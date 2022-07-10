2022/07/10,
印太

【講座】2022亞洲新聞專業論壇：新冠疫情對印尼新聞記者及媒體組織的衝擊

【講座】2022亞洲新聞專業論壇：新冠疫情對印尼新聞記者及媒體組織的衝擊
印尼媒體委員會與私人企業合作，協助印尼新聞工作者進行Covid-19篩檢。（邱祐慶擷圖）Photo Credt：卓越新聞電子報

我們想讓你知道的是

2022亞洲新聞專業論壇以「社會危機下的新聞專業」（Journalism in Social Crisis）為題綱，邀請亞洲各國的傑出新聞工作者進行經驗交流分享，因COVID-19本土疫情嚴峻，改為線上方式進行。印尼場以「新冠疫情對印尼新聞記者及媒體組織的衝擊」為主題，邀請到印尼網路媒體協會（The Indonesia Cyber Media Association，印尼文簡稱AMSI）專案經理莫蒂（Y. Hesthi Murthi）分享她的所見所聞

文：邱祐慶

COVID-19疫情來勢洶洶　印尼新聞媒體赤手空拳面對

莫蒂首先提到印尼媒體在疫情下的衝擊現況，根據媒體委員會的調查顯示，2019年Covid-19爆發之前，印尼媒體總數約在47000家（數位媒體43300家、電視媒體約2000至3000家、廣播媒體約700至1700家），與過去十年相較，媒體家數顯著成長，2022年通過審核的媒體家數則有1700家。

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Photo Credit：卓越新聞獎
莫蒂說明Covid-19疫情爆發前印尼媒體狀況。（邱祐慶擷圖）

儘管數位媒體家數快速成長，但其廣告收入卻不成正比，2018年數位媒體廣告收入約為15%，到了2021年成長至22%，但對照媒體家數，這個成長幅度顯然不足。

莫蒂引用歐洲雜誌媒體協會在2016年的調查，媒體業從數位廣告中獲得的利潤很小，約在26%至39％，換算成金額，業主投入一美元的廣告經費，媒體僅獲得約0.29美元的廣告收入。

印尼網路媒體協會AMSI在2020年Covid-19疫情爆發初期，針對印尼境內340家網路媒體調查，分別針對業務、招募、營收、支薪、是否裁員、媒體存活能力等面向，彙整出在2020年疫情早期，印尼數位媒體因應Covid疫情的狀況。

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Photo Credt：卓越新聞電子報
印尼網路媒體協會AMSI的調查報告顯示，印尼媒體疫情期間慘澹經營。（邱祐慶擷圖）

莫蒂說明調查結果，在2020年早期，媒體採取了終止業務的方式因應疫情，特別是部分地方媒體的業務，而網路媒體幾乎百分之百停止招募新血。媒體營收也下滑，有將近25%到80%的下滑，平均來看有45%的下滑。

調查報告顯示將近兩成的數位媒體採取減薪措施，各家媒體的各種津貼減幅不一，員工的津貼和福利也比疫情前還少，有近15%的數位媒體員工延後獲得薪水。

莫蒂進一步指出，約15%的數位媒體員工遭到裁員，而到了2022年，仍有250名新聞工作者遭裁員。從調查報告中，也可看出印尼媒體面對疫情打擊，營運僅能支撐四到七個月。

莫蒂說，疫情期間人們幾乎採取在家工作（work from home），民眾渴望從網路上獲得疫情資訊，線上媒體的流量不斷增加，但另一方面，線上媒體的營收卻沒有成長，流量增加50％至60％，營收逆勢下降30%至40%。這是印尼媒體業面臨的寒冬。

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Photo Credt：卓越新聞電子報
印尼線上媒體流量增加50％至60％，營收逆勢下降30%至40%，印尼媒體業面臨寒冬。（邱祐慶擷圖）

莫蒂接著談到Covid-19疫情對印尼新聞從業人員的影響，在疫情初期因防疫準則不明確，印尼新聞工作者的染疫風險很高，新聞組織面對來勢洶洶的疫情幾乎是赤手空拳，記者們在外地採訪時，都需要自己準備口罩、酒精消毒液和其他醫療設備。

根據印尼獨立記者聯盟（The Independent Journalists Alliance）的數據顯示，從2020年3月到2021年6月，有381名新聞工作者感染新冠肺炎，其中9名死亡。非政府組織「新聞標誌運動」（Press Emblem Campaign）公布的數據，截至2022年則是有42名記者因染疫死亡。

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Photo Credt：卓越新聞電子報
印尼新聞工作者在Covid-19疫情期間面臨的各種風險。（邱祐慶擷圖）

Covid-19疫情下媒體該怎麼做？

印尼媒體組織、記者協會甚至是印尼媒體委員會面對疫情有哪些作為？

莫蒂認為，跨黨派的支持很重要，並讓資訊透明公開。此外，媒體組織應制定防疫準則，提供防疫物資給記者，妥善照顧染疫員工，保障員工康復前的各項權益。她也要求政府加速為國內的媒體工作者進行疫苗施打，以獲得完整保護力。

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Photo Credt：卓越新聞電子報
印尼新聞媒體、記者協會與政府單位該如何協助印尼新聞工作者度過Covid-19疫情？（邱祐慶擷圖）

莫蒂也提到，民間企業與記者協會執行資助計畫，染疫記者可以領取津貼補助，這項計畫至少有192名記者受惠。這項計畫仍持續進行中，莫蒂希望能有更多民間企業能夠參與，挹注記者進行新聞工作。

莫蒂所屬的印尼網路媒體協會在疫情期間，也成立危機中心，協助染疫記者獲得各項幫助，包含防疫物資及醫療資訊等等。印尼網路媒體協會更與政府合作，爭取記者優先施打Covid-19疫苗。

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Photo Credt：卓越新聞電子報
印尼媒體委員會與私人企業合作，協助印尼新聞工作者進行Covid-19篩檢。（邱祐慶擷圖）

莫蒂也提到，媒體在疫情期間面臨龐大的壓力，因為在報導疫情新聞的時候，可能要背負假新聞的罵名以及網路攻擊。

針對記者的暴力攻擊事件也在疫情期間增加，根據印尼獨立記者聯盟的資料指出，2020年暴力攻擊事件有84起，包含了恐嚇、肢體暴力、網路攻擊等，聯盟認為這是疫情帶來的後續影響，因為媒體記者在政府防疫工作上扮演了控制的角色。莫蒂說，雖然處境艱困，但仍希望採取一些作為，為大眾報導真實的新聞。

卓越新聞獎基金會董事杜念中表示，有些部分確實讓我們很沮喪，不只是印尼的記者，大家面臨的問題都不一樣，未必都是因為疫情影響，也無法得知究竟疫情什麼時候才會結束，但無論如何，還是希望記者可以堅守崗位。

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Photo Credt：卓越新聞電子報
卓越新聞獎基金會董事杜念中（左）擔任印尼場次主持人。（邱祐慶擷圖）

回應人、《德國之聲》記者李宗憲補充，他的印尼媒體朋友也告訴他疫情期間的狀況，媒體記者薪水大幅減少，甚至只有以前的一半，而且這個狀況持續好幾個月。就李宗憲所知，許多印尼媒體會雇用自由工作者，因此很多記者，特別是偏鄉地區，他們既不是全職記者，也沒有相關福利，如果因此染疫，可能也沒有健保。

李宗憲說，疫情期間，很多人都必須居家工作，即便電視台也是，所以新聞編輯室在疫情期間可能不會運作。他分享自己在不同媒體工作的經驗，一則報導產生，都必須針對不同角度進行討論，但現在因為疫情，討論變得更加困難，印尼的網路設施不好，也引起了很多問題。

疫情剛開始時，印尼其實維持零確診很久，大家會好奇印尼人口那麼多，竟然能保持零確診，所以那時候也會有很多討論，指出政府防疫政策透明度不彰，印尼政府當時不希望媒體大幅報導爭議。李宗憲表示，後來疫情爆發後，印尼政府也希望能控制資訊的流通，因為後來出現很多假新聞，李也說，因為印尼是個多島嶼的國家，各地方媒體不能各掃門前雪，還是要根據政府的政策，但也可能無法真實反映地方聲音。

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Photo Credt：卓越新聞電子報
《德國之聲》駐台記者李宗憲（左）針對莫蒂演講內容回應。（邱祐慶擷圖）

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2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片

我們想讓你知道的是

你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。

一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。

首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整前。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整前
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之一
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之一。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之二。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！

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