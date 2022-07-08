英媒：黎智英在英律師團，遭香港國安人員警告違法
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黎智英3名在英國的代表大律師，接獲自稱香港國安部門人員發出的電郵，指他們違反港區國安法及可以被引渡，並警告他們不要踏足中國領土。
（中央社）英媒報道，正在香港服刑的壹傳媒創辦人黎智英3名在英國的代表大律師，接獲自稱香港國安部門人員發出的電郵，指他們違反港區國安法及可以被引渡，並警告他們不要踏足中國領土。
英國《泰晤士報》7日報道，英國倫敦著名大律師事務所「道迪街律師事務所」「Doughty Street Chambers」 3名代表黎智英的大律師，包括英國御用大律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）、高級大律師普萊斯（Jonathan Price）及羅賓遜（Jennifer Robinson）在7月1日香港主權移交25週年當天，收到自稱香港國安部門人員發出的電郵。
電郵指3人違反香港國安法及可以被引渡，並指任何人拒絕遵從香港特別行政區的法律可以被其他司法管轄區引渡，外國人將被控顛覆罪。電郵並警告他們不要嘗試進入或踏足中國領土。
報道引述蓋拉格表示，黎智英指示律師為他在聯合國上維護其權利，被當局認為具有顛覆性，這令人深感擔憂，破壞了法治和國際保護人權的機制。
根據道迪街律師事務所網站，3人作為黎智英的國際律師團隊，已於7日向聯合國「任意拘留問題工作組」提出緊急申訴，指2020年港區國安法實施後，針對黎智英的行為愈演愈烈，拘留黎智英是違反國際法，要求聯合國工作組採取緊急行動，確保黎智英獲釋。
《路透社》7日報道，3名大律師表示，威脅記者、參與民主運動人士及律師已在香港發生一段時間，現在恐嚇手段伸延至香港及中國境外。
3名大律師拒絕表示會否到香港出席有關黎智英的審訊。
報道指出，蓋拉格此前受到香港親中媒體《文匯報》的攻擊，指她是「反中國」及反對港區國安法，並指像蓋拉格的外藉律師參與黎智英的案件，顯示黎勾結外國勢力。
香港政府沒有對《路透社》的查詢置評。
蓋拉格及其代表黎智英的法律團隊今年4月曾去信聯合國，要求就黎遭到監禁並面對多項刑事指控進行調查，並指黎智英僅因為發表言論，以及尋求捍衛香港的新聞自由、民主和法治，而面臨在獄中度過餘生的風險。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。