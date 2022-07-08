一門三首相：安倍晉三在日本政壇歷久不衰的影響力，得從外祖父岸信介留下的政治遺產開始說起
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安倍晉三曾坦言深受外祖父的影響，因此他對憲改議題的執著，或許就是來自於岸信介，是這個政治家族自認為必須完成的使命。
前日本首相安倍晉三7月8日前往奈良，替即將在週日舉行的參議員選舉拉票助講。不料，安倍晉三在奈良市火車站大和西大寺站外演講時，遭到一名男子從背後近距離開槍射擊，隨後倒地不起，送往醫院時已呈「心肺停止」狀態，最終搶救不治，享壽67歲。
消息傳出後震撼日本政壇，安倍晉三雖然已卸任多年，但其作為日本史上任期最長的首相，歷史定位無人能及；而在其漫長的從政生涯中，圍繞著「修憲」、「右翼」等保守派標籤，至今依舊是自民黨、乃至整個日本政壇最具影響力的人物。
究竟安倍晉三在政壇影響力從何而來？他在保守勢力中的地位又是如何奠定的？這要從安倍晉三家族，以及他個人的政治人生說起。
一門三首相：岸信介、佐藤榮作到安倍晉三
安倍晉三的外曾祖父本名岸秀助，後入贅至佐藤家而改姓佐藤，婚後生三子：佐藤市郎、岸信介與佐藤榮作，岸信介是後來過繼給秀助的親哥哥岸信政，改回姓岸。
岸信介的女兒岸洋子，嫁給在每日新聞社工作的安倍晉太郎，也就是安倍晉三的父親。
岸信介在1957年至1960年曾出任日本首相；岸信介的弟弟佐藤榮作，也於1964年到1972年拜相，加上後來的安倍晉三，號稱「一門三首相」。
來自顯赫的政治家族，安倍晉三政治思想深受其外祖父岸信介影響。
「甲級戰犯」岸信介，成為戰後日本修憲代表人物
岸信介曾在滿洲國擔任要職，後來又在東條英機出任商工大臣，由於曾在昭和天皇的對美宣戰詔書上副署簽名，因此戰後一度被列為「甲級戰犯」起訴，最終於1948年無罪釋放，此後在日本政壇崛起，成為戰後重建的要角。
岸信介強烈反共親美，不僅當選為眾議員，還在石橋湛山內閣擔任重要的外務大臣一職，最後於1957年登上首相大位。
以岸信介、鳩山一郎等人為首的保守派，認為戰後的憲法第九條對日本國家安全是重大漏洞，尤其韓戰凸顯出東北亞的區域安全問題，相當希望能有重整軍備的機會，岸信介甚至還曾表示：「憲法並未禁止為了自衛而保有核武器。」
然而，岸信介也深知日本民意支持和平憲法，因此轉以另一個面向努力，即是「美日安保」。
當時日本重大的外交課題，是與美國進行《美日安保條約》的修改談判，岸信介為了避免重蹈韓戰覆轍，主張日本與美國進行積極合作，希望美國能修改《美日安保條約》，進一步規定美國對日本有防衛義務。
《美日安保條約》的修改方向，是想將美國對日本的防衛承諾變成一種「義務」，反而對日本有利。但日本國內的社會氛圍，在戰後是和平主義掛帥，軍事上若跟美國合作，等同重啟軍國主義的道路。
因此，1960年岸信介內閣將修訂版的《美日安保條約》送交國會強行表決時，激起了日本戰後最大規模的反政府示威，即是「安保鬥爭」。
雖然新版《美日安保條約》在國會強渡關山，但由於引發的反彈過於強烈，連原本打算訪日的美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）都因此取消行程。
最終岸信介內閣總辭，後繼的池田勇人則以修改憲法第九條沒有社會共識為由擱置相關爭議，替安保鬥爭畫下句點。此後的日本首相，也幾乎無人觸及憲法課題，有意無意將經濟做為施政主軸。
岸信介於回憶錄中曾提到：「我當首相時，認為《美日安保條約》修正前，應該先探討憲法修正，我原本在內閣時期就組織憲法調查會，並作出憲法應該修正的結論。但隨後就發生安保鬥爭，之後池田勇人首相就以『贊成反對各半』為由不再討論，後來弟弟佐藤榮作也沒有再抓到修憲時機。」
安倍晉三曾坦言深受外祖父的影響，因此他對憲改議題的執著，或許就是來自於岸信介，是這個政治家族自認為必須完成的使命。
安倍晉三成為戰後最年輕首相，首次執政狼狽不堪
安倍晉三踏入政壇，是受到父親安倍晉太郎的安排。1982年，在擔任外務大臣的父親要求下，安倍晉三擔任其父的秘書，安倍晉太郎先後升任自民黨總務會長和幹事長，安倍晉三的秘書生活長達八年半之久。
安倍晉太郎1991年罹癌逝世，安倍晉三在1993年的眾議院大選中贏得父親留下的席位，從此展開國會生涯，並經歷多年的黨公職歷練，最後接下小泉純一郎的棒子，在2006年登上大位，當時年僅52歲。
安倍內閣在2006年11月設立「關於強化首相官邸國家安全保障功能會議」，並由安倍本人擔任主席，在此基礎上，制定了獨立機關「國家安全保障會議」設立法案，並於2007年提交國會審議。
此外，安倍內閣還在2007年5月開始，設立「關於重新構建安全保障法制基礎懇談會」（安保法制懇），研究日本憲法解釋上不可行使的集體自衛權，試著討論並定義集體自衛權。
然而，安倍晉三卻面臨一連串人事與政策問題，使自民黨於2007年7月參議院選舉慘敗，最終在9月以健康為由辭職下台，任職僅僅一年，無緣推動上述議題。
2012年，安倍晉三擊敗勁敵石破茂再次當選自民黨總裁，並率領自民黨重新贏得國會選舉的壓倒性勝利，成為自1954年吉田茂以來，第一位重新回鍋的首相。
而這次再度擔任首相，安倍晉三就顯得相當不一樣。
記取教訓站穩腳步，不避諱被稱為「右翼主義份子」
二度上台的安倍晉三，政策與人事上追求穩定，許多親近他的人士都說安倍有記取教訓，給政權帶來良好的開端。
安倍晉三非常重視第一次執政時未完成的「安保法制懇」，2013年2月就重新啟動這項會議，並完成「國家安全保障會議」組織法案的審議，實踐第一任期內沒有達到的安保目標。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告