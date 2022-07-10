安倍精神已化作千風，在遠處，繼續守護他熱愛的日本和台灣
我們想讓你知道的是
人走不怕茶涼，也不應該有人亡政息的危機出現，只要台日雙方繼續秉持相護理解、包容、對話的原則，就看得到已化作千風的安倍精神，在遠處，繼續守護他熱愛的日本和台灣。
日本前首相安倍晉三遇刺逝世，台灣各界悲痛萬分。台灣痛失一位夥伴、一位長者、一位政治家。
安倍無論在任或卸任期間，他在國際政治、多邊外交上展現的大戰略和平衡感，在日本歷任首相中實屬罕見，而跨越政府、政黨的台日多軌合作，不只在雙邊關係上成就了歷史任務，也替中華民國在區域的穩定，在國際的參與上，留下了實質貢獻。
然而我們也有必要思索，當安倍起程前往另一個世界，他的精神遺產如何不朽。
從釣魚台的驚濤，到擴大的美日安保
在國際場合上，願意挺身而出，替台灣講話的領袖不多，2021年，第一屆「台美日國會議員戰略論壇」，安倍致詞公開表示非常重視台灣，希望台灣能參加國際組織，包括WHA、CPTPP；2021年，安倍力主擴大美日安保適用範圍（意即台灣有事論），鼓舞了台灣信心。同一位安倍，2017年也曾表示，期待兩岸關係通過當事者之間的對話和平解決。
回顧歷史，台日關係不必然是一片祥和，2008年6月10日，聯合號漁船進入日本所宣稱的釣魚台領域，遭到保安廳驅逐艦撞擊沉沒，船上16人被救起後送至石垣島接受審訊。當時日本官方的激烈處置，引發台灣朝野激烈抗議，而日方並未意識到台灣的不滿情緒，政府定調「放人、賠償、道歉」三原則，仍遭批評軟弱，行政院長面對立委質詢時表示「不惜一戰」，後改口說是「立委質詢下的回答」。
之後，日本政府終於開始正視我方的不滿，後續交涉漸入佳境，最終達到雙方都能接受的方案。
聯合號事件台日打得兇，2009年8月5日，刻意選在象徵結束中日戰爭的《中日和約》生效日，我方主動拋出「台日特別夥伴關係」，日本在2010年回拋《台日加強合作備忘錄》，2010年兩岸簽訂ECFA，隔年9月，台日雙方簽訂《台日投資協議》。
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
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