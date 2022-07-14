人口變老露宿者也跟著變多，新加坡會否會步上日本的後塵？
我們想讓你知道的是
新加坡是個城市化小國，街友的偶爾出現，有礙觀瞻，尤其是在組屋底層或樓梯口，還給人增添一分不安全感。所以，新加坡人一般上以異樣眼光看待街友，看到有人在組屋底層，或是走廊過夜，馬上向市鎮理事會投訴，市鎮會若沒有即刻行動便會在網上被人好好修理一番。
文：祥子
編按：本文作者為新加坡人，文中「我國」、「本地」意旨「新加坡」。
城市發展的代價？
在2019年由社會及家庭發展部啟動的「露宿者夥伴援助網」（PEERS Network），7月6日在新加坡公共部門轉型獎特別頒獎禮上，榮獲「公共服務良好搭檔獎」。
這個援助網絡鮮為人知，它不在一般人的注意力範圍內。它的援助對像是社會上一小群讓人視而不見露宿街頭的「街友」。
該援助網旗下有幾個社區合作夥伴，它們又通過與其他組織的合作，設立更多社區安宿處（Safe Sound Sleeping Places），為街友提供一個可以安穩而衛生的過夜空間。
在疫情時期「阻斷措施期」，經營社區安宿處的組織增加五倍，至40多家。需求最高峰時，我國有43個社區安宿處，可容納920名街友。
根據2019年的一項本地研究，我國有至少1000名街友，冠病疫情讓問題浮上水面，因為許多原本在組屋底層或樓梯口棲身的街友在阻斷措施期間進一步走投無路。求助者也包括在新馬邊境關閉後滯留我國的人，他們無法負擔本地租金。
這個在疫情發生前成立的援助網絡來得正是時候，突然暴發的疫情打破了不少人的飯碗，如原本在賭場工作的員工。
社會及家庭發展部發言人說，自阻斷措施期以來，社區安宿處已接觸和幫助超過1300多名街友，包括之後轉入過渡庇護所的人。
我國「居者有其屋」的組屋政策享譽全球，新加坡人再窮也不能沒有棲身之所。表面上，本地看不到露宿街頭族，這跟其他發達國家的大城市景觀成了強烈對比。
如美國，天橋下，公園裡，都有長期住客。
日本的街友除了借宿公園之外，不少商店街，尤其百貨公司前的走廊上，入夜便有人到來鋪紙皮借住。他們安分守己，不弄髒環境，也不會騷擾過路人，因此，也不被驅趕。
不歡迎露宿者的商舖還是有的，它們會在店外貼上不准門前露宿的告示。
美國、日本的大城市，對街友相對寬容。它們也有一些福利組織為街友伸出援手，似乎顯示出溫情在人間，但這類現象的長期存在，也突顯社會問題的一面。
一些人淪落大城市，白天只能打些零工，晚上把街頭、公園當家的現象，社會上習以為常，把他們的存在視為城市化必須付出的代價。
一個城市的發展與露宿街頭現象共存，在更大程度上反映出，當權者對問題的關心不足或是束手無策。
日本社會多年來存在數目不小的露宿者，諷刺的是，日本人壽命越長，露宿街頭的問題越嚴重，街頭露宿者以年長者為主。
長壽給社會中經濟能力較弱的一群人的晚年變得更加潦倒不堪，他們失去兒女的照顧，或是無顏回到鄉下，街頭成了最後的歸屬。
新加坡是個城市化小國，街友的偶爾出現，有礙觀瞻，尤其是在組屋底層或樓梯口，還給人增添一分不安全感。
所以，新加坡人一般上以異樣眼光看待街友，看到有人在組屋底層，或是走廊過夜，馬上向市鎮理事會投訴，市鎮會若沒有即刻行動便會在網路上被人好好修理一番。
社會的老齡化是無可挽回的趨勢，除非新加坡人的生育率能夠顯著提高，但這近乎天方夜譚。
那麼，新加坡會不會步日本的後塵，老年人口越多，露宿街頭的人也越多？
給露宿者的援助網絡不斷擴大，更多社區安宿處的出現，是個好現象，表示社會對弱勢者的關注。
但這也是個不好現象。這即意味著，相關問題的嚴重化，值得深入研究其深層因素。
「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養」，儒家對社會發展的期望放在今天的時代更是有它的道理。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
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