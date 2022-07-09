馬斯克宣布終止收購推特：推特表示法庭見、小唐納・川普稱「未來再也沒有自由思想和言論自由了」

世界首富馬斯克（Elon Musk）決定停止收購推特公司。他以推特的虛假帳戶和其他因素為由，寫信給推特董事會終止這筆440億美元的交易案。馬斯克表示，因為推特「嚴重違反協議中多項條款」，且在簽訂協議時有「虛假和誤導的陳述」，因而決定終止收購推特。

針對交易破局，推特沒有立即回應，目前尚不清楚推特董事會是否接受10億美元分手費，或者就此筆交易案展開法庭訴訟。

馬斯克終止收購推特，下一步雙方法庭見

從私下購買推特股票成為最大股東、拒絕推特董事會席位，到同意購買推特、發出質疑，然後終止440億美元交易案，這個戲劇性變化的下一章將是走向「法律戰」。

《中央社》報導，根據一份9日遞交監管單位的文件顯示，代表馬斯克的律師給推特高層律師的信中表示，推特嚴重違反今（2022）年4月簽署的原始協議中多項條款，馬斯克將終止推特購買案。

推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）推文表示，「推特董事會致力依照與馬斯克先生商定的價錢與條件完成這筆交易，並計劃採取法律行動來強制執行合併協議。我們有信心會贏。」

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

馬斯克最近幾週持續表達對推特交易案的擔憂。他認為，推特平台上的機器人和假帳號遠多於推特公開說明的數字。

分析師認為馬斯克會這麼做，可能是為了營造推特交易案定價太高、試圖出走的藉口，加上最近幾週推特股價和整個科技市場下跌，馬斯克擔任執行長與創辦人的電動車大廠特斯拉（Tesla）股價也下滑。

在馬斯克購買推特出現破局的消息傳出後，推特股票美國時間週五的盤後交易價下跌近6％，收盤時已下跌5％，特斯拉股票在盤後交易則上漲逾1％。

目前推特股價約36美元，比起馬斯克宣布收購推特時的股價下跌近30％，並遠低於馬斯克今年4月提議每股54.20美元的收購價。分析師表示，推特的價值下降，也可能是馬斯克不再對此交易案有興趣的原因之一。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國有線電視新聞網CNN報導，馬斯克似乎以責怪推特嚴重違反合約的論點，為收購協議條件要求破局時必須支付10億美元「分手費」而解套。專家研判，推特提起訴訟將要求法院處理兩件事，一是證明推特並未違反與馬斯克的合約，二是尋求司法命令、要求馬斯克完成收購。

《路透社》分析，過去在德拉威法庭的企業合併與收購議案，通常會以重啟談判或支付分手費而告終，而不會由法院認定強制執行收購合約。消息來源表示，推特方面希望司法程序能在幾週內展開，並在幾個月內解決。

報導中也提到，收購合約裡要求馬斯克支付分手費的條件，是收購的融資款項落空，或監管單位阻止收購進行，如果只是馬斯克決定中止收購，並不需要支付相關款項。

對此，許多推特員工在社群網站上貼出雲霄飛車和嬰兒對電話大吼等各類迷因圖，來展現自己的疑惑和焦慮——許多員工擔心這個收購案會影響自己的工作、薪資和遠端工作的權益，也有人對馬斯克放寬審查的計畫充滿質疑。

川普支持者：未來再也沒有任何自由思想和言論自由了

除了推特成員，前美國總統川普（Donald Trump）和他的保守派支持者們，也對馬斯克收購推特告吹的事件發表意見。

《Politico》報導，馬斯克表示將終止440億美元的推特收購案後，許多原本希望社群平台可以放寬內容限制的川普支持者們，表示氣憤與失望，並抨擊推特的管理層。

Photo Credit: AP / 達志影像 小唐納・川普

這些人當中，也包括川普的兒子小唐納・川普（Donald Trump Jr.），他在父親推崇的社群平台「Truth Social」發文表示：「我幾乎可以確定他們現在的各種審查，之後將會十倍的加嚴，未來再也沒有任何自由思想和言論自由了。」

先前，馬斯克曾多次表示將放寬推特上大部分的貼文管制，並稱認定那些貼文對網站有害，是箝制言論自由的行為。此外，馬斯克也曾保證將為因為鼓吹美國國會山莊衝突而遭禁言的川普，重新開放帳號。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺