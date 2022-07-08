中國快時尚品牌SHEIN遭控設計抄襲，今面臨十多起訴訟

文：梅緣緣

從中國廣州起家的快時尚品牌SHEIN，除了遭爆料的高工時與工作環境惡劣等狀況為人詬病外，SHEIN的產品品質不佳，以及接連遭揭的設計抄襲等風波也為人所詬病。這也導致近期這家疫後崛起的中國快時尚龍頭，一口氣面臨了多達幾十項設計侵權的法律訴訟。

快時尚電商龍頭的黑暗面：勞力剝削

近幾年在TikTok或其他社群媒體上，可以看到不少網紅或青少年購買大量SHEIN服裝的開箱及試穿影片，不僅提高了曝光度，也讓SHEIN成為青少年選購服飾的第一首選。

這家2008創立的快時尚品牌，原本是一家專攻婚紗市場的平台，後來才轉型成為流行服飾的銷售網站。SHEIN藉著主打低價、款式多樣以及符合年輕人服裝品味等經營方式，迅速在青年Z世代圈內走紅，並一躍成為網路時尚圈的新霸主。根據應用程式統計網站《Business of Apps》其公司所販售的服裝光是在2020年的銷售額，就已經達到98億美元（約2910億新臺幣）。

到了2021年後，SHEIN透過販賣快時尚服飾所獲得的所得更是幾乎翻倍，直接上看157億美金（約新臺幣4670億）；在相關App的下載量上，SHEIN以2021年驚人的1.57億下載量，成功登上當時購物App應用程式排行榜上的第二名。

只是在今（2022）年4、5月份，社群媒體上陸續開始出現消費者拍影片與發文表示，自己下訂收到SHEIN的衣服標籤上，居然寫著或印有「救命」等求救文字。根據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，SHEIN否認先前勞力剝削情形，同時在TikTok上發佈影片澄清，「這些標籤目的，是為了提醒消費者在第一次清洗所購買的服飾時，應一併使用柔軟劑。」SHEIN也強調，在他們的生產守則中有明文規定，供應商不可以強迫員工在生產線上超時加班。

雖然SHEIN在聲明中表示公司沒有惡意對待員工，但許多消費者對該公司的說法並不買單。一名消費者對此指出，她的姊姊同時買了兩件一模一樣但不同顏色的T-shirt，其中一件的標籤上寫著「需要你的幫忙（Need your help）」，而另外一件卻沒有。另外一名消費者也表示自己好幾年前就已經開始在SHEIN網站上買衣服，但期間所購買的衣服中，從來沒有任何一件有寫到過有關「救命」的文字。