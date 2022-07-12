英國保障單一性別廁所引發爭議：越來越多「性別中立」廁所反而對女性不公平？

英國政府表示，英格蘭地區所有新建的公共建築都必須有男性和女性分開使用的廁所。

英國政府平等事務部長凱米．巴德諾赫（Kemi Badenoch）表示，「讓女性在使用公共設施的時候感到安全和自在，尊重她們的需要，這是非常重要的。」

「我們要確保在同一時間地點男性女性都能有各自分開使用的廁所，這是符合基本常識的做法。」

Photo Credit: EPA / BBC News 性別中立廁所歡迎使用者按照自己的性別認同選擇要使用的廁所

「性別中立」廁所的爭議

英國政府表示，有越來越多的「性別中立」廁所出現，這讓女性感受到「處於不公平的弱勢地位」，而且增加了她們排隊的時間。

但是跨性別權利團體為性別中立廁所作出辯護，表示性別中立廁所保護跨性別人士不會受到歧視。

跨性別權利團體說，和其他不遵循性別二分法的人一樣，跨性別者在使用男性或女性廁所的時候，也會面臨被侵擾的挑戰。

細微差異

政府官員在宣佈上述政策時也特別強調性別中立廁所和無性別廁所的差別，前者是數個隔間廁所，但使用者要共用排隊和洗手設施，後者則是（內含洗手設施的）完整獨立隔間，男性女性都可以使用。

政府表示，新建公共建築如果有足夠空間應該提供無性別廁所，但不能在犧牲女性廁所空間的前提下設置無性別廁所。

官員表示，這項在去（2021）年提出的修改政策保障了女性使用「適當設施」的權益，一些女性可能因為懷孕或生理因素而需要更經常使用廁所設施。

這項新的政策還需要修改相關建築法規和指導才能付諸實現，今年秋天還會展開技術諮詢，檢討如何改善無性別廁所和無障礙廁所。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航