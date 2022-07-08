零組件缺貨未解，任天堂Switch日本銷量大減33%、索尼PS5下滑26%，年底聖誕旺季可能再次出現短缺

半導體短缺和物流混亂仍未解決，全球知名的任天堂遊戲機Nintendo Switch與競爭對手PlayStation5（PS5）在日本的銷售正在快速衰退，目前雙方都在生產上陷入掙扎，外媒則預計聖誕節和商業檔期的旺季，有可能再次出現商品短缺。

遊戲業藍芽、電源管理IC採購遇困難

任天堂告訴《日本經濟新聞》半導體零組件短缺影響了生產，導致今（2022）年4至6月的銷量比2020年同期減少了約10%。雖然任天堂未具體透露，但是報導推測是藍芽、電源管理IC（PMIC）採購遇到困難。

報導中提及，任天堂遊戲機Switch正和在手機、汽車等產業搶奪部分零組件。任天堂強調「雖然持續在進行（採購的）交涉，但結果不確定」。

根據任天堂2022年的財報，Switch全球計劃銷量為2100萬台，相較於去（2021）年同期下滑了9%。主要的銷售市場集中在美國，旺季則落在聖誕節前後，也因此夏季是最主要的趕貨期間，若錯失良機損失會很巨大。

任天堂的最大競爭對手，索尼（Sony）的遊戲機PS5的4至6月在日本銷量也較同期下滑26%，顯示供應鏈混亂並非單一公司的現象。

日本東洋證券的高級分析師安田秀樹告訴《日經中文》，「無法買到遊戲機的情況一直持續，遊戲愛好者中的高階玩家流向了電腦遊戲。」

遊戲機缺貨仍未緩解

今年5月財報發表會上，任天堂社長古川俊太郎表示，2022年Switch銷量將減少，凈利也會跟著下降達29%，這段期間雖然任天堂一直在想辦法應對，像是更改設計採用其它零件。

目前看來，遊戲機的零組件，相較於手機、平板和電視等更為稀缺。根據TrendForce調查，面板驅動IC、觸控IC等晶片浮現砍單潮，而PMIC仍呈現緊缺的態勢，反映到遊戲機的供給問題。

根據日本媒體《Famitsu》統計，日本國內量販店的數據推估今年銷量，PS5與任天堂公布的銷量相差很小。Famitsu之前估算的去年（截至2022年3月）日本國內銷量為519萬台，跟任天堂公布的數據一致。

IDC遊戲業研究總監Lewis Ward日前表示，去年全球遊戲業整體營收將成長11%至2513.9億美元。但是今年遊戲業營收成長將大幅收斂，可能僅成長2%至2564.3億美元。

他指出，即使有強勁消費需求，但受限於生產問題。雖然市場預期供應鏈問題將在2022年緩解，但不會太快恢復正常。此外，Benchmark分析師 David Williams認為，就算供應鏈大幅改善，運輸成本飆升尚未完全滲透至消費端，這可能是今年的新挑戰。

任天堂則預計，截至明年3月，全球市場的Switch遊戲機銷量將為2100萬台，這低於去年2300萬台的銷量。《華爾街日報》指出，自2017年推出的Switch目前已進入衰退，因此任天堂可能需要儘快拿出新的策略，或推出新機種才能應對索尼等強敵的新挑戰。

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核稿編輯：翁世航