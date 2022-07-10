是枝裕和《孩子轉運站》的6點感想

（內文有劇透）

是枝裕和新片《孩子轉運站》（Broker，台譯《嬰兒轉運站》）在康城影展獲得最佳男演員獎，最近在香港上映，觀眾反應普遍不俗。可是電影在康城已不乏批評聲音，甚至認為是這屆最令人失望的作品註1；我喜歡是枝裕和中前期的創作，這次也看得如坐針氈。簡單六點感想，是主觀雜談，希望能扼要點出問題︰

一、如果不說破此乃是枝裕和的電影，只看《孩子轉運站》的場面調度，有誰能立即猜到這是他導演的作品？入場看到了是枝裕和拍出這般懨悶冗贅的作品，感覺是憤怒更多於失望——自從拍出佳作《橫山家之味》（Still Walking，2008）以後，一部比一部差，十多年了，還能有甚麼「感情分」？本片感覺就像是日劇老手拍攝劇場版般，不過稍為精良點而已。

Photo Credit: 安樂影片

二、《孩子轉運站》第一個鏡頭拍雨中斜路長梯，令人想起奉俊昊《上流寄生族》（Parasite，2019）的類似場面。原來同是洪坰杓攝影的，近年他還掌鏡過李滄東《燒失樂園》（Burning，2018），這兩部韓國電影都是真正第一流的作品，《孩子轉運站》卻是越看越不對勁，怎麼這般庸俗，洪坰杓厲害的空間感怎麼消失了？整部《孩子轉運站》的室內景，無論是孤兒院的食堂和睡房，又或主角們各自待過的幾家酒店房間，甚至那個鴇母擠迫骯髒的困兒所，全都少有觀察其佈局和擺設，更遑論利用其空間發揮場面調度。拍來拍去，都是演員們的對話和表情，很工穩的正反打，多點設計都沒有。

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假如當《孩子轉運站》是公路電影看，先不討論其關於生育、生命、多元成家的主題，就只看是枝裕和如何借助這程長途車觀察韓國的民生人情，則完全是蒼白一片的，沒有在地的體驗，連「說韓文的日本電影」都說不上，想討好國際觀眾，其實主角們的經驗放諸四海皆不準。即使不談「在地」的觀察了，倘若是以前的是枝裕和，拍到孤兒院時，眾小孩踢足球吵吵鬧鬧的場面，會像現在那麼少嗎？裴斗娜、李周映和IU末段的「攤牌戲」，偌大的天台空間、黑夜中的霓虹燈的明暗對照、三位好戲之人的神情變化，明明那麼多好條件，竟拍得全無特別，換了是個有水準的類型片導演，都有更多巧思。聽舒琪不久前的電影節目，提到親身觀察到是枝裕和與李屏賓拍《援膠女郎》（Air Doll，2009）時不愉快的合作經驗註2，嗯，我相信是枝裕和確是越來越懶惰了。

三、只有兩場戲我是比較投入的，一是姜棟元和肥仔好友夜裡談心的長時間鏡頭，兩人對著大海喝啤酒踢空罐，不算很特別，但至少是拍出了「好兄弟的對話」的感覺（若拍成港版，可以搵阿Dee和肥仔飾演？）；一是末段宋康昊和IU在列車裡的對話，IU透露心跡時，窗戶穿過來的光線和陰影投在她臉上，一明一沉的，不知道是刻意安排還是剛好碰上，正好反映她心內的暗湧。除此兩幕，我再想不出那一場戲的調度是能留有好印象的。

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四、是枝裕和是否覺得「殺人」或「屍體」是很吸引的題材？所謂的發掘人性黑暗，從罪惡邊緣考驗觀眾云云？《第三度殺人》（The Third Murder，2017）和《小偷家族》（Shoplifters，2018）都涉及這兩個元素，但前者畢竟開宗明義探討生殺，後者也以此為關鍵的轉折，不能說是借題抽水，而且縱使兩部戲都是他走下坡的作品，始終還是拍出了一定水準，到了《孩子轉運站》，則顯得堆砌牽強了，「殺人」在戲中有何意義（是想和眾角對小生命的棄／養決定作對照嗎）？

再說，角色們對殺人的反應，導演有足夠或合理的描寫嗎？若置換成其他劇情設計（只是重傷，又或未知生死），會有甚麼不同？宋康昊的結局……有必要嗎？隨著劇情推展，越以為導演會就這些問題有更深入的發掘，到最後才發現原來是沒有的，而且忽然又加插新變，完全莫名其妙。說到劇情的漏洞，警探們查案之輕率、姜棟元和宋康昊任由IU多次和警方接觸的失策、明明殺了黑幫要人（？）但全程只派兩個廢柴混混去抓人……一直看一直就有受夠了的感覺。

Photo Credit: 安樂影片

五、可是最令我討厭的，還是末段那一幕IU對各人說「謝謝你出生」——嘩，容許我主觀地誇張點說︰唔好咁樣啦好唔好？殺人不見血，有情不親嘴，小孩永遠是對的，如今的童心劇場都沒有這麼清純。作狀到這個地步，也許對部分觀眾來說很「治癒」，但實在只覺嘔心。另一邊廂，裴斗娜在車裡自白，坦承自己好像才是最想賣掉小孩的人，嘩，人人臨尾懺悔，Broker這戲名改得好，是枝裕和已成為轉售「溫情」的代理人，庸俗如此，宋康昊獻出不到三成功力，憑此竟贏得康城影帝，只怕在偷笑吧。

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六、回到最初，IU為何不將寶寶放到棄嬰箱，而只是丟在地上呢？這應該才是全片最值得討論的一點（所謂考驗觀眾對複雜人性的理解），也許IU因為覺得伸手將寶寶放進棄嬰箱，有可能會被即場攔住，她不想讓人知道寶寶的媽媽是殺人犯，所以出此下策，然而這樣將寶寶放在外面，下雨天很可能會冷病，嬰兒發燒很危險，她不會不知道（後來寶寶進醫院一段戲似乎也在回應此點）。因此，我認為這場戲假如設計成突然有車聲或腳步聲（或類似令人疑神疑鬼的），她不想身分敗露，所以才改變放進箱內的主意，冒險放下自行離開，似乎會合理一點。不過這交由觀眾仔細討論了。「是枝裕和謝謝你」。