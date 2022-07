曾經因捕鯨業瀕臨絕種，世界第2大動物長鬚鯨睽違半世紀重返南極覓食

(中央社)根據科研期刊「科學報告」(Scientific Reports)今天刊出的一份研究指出,有大量長鬚鯨已重返南極附近的世代覓食區,是自從近半個世紀前禁捕長鬚鯨以來的頭一遭。

科學家表示,回到「祖傳」覓食地的鯨魚數量增加,對海洋生態體系與長鬚鯨本身都是再好不過的事。

《華爾街日報》報導,研究人員認為這項意外發現之所以令人振奮,不僅在於保育長鬚鯨有成,也有益牠們所處的海洋生態系統健康。鯨魚的糞便為浮游植物施肥,然後磷蝦等小型蝦類動物吃浮游植物,而磷蝦又成為海豚、海豹、企鵝和其他鯨類的食物。

這份研究的第一作者、德國漢堡大學生態學家赫爾(Helena Herr)說:「我們正見證一個大型海洋哺乳物種的復原,這在當前生物多樣性與物種頻頻喪失的年代彌足珍貴。」

Photo Credit: Return of large fin whale feeding aggregations to historical whaling grounds in the Southern Ocean / Scientific Reports