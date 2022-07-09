本土增2萬8135例、94例死亡；中國疫情在北京、西安、大連等多個城市復燃

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增2萬8135例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8028例本土個案及107例境外移入；另確診個案中新增94例死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土病例，1萬2921例男性，1萬5094例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以新北市4122例最多，臺中市次之，高雄市第三，桃園市第四，臺北市第五，詳細確診縣市數據如下：

指揮中心提供

指揮中心指出，今日新增94例本土病例死亡個案，為53例男性、41例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。

今日新增107例境外移入個案中，66例男性，41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國（4例），越南及泰國（各3例），美國（2例），荷蘭、墨西哥、義大利、土耳其、澳大利亞及英國（各1例）移入，另89例感染國家調查中。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

中國衛健委官員坦承：局部地區疫情復燃

中國官方9日公布COVID-19新增病例（含確診與無症狀感染者）455例，衛健委官員8日坦承，中國疫情雖於6月趨緩，但至7月出現反彈，且7月初平均每天新增染疫325例。

《中央社》引述中國界面新聞8日報導，中國衛健委疾控局副局長雷正龍表示，6月下旬，中國每天通報的感染者平均低於40例，但6月30日通報超過3位數後，7月1日至7日平均每天通報325例，主要集中在安徽與江蘇兩省。

雷正龍坦承，整體而言，6月份中國本土疫情趨緩，但時至7月上旬局部地區浮現反彈。

另據中國健康時報8日報導，6月26日安徽疫情爆開至7月7日，中國本土新增染疫數逼近2000例，已擴及19個省份與北京、上海和天津3個直轄市，北京、西安、大連等地陸續通報發現感染Omicron亞變種BA.5的本土病例。

陝西省會西安因爆發疫情目前實施封控，陝西疾控中心預防控制所所長張義受訪表示，Omicron的亞變異BA.5.2比BA2.2傳播能力更強且速度更快，並具有更強的免疫逃逸能力。

中國衛健委指出，截至7月8日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例938例（其中重症病例1例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬6509例。

港澳方面，香港8日新增確診2945例，包括197例境外移入，新增3個死亡病例，連續3日維持新增病例約莫3000例。

香港這波疫情始於6月的疫情，自中共領導人習近平6月底南下出席七一香港主權移交中國25週年儀式起日益加劇，從新增病例破2000，至如今將要破3000。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君更預估，依過去數週的趨勢，預料未來1、2週後，新增病例可能會達到6000例，如此醫療系統將面臨沉重壓力。

澳門部分，報導7日新增病例88例，累計這波疫情的新增染疫數已破千達1303例，其中新增確診481例，無症狀感染者822例。

因疫情未見趨緩，當局下令將從明（10）日起至17日，展開8天4檢的全員普篩，而本週澳門才剛完成6日3檢的全面篩查，如此形同兩週內澳門已執行7次總體核酸檢測。

但如此勞師動眾能否達成中央下達的清零指令？或是到底還要再執行幾輪的普篩？澳門衛生局長羅奕龍說，他無法預測，但希望以最低成本、最短時間內盡快控制疫情。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺