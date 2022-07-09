馬斯克宣布終止收購推特：推特表示法庭見、小唐納・川普稱「未來再也沒有自由思想和言論自由了」
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從私下購買推特股票成為最大股東、拒絕推特董事會席位，到同意購買推特、發出質疑，然後終止440億美元交易案，這個戲劇性變化的下一章將是走向「法律戰」。
世界首富馬斯克（Elon Musk）決定停止收購推特公司。他以推特的虛假帳戶和其他因素為由，寫信給推特董事會終止這筆440億美元的交易案。馬斯克表示，因為推特「嚴重違反協議中多項條款」，且在簽訂協議時有「虛假和誤導的陳述」，因而決定終止收購推特。
針對交易破局，推特沒有立即回應，目前尚不清楚推特董事會是否接受10億美元分手費，或者就此筆交易案展開法庭訴訟。
馬斯克終止收購推特，下一步雙方法庭見
從私下購買推特股票成為最大股東、拒絕推特董事會席位，到同意購買推特、發出質疑，然後終止440億美元交易案，這個戲劇性變化的下一章將是走向「法律戰」。
《中央社》報導，根據一份9日遞交監管單位的文件顯示，代表馬斯克的律師給推特高層律師的信中表示，推特嚴重違反今（2022）年4月簽署的原始協議中多項條款，馬斯克將終止推特購買案。
推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）推文表示，「推特董事會致力依照與馬斯克先生商定的價錢與條件完成這筆交易，並計劃採取法律行動來強制執行合併協議。我們有信心會贏。」
馬斯克最近幾週持續表達對推特交易案的擔憂。他認為，推特平台上的機器人和假帳號遠多於推特公開說明的數字。
分析師認為馬斯克會這麼做，可能是為了營造推特交易案定價太高、試圖出走的藉口，加上最近幾週推特股價和整個科技市場下跌，馬斯克擔任執行長與創辦人的電動車大廠特斯拉（Tesla）股價也下滑。
在馬斯克購買推特出現破局的消息傳出後，推特股票美國時間週五的盤後交易價下跌近6％，收盤時已下跌5％，特斯拉股票在盤後交易則上漲逾1％。
目前推特股價約36美元，比起馬斯克宣布收購推特時的股價下跌近30％，並遠低於馬斯克今年4月提議每股54.20美元的收購價。分析師表示，推特的價值下降，也可能是馬斯克不再對此交易案有興趣的原因之一。
美國有線電視新聞網CNN報導，馬斯克似乎以責怪推特嚴重違反合約的論點，為收購協議條件要求破局時必須支付10億美元「分手費」而解套。專家研判，推特提起訴訟將要求法院處理兩件事，一是證明推特並未違反與馬斯克的合約，二是尋求司法命令、要求馬斯克完成收購。
《路透社》分析，過去在德拉威法庭的企業合併與收購議案，通常會以重啟談判或支付分手費而告終，而不會由法院認定強制執行收購合約。消息來源表示，推特方面希望司法程序能在幾週內展開，並在幾個月內解決。
報導中也提到，收購合約裡要求馬斯克支付分手費的條件，是收購的融資款項落空，或監管單位阻止收購進行，如果只是馬斯克決定中止收購，並不需要支付相關款項。
對此，許多推特員工在社群網站上貼出雲霄飛車和嬰兒對電話大吼等各類迷因圖，來展現自己的疑惑和焦慮——許多員工擔心這個收購案會影響自己的工作、薪資和遠端工作的權益，也有人對馬斯克放寬審查的計畫充滿質疑。
川普支持者：未來再也沒有任何自由思想和言論自由了
除了推特成員，前美國總統川普（Donald Trump）和他的保守派支持者們，也對馬斯克收購推特告吹的事件發表意見。
《Politico》報導，馬斯克表示將終止440億美元的推特收購案後，許多原本希望社群平台可以放寬內容限制的川普支持者們，表示氣憤與失望，並抨擊推特的管理層。
這些人當中，也包括川普的兒子小唐納・川普（Donald Trump Jr.），他在父親推崇的社群平台「Truth Social」發文表示：「我幾乎可以確定他們現在的各種審查，之後將會十倍的加嚴，未來再也沒有任何自由思想和言論自由了。」
先前，馬斯克曾多次表示將放寬推特上大部分的貼文管制，並稱認定那些貼文對網站有害，是箝制言論自由的行為。此外，馬斯克也曾保證將為因為鼓吹美國國會山莊衝突而遭禁言的川普，重新開放帳號。
新聞來源
- 馬斯克終止購買推特案 下一步雙方法庭見（中央社）
- Twitter vows legal fight after Musk pulls out of $44 billion deal（Reuters）
- Elon Musk quits Twitter deal, roiling Trump world（Politico）
延伸閱讀
- 原來夢一場？馬斯克「暫停收購Twitter」讓股價暴跌，Twitter收購案未來的3種可能
- 推特永久封鎖川普個人帳號，2條推文成為壓垮推特的最後1根稻草
- 台灣其實一直存在「推特外交」，但馬斯克與中國的關係恐對台不利
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。