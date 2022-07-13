美國為何拱台灣發展「不對稱作戰」？這要放在美軍全球戰略架構下，才看得出深層意涵

據媒體報導，剛剛結束的美台高層戰略對話「蒙特瑞會談」中，雙方對於不對稱戰力、軍售、中國武力威脅等議題交換意見，並深入探討了未來美台在部隊實戰訓練、陸戰隊與印太司令部的合作交流、戰時軍事協作等議題；均跨過以往儀式性與聯誼性的交流，進入深層實質問題交換意見。但因事涉敏感機密，不宜過度提早公開，外界也僅能就透露出來的隻字片語，自行猜測。

事實上，美台軍事交流早已低調進行多年，只是不能公開。在美中關係如膠似漆的年代，美台間仍保持相當密切的情報交流，以及任務小組式的協作機制。樂山的鋪路爪雷達，名義上由台灣出錢建置，實際上美軍及雷神公司的準軍事技術人員都在參與管理。CIA或美軍情報機構也曾在台招募通曉中、英文人員，上班地點在陽明山，這些情報交換皆是半公開的秘密。

1995－96年台海危機，美、日、台三方秘密組成了「明德小組」，以在情報交換、戰略協作上快速運作，台灣方面參與者有前國安會副秘書長張榮豐，美方則由後來在小布希時當到副國務卿的阿米塔吉領軍，皆能將共識迅速向各自高層老闆直接報告，形成決策。

於是，1996年時共軍東山島演習，其規模大到足以一轉彎就去打烏坵、高登等外島，柯林頓才會派出兩支航母戰鬥群，在台灣海峽一南一北後方待命，進行軍事威懾。「明德小組」在扁政府初期仍在運作，後來因種種原因沉寂，但在蔡英文上台後似乎又有重啟運作的跡象。原因無他，美中關係改變，中共武統台灣威脅加大，而且蔡英文當年也有參與過明德小組的運作。

Photo Credit: 總統府 總統蔡英文13日視導空軍偵蒐預警中心（樂山雷達站）及空軍防空連。（總統府提供） 中央社記者葉素萍傳真 109年10月13日

所以在深藍深綠互槓「台灣若發生戰爭，美軍會不會出兵保台？」這題時，知情者多半笑笑給他過，因為太多事不能明講。綠的說美軍一定會來，對也不對。藍的說美軍不會來，一樣對也不對。美國大兵直接登陸與共軍對戰的機率的確很低，但不表示美軍的武器彈藥支援不會來。

在1996年台海飛彈危機中，為加強外島防務，當時美軍最新的M249機槍、MK-19槍榴彈，都已經配發到馬祖基層了。美軍不來打陸戰，但美軍教官可以提早來，而且安全合作旅早在與台灣海陸或特戰交流了。美軍士兵在國際戰爭時，先退役再以志願軍名義，或國民組隊前往參戰，那是二戰前就有傳統的。

《珍珠港》那部電影一開始，兩兄弟去英倫打空戰，用的便是志願軍名義。陳納德的飛虎隊，一樣是志願軍。現在烏克蘭的國際兵團，多的是美軍海豹、海陸、英國SAS、法國外籍兵團成員報退參戰的志願者，台灣也有人組隊參加，而且還被《華盛頓郵報》大幅報導。