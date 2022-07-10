安倍精神已化作千風，在遠處，繼續守護他熱愛的日本和台灣

日本前首相安倍晉三遇刺逝世，台灣各界悲痛萬分。台灣痛失一位夥伴、一位長者、一位政治家。

安倍無論在任或卸任期間，他在國際政治、多邊外交上展現的大戰略和平衡感，在日本歷任首相中實屬罕見，而跨越政府、政黨的台日多軌合作，不只在雙邊關係上成就了歷史任務，也替中華民國在區域的穩定，在國際的參與上，留下了實質貢獻。

然而我們也有必要思索，當安倍起程前往另一個世界，他的精神遺產如何不朽。

從釣魚台的驚濤，到擴大的美日安保

在國際場合上，願意挺身而出，替台灣講話的領袖不多，2021年，第一屆「台美日國會議員戰略論壇」，安倍致詞公開表示非常重視台灣，希望台灣能參加國際組織，包括WHA、CPTPP；2021年，安倍力主擴大美日安保適用範圍（意即台灣有事論），鼓舞了台灣信心。同一位安倍，2017年也曾表示，期待兩岸關係通過當事者之間的對話和平解決。

回顧歷史，台日關係不必然是一片祥和，2008年6月10日，聯合號漁船進入日本所宣稱的釣魚台領域，遭到保安廳驅逐艦撞擊沉沒，船上16人被救起後送至石垣島接受審訊。當時日本官方的激烈處置，引發台灣朝野激烈抗議，而日方並未意識到台灣的不滿情緒，政府定調「放人、賠償、道歉」三原則，仍遭批評軟弱，行政院長面對立委質詢時表示「不惜一戰」，後改口說是「立委質詢下的回答」。

之後，日本政府終於開始正視我方的不滿，後續交涉漸入佳境，最終達到雙方都能接受的方案。

聯合號事件台日打得兇，2009年8月5日，刻意選在象徵結束中日戰爭的《中日和約》生效日，我方主動拋出「台日特別夥伴關係」，日本在2010年回拋《台日加強合作備忘錄》，2010年兩岸簽訂ECFA，隔年9月，台日雙方簽訂《台日投資協議》。