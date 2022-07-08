差點成為「綠營羅智強」的林佳龍，選新北即便「輸得漂亮」也自然會有下一步
我們想讓你知道的是
勇於承擔，讓人民疼惜、感動，永遠是民進黨的選舉核心價值。過去十幾年，蔡英文在新北、蕭美琴在花蓮，都有類似的身影。林佳龍只要打出和侯友宜相當的格局、高度，背水一戰，保持良好風度。撩下去就有價值。
林佳龍幾乎確定代表民進黨出戰侯友宜。過程波折，但我認為這是一張「好牌」。
出身野百合學運世代，歷任總統府副秘書長、新聞局長、立委、台中市長歷練，又是民進黨內「正國會」派系領袖。扎根10年選上台中市長，林佳龍獲得「十年磨一劍」美稱。2018年林佳龍遭「韓流」共伴的盧秀燕打落，交通部長兩年多任期，因太魯閣號「非戰之罪」下台。這就是政治跟人生的壯遊。
林佳龍的挑戰，在去年4月辭卸官職後。15個月來，他思索把下台轉化為正能量，保持旺盛的政治企圖心，是有目共睹的。
不過，林佳龍這幾個月爭取參選台北市長的過程中，不少公開行程「細推軟打」，推出首都12大願景。明明蔡英文未必屬意，他卻力爭到底。我幾度腦中泛起「羅智強」的影子。他動作越大，越壓縮高層迴旋的空間。雖然民進黨不至於「火車對撞」，但是林佳龍這樣走下去，恐怕不利蔡英文雙北布局。
任何民進黨人思索參選新北市長，第一個想到的都是對手侯友宜。贏面小，未必討得到便宜，林佳龍也不例外。他終究在蔡英文幾顧茅廬後，同意思索大局。
林佳龍相對羅智強，當然是理性政客。他一定看得清楚：特定派系鎖定陳時中選台北，希望陳建仁2024牽制賴清德、而非在2022消耗掉，加上林智堅跨區參選桃園市長，再有潘孟安等縣市長出線，都徒增林智堅的政治壓力。在「洗不出」陳建仁的前提下，考量形象、戰力以及新北市正國會、英系、蘇新系等派系平衡，林佳龍當然是首選。
林佳龍可以做的很多，即便「輸得漂亮」也自然會有下一步
林佳龍若點頭讓雙北「龍中配」成形，扛下新北市母雞的擔子，可以做的很多：包括善用他的政策論述能力、主導議題，強調新北與首都生活圈的治理，打出有別於侯市府的政策高度，政治議題上牽制侯友宜，不讓國民黨侯、蔣連線外溢全國，甚至減損侯的2024能量。這些都是林佳龍參戰得分的重要觀察指標。
勇於承擔，讓人民疼惜、感動，永遠是民進黨的選舉核心價值。過去十幾年，蔡英文在新北、蕭美琴在花蓮，都有類似的身影。林佳龍不必怨憤不平。只要打出和侯友宜相當的格局、高度，背水一戰，保持良好風度。撩下去就有價值。
即便「輸得漂亮」，林佳龍也會獲得人民與民進黨內尊敬。不必思索，自然會有下一步。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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