本土增2萬8135例、94例死亡；中國疫情在北京、西安、大連等多個城市復燃
我們想讓你知道的是
隨著台灣本土疫情逐漸趨緩，中國疫情卻有復燃的跡象，從6月26日安徽疫情爆發開始，目前疫情已擴及19個省份與北京、上海和天津3個直轄市，北京、西安、大連等地也陸續通報發現感染BA.5的病例。
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增2萬8135例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8028例本土個案及107例境外移入；另確診個案中新增94例死亡。
指揮中心表示，今日新增之本土病例，1萬2921例男性，1萬5094例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以新北市4122例最多，臺中市次之，高雄市第三，桃園市第四，臺北市第五，詳細確診縣市數據如下：
指揮中心指出，今日新增94例本土病例死亡個案，為53例男性、41例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。
今日新增107例境外移入個案中，66例男性，41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國（4例），越南及泰國（各3例），美國（2例），荷蘭、墨西哥、義大利、土耳其、澳大利亞及英國（各1例）移入，另89例感染國家調查中。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
中國衛健委官員坦承：局部地區疫情復燃
中國官方9日公布COVID-19新增病例（含確診與無症狀感染者）455例，衛健委官員8日坦承，中國疫情雖於6月趨緩，但至7月出現反彈，且7月初平均每天新增染疫325例。
《中央社》引述中國界面新聞8日報導，中國衛健委疾控局副局長雷正龍表示，6月下旬，中國每天通報的感染者平均低於40例，但6月30日通報超過3位數後，7月1日至7日平均每天通報325例，主要集中在安徽與江蘇兩省。
雷正龍坦承，整體而言，6月份中國本土疫情趨緩，但時至7月上旬局部地區浮現反彈。
另據中國健康時報8日報導，6月26日安徽疫情爆開至7月7日，中國本土新增染疫數逼近2000例，已擴及19個省份與北京、上海和天津3個直轄市，北京、西安、大連等地陸續通報發現感染Omicron亞變種BA.5的本土病例。
陝西省會西安因爆發疫情目前實施封控，陝西疾控中心預防控制所所長張義受訪表示，Omicron的亞變異BA.5.2比BA2.2傳播能力更強且速度更快，並具有更強的免疫逃逸能力。
中國衛健委指出，截至7月8日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例938例（其中重症病例1例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬6509例。
港澳方面，香港8日新增確診2945例，包括197例境外移入，新增3個死亡病例，連續3日維持新增病例約莫3000例。
香港這波疫情始於6月的疫情，自中共領導人習近平6月底南下出席七一香港主權移交中國25週年儀式起日益加劇，從新增病例破2000，至如今將要破3000。
香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君更預估，依過去數週的趨勢，預料未來1、2週後，新增病例可能會達到6000例，如此醫療系統將面臨沉重壓力。
澳門部分，報導7日新增病例88例，累計這波疫情的新增染疫數已破千達1303例，其中新增確診481例，無症狀感染者822例。
因疫情未見趨緩，當局下令將從明（10）日起至17日，展開8天4檢的全員普篩，而本週澳門才剛完成6日3檢的全面篩查，如此形同兩週內澳門已執行7次總體核酸檢測。
但如此勞師動眾能否達成中央下達的清零指令？或是到底還要再執行幾輪的普篩？澳門衛生局長羅奕龍說，他無法預測，但希望以最低成本、最短時間內盡快控制疫情。
新聞來源
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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