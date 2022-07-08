日本前首相安倍晉三堅定親台，卸任後持續為台發聲，明確表態「台灣有事就是日本有事！」
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安倍卸任首相後仍十分關注跟台灣相關的議題，例如今年2月曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。
（中央社）被形容為「堅定親台派」的日本前首相安倍晉三，一直以來與台灣政界關係友好，不僅任內將台灣明確定位為「重要夥伴及友人」，卸任後也頻頻為台發聲，可說是台灣重要友人。
安倍從政期間曾兩度擔任首相，一次是2006年9月26日至2007年9月26日，另一次是2012年12月26日至2020年9月16日。
安倍從政以來始終與台灣關係友好，過去多年數度來台，與台灣政界均有聯繫。
前總統馬英九2008年上任後，分別於2010年及2011年兩度在總統府內接見安倍，雙方對台日關係交換意見，互動良好，馬英九對安倍也多所稱讚。
安倍2010年底以前首相身分跟多位日華懇談會議員，利用他任內推動的台北松山與東京羽田直飛航線訪問台灣，當時也拜會擔任立法院長的王金平等藍綠政治人物。
在結束與王金平會談後，媒體曾詢問安倍對於日台間存在的釣魚台列嶼主權爭議，安倍樂觀地說，「因為日本與台灣有深厚友情，沒有不能解決的問題」。
安倍後來二度擔任首相執政時，曾在國會備詢時特別形容「台灣是日本的友人」，跟提到中國、韓國等國時的表述方式不同；他之後又在國會明確表示，「台灣是共享基本價值觀的重要夥伴及友人」。
安倍友台的態度，也可從2008年他的一段談話看出。安倍說，台灣對亞洲地區和全世界的和平及穩定很重要，他曾向美國前政府人士和現任政府指出，美日領袖和台灣領袖無法交談對話是很奇怪的事，成為今後有待解決的課題。
安倍卸任首相後仍十分關注跟台灣相關的議題，例如今年2月曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。
不僅在政治上力挺台灣，當台灣2021年缺乏COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗時，也是安倍居中協調，最終促成日本政府捐贈英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗給台灣。
安倍當時說：「台灣對日本來說是重要的老朋友，對這樣的國家遭遇困難時，提供疫苗是理所當然的事。」
安倍還說，在日本發生311大地震（日本稱東日本大震災）時，台灣人慷慨解囊捐款最多；就連在疫情爆發時，日本也收到來自台灣捐贈的大量口罩，「日本絕對不可以忘記這些事」。
這種堅定的友台路線，可能也影響現任首相岸田文雄的對台立場。岸田文雄2021年9月當選自民黨總裁後，就明確對台灣有意加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）表示歡迎，認為台灣是日本在經濟等方面「重要夥伴」。
台日關係還在天災頻仍部分有著緊密連結。由於台日同屬容易發生災情的地區，安倍經常在推特（Twitter）上用中文表達對台灣的慰問與感謝，他跟總統蔡英文多次相互在推特留言，也凸顯了台日雙方堅定不移的情誼。
例如日本2018年9月發生北海道強震，造成多人死傷，蔡總統當晚透過推特慰問，並表明可派出救災隊伍前往日本協助救災；安倍也用中文回覆說：「非常感謝台灣許多老朋友的真心慰問。我們正在全力以赴救災及復建。颱風和地震等自然災害是我們共同面臨的重大課題。希望今後也同心協力，共度困難！」
駐日代表謝長廷過去曾說，安倍的作為代表日本人民的感情，這幾年來台日雙方已確立了「善的循環」，災害發生的時候互相幫忙。他就任代表的第2天也是前往熊本關懷熊本大地震，大家都是很真誠去做這些事，變成很自然。
在與台灣藍綠政治人物都有交情的情況下，安倍與已故前總統李登輝的好交情也是眾所周知。李登輝追思告別禮拜舉行時，安倍親寫悼詞：「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣」。
日本產經新聞曾報導，安倍1994年以自民黨青年局成員身分訪台，初次會晤時任總統的李登輝，此後兩人多次交流。安倍認為，台灣如果沒有李登輝，可能就沒有今天能與多國共享自由、民主、人權等普世價值的台灣。
除了安倍本人，安倍母親安倍洋子也曾親赴台北駐日經濟文化代表處在東京舉辦的國慶酒會祝賀，希望台日交流更進一步發展，安倍母子同為堅定親台派。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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