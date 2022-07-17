野村萬齋《狂言賽博格》自序：狂言的習藝就是「程式設計」的過程，將我的身體打造成合意的電腦
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野村萬齋是日本當代最負盛名的狂言師。出生於狂言世家，3歲初登舞台，至今不斷透過海內外公演與影視跨界合作推廣這項傳統藝術。在《狂言賽博格》中，他不僅從「身體」、「感覺」與「性質」三方面揭露狂言的本質，更忠實記錄了靑年時期的演出經驗與心路歷程，以及對傳統藝術的思維。
文：野村萬齋
【自序】狂言與電腦
文部省的中央教育審議會曾在二○○○年邀請我參加會議，當時探討的主題是「教養」。藉著那次機會，我重新思考了教養究竟是什麼。
我認為所謂的教養，就是「人類為了生存所具備的機能」，硬記下來的知識並非教養。以狂言為例，狂言師為了登台表演所培育的教養稱為「型」，根據個性與經驗一邊編排「型」，一邊運用「型」來表現，這就是狂言的習藝之道。
教授狂言的方式是師徒一對一教學，從讓弟子模仿師父開始，其中尤以父子之間透過「口傳」來傳承最為常見。所謂的模仿，就是化身為他人的意思，模仿也是「扮演」這個行為的根源。由於是借用他人來表現自己，因此可說模仿這項技藝促進了狂言的發展。
狂言師的弟子——同時也是他的孩子——以聲音與身體為中心、透過模仿父親而學習的行為，就像動物模仿父母而學會一切自我保護、獲取獵物的方法一樣。對於孩子的教育，人們常說最重要的是尊重他們的個性，但是要不具備教養的孩子展露個性，恐怕無異於緣木求魚。
對我們狂言師而言，從小習藝的過程跟尊重個性完全無關。師父說「吾乃當地人」，弟子便重複這句話，然後一句又一句地跟著練習。兩人面對面，聲音由身為師父的父親那邊傳過來，在自己心中經由感性去理解、重現，再回傳給師父，如此往復不斷。
用現在的電腦來比喻的話，狂言的習藝就是程式設計的過程。「程式設計」這個詞是重點之一。不管孩子心中怎麼想，將狂言師必須具備的機能大量地植入他的身體，這一點非常重要。這項過程中並不存在什麼個性。身為程式設計師的師父只會要求弟子一而再、再而三地模仿，以免出現「錯誤訊息」。
比如台詞及語言是靠著傳遞包含意義的資訊及聲音才得以成立，而所謂的聲音，除了音質、音色、音量，還有能量及整體的意象等，可以透過各種形式來分析，所以就算父親以口傳意，還是會有孩子無法理解的部分。一開始孩子只是模仿父親的音程，小聲地複述「吾乃當地人」，這時父親會告訴他「太小聲了」，於是孩子也要跟著模仿音量，父親會像這樣特意點明孩子疏忽的地方，提醒他多加留意，如此反覆練習，將模式確立下來。
狂言有所謂的「站姿」。狂言中的站姿，指的是「毫無破綻地站立」。由於能舞台是不使用任何裝置、空無一物的舞台，演員的身體必須能持續承受觀眾的注視所帶來的緊張感。儘管站姿也是弟子模仿師父的動作而來，但是每個人的上臂、前臂、腰圍的粗細和比例各不相同，所以先是由師父示範整體姿態，弟子理解後，模仿師父擺出站姿。師父接著檢視弟子整體的姿態，伸出一隻手的時候，如果擺得太低，師父就由下往上輕叩；如果抬得太高，就從上面往下敲打。敲著敲著，被敲打的那個部位的神經受到觸動，也就漸漸地集中，「型」便植入了弟子的身體。
就這樣，有時候伴隨著痛楚，一點一滴地讓意識貫通全身，全身的迴路方能串連起來發揮作用。到達這樣的程度，狂言師才算具備了他應有的教養。
像是平面攝影的時候，經常有人說我「看來彷彿神經貫通了全身」，但是孩提時代的我擺站姿時還無法貫通全身的神經。教養這回事無關乎人的意志，某種程度上必須透過「數位化」的程序才能完成。我們經常可以看到由於無法完全信任自己的身體機能，導致演技停滯不前的例子，這就足以說明，所謂的古典藝能，便是類比時代的老派人操作著型或站姿這類數位化的東西。
人體有如一部硬體，只要擁有一台不經由知識而是透過身體掌握「型」或「站姿」這類軟體的精密電腦，其實就具備了得以發揮個性的力量。和我的意志無關，從小就被灌輸狂言這件事，將我的身體打造成合意的電腦。
不論是由我或是由業餘人士來表演狂言，所謂的型都如出一轍。然而，依據累積的經驗與表演者所處的環境不同，表現出來的質也會有所差異。專家能夠運用專業加倍提升技藝，加速增進身體機能。狂言絕非只是古老的藝能，它還具備一種恆常不變、已臻完成的方法論。
舉例來說，「笑」也有固定的型。要表現歡笑或悲傷這類情感，在西方的話，原則上必須先令自己產生這樣的情緒，進而化為行動；而以狂言來說，就算不覺得好笑，但只要運用「型」這個軟體，就會像打開開關一樣笑出來。總而言之，只要利用「放聲大笑」的型，就能自我抒發，心情自然變得舒暢，也就感到好笑了。這正是一種程式設計的手法，就算一開始不明白個中道理，但只要學會表現的技巧，就能逐漸熟練地掌握，並開始發揮作用。「表現」這樣的行為是無法透過知識學會的，日本的古典藝能正是擁有這般洗鍊表現手法的文化之一。
從我所下的定義來看，電影導演黑澤明先生所遺留的工作，正應該由具備教養的人去完成。因為黑澤先生將能樂視為一種教養而化為己有，他的影像作品就感覺上來說和我們非常接近。如果我們能夠憑藉這樣的教養抬頭挺胸，將日本的文化及戲劇展現出來，那麼這樣的教養就具備恆常的普遍性。
我在劇場表演狂言之際，光是說到「劇場版的狂言」，就讓人覺得很前衛，即便二十年後再回頭看這樣的演出，恐怕也不會覺得落伍吧。相較之下，當年地下劇場之類的表現手法雖然走在時代的尖端，二十年後卻給人一種老套的感覺。狂言在能樂堂演出不覺陳腐，但在現代劇場表演也不會感到過時，總是讓人眼睛一亮。
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。