事移工薪資1.7萬元，從2015年實施至今已經有7年未調整。2015年7月的基本工資為2萬零8元，與家事移工的薪資相差約3000元；直到今（2022）年，基本工資已經到達每月2萬5250元，家事移工的薪資未調漲分文，與基本工資的差距高達8250元。

勞動力發展署也指出，移工來源國近年陸續提出家事移工調薪訴求，印尼2020年提出「移工零付費」政策，要求台灣雇主負擔移工出國前的各式費用，也與家事移工薪資偏低有關。目前我國產業與社福移工人數有67萬5903人，其中印尼有23萬6613人，佔了約35％，是此類移工的最大來源國。

至於經濟弱勢的補助，勞動力發展署指出，現行《就業服務法》規定，低收入戶或中低收入戶不用繳就業安定費，至於要如何進一步減輕對弱勢家庭的衝擊，可能會運用到就業安定基金，因此會提送就業安定基金管理會處理。

根據《就業安定基金收支保管及運用辦法》，就業安定基金的來源是移工雇主所繳納的就業安定費，以及其他孳息與勞工權益基金收入。

對此，台灣失能者家庭暨台灣看護雇主國際協會提出強烈反彈，認為這是讓台灣人民權益盡失，未來只有「有錢人能生病」，拿有照護需求的家庭開刀，卻不修正制度，解決逃逸移工、怠工、跨業轉換的問題。

根據《中央社》的報導，雇主協會顧問張姮燕受訪時指出，加薪卻沒有要求移工素質是不合理的，很多家事移工來台做看護，卻不一定受過相關訓練。再來，如果月薪真的調漲到2萬元，換算下來雇主一年要增加3萬6000元的負擔，薪資漲幅比國人還高。

TIWA台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮接受《中央社》採訪時則表示，移工在台灣就是勞工，因此就應該要受基本工資的保障。許多長照家庭身為雇主，卻沒辦法負擔太高的薪資，就需要政府介入協助。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範