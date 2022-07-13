美國為何拱台灣發展「不對稱作戰」？這要放在美軍全球戰略架構下，才看得出深層意涵
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70年沒打過仗的台灣軍隊，亟需現代化美軍的指導與支援，才能有效完成保衛台灣的任務。我們現在是在「補修學分」，不是想耀武揚威。
據媒體報導，剛剛結束的美台高層戰略對話「蒙特瑞會談」中，雙方對於不對稱戰力、軍售、中國武力威脅等議題交換意見，並深入探討了未來美台在部隊實戰訓練、陸戰隊與印太司令部的合作交流、戰時軍事協作等議題；均跨過以往儀式性與聯誼性的交流，進入深層實質問題交換意見。但因事涉敏感機密，不宜過度提早公開，外界也僅能就透露出來的隻字片語，自行猜測。
事實上，美台軍事交流早已低調進行多年，只是不能公開。在美中關係如膠似漆的年代，美台間仍保持相當密切的情報交流，以及任務小組式的協作機制。樂山的鋪路爪雷達，名義上由台灣出錢建置，實際上美軍及雷神公司的準軍事技術人員都在參與管理。CIA或美軍情報機構也曾在台招募通曉中、英文人員，上班地點在陽明山，這些情報交換皆是半公開的秘密。
1995－96年台海危機，美、日、台三方秘密組成了「明德小組」，以在情報交換、戰略協作上快速運作，台灣方面參與者有前國安會副秘書長張榮豐，美方則由後來在小布希時當到副國務卿的阿米塔吉領軍，皆能將共識迅速向各自高層老闆直接報告，形成決策。
於是，1996年時共軍東山島演習，其規模大到足以一轉彎就去打烏坵、高登等外島，柯林頓才會派出兩支航母戰鬥群，在台灣海峽一南一北後方待命，進行軍事威懾。「明德小組」在扁政府初期仍在運作，後來因種種原因沉寂，但在蔡英文上台後似乎又有重啟運作的跡象。原因無他，美中關係改變，中共武統台灣威脅加大，而且蔡英文當年也有參與過明德小組的運作。
所以在深藍深綠互槓「台灣若發生戰爭，美軍會不會出兵保台？」這題時，知情者多半笑笑給他過，因為太多事不能明講。綠的說美軍一定會來，對也不對。藍的說美軍不會來，一樣對也不對。美國大兵直接登陸與共軍對戰的機率的確很低，但不表示美軍的武器彈藥支援不會來。
在1996年台海飛彈危機中，為加強外島防務，當時美軍最新的M249機槍、MK-19槍榴彈，都已經配發到馬祖基層了。美軍不來打陸戰，但美軍教官可以提早來，而且安全合作旅早在與台灣海陸或特戰交流了。美軍士兵在國際戰爭時，先退役再以志願軍名義，或國民組隊前往參戰，那是二戰前就有傳統的。
《珍珠港》那部電影一開始，兩兄弟去英倫打空戰，用的便是志願軍名義。陳納德的飛虎隊，一樣是志願軍。現在烏克蘭的國際兵團，多的是美軍海豹、海陸、英國SAS、法國外籍兵團成員報退參戰的志願者，台灣也有人組隊參加，而且還被《華盛頓郵報》大幅報導。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放