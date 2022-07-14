中共二十大迫在眉睫，「清零」政策對習近平邁向第三任期造成危險
我們想讓你知道的是
如果共產黨還沒有對這一切有所擔心的話，它現在應該要擔心了。假如居民再次被強制圈禁在家中，不難想象上海會出現的騷亂。但是，中國沒有顯出改變其COVID-19防疫政策的跡象。全世界都在看著，並且都在問為什麼。簡單來說，有兩個原因：政治和疫苗。
6月，一列從中國金融中心上海去往北京的高鐵列車上，乘客最終沒能抵達目的地。
列車前往首都的途中，被身穿防護服的官員截停。他們登上列車，用擴音器宣佈，所有人必須下車，因為其中一名乘客與一個COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染群組有關聯。
在疫情全球大流行的初期，中國民眾在大多數時候都會聽從這樣的命令，因為他們相信這個政府知道自己在做什麼。現在，管理當局不能再將這種順從視作理所當然。
旅客大聲回應：「不！為什麼要我們下車？你們是怎麼讓這個人上車的？」
但是，他們很快就被送去幾百公里以外的一個隔離中心。
這樣的舉措是中國堅定的「清零」政策中的一部分。國家主席習近平已經反覆警告，其他的路線都不可接受。
在疫情最初於武漢爆發之後，這個國家將自己封鎖在一個巨大的防疫泡泡內，令全民免受其他地方所經歷的高死亡率，但是這卻是有代價的——而且有越來越大的政治風險。
在中國，共產黨對重大社會動蕩的恐懼高於一切——而在今（2022）年稍後的黨代表大會上進入歷史性的第三任期之前，習近平不想看見這種事發生。
彌漫空中的不確定性
世界其他地方都在試著與COVID-19共存之際，中國是唯一仍然將抗疫視為第一要務的重大經濟體。
所謂的COVID-19「清零」措施包括大規模檢測、追蹤接觸者和嚴格隔離等。只需少數幾宗病例都能觸發全城的封鎖。
北京最近只有幾宗感染，但是2100多萬居民被要求每三天就排隊進行核酸檢測，才能進入公共大樓，甚至是街角小店。
當有一宗COVID-19病例確診時，整個街區都可能被迅速封鎖。這對於商家來說尤其苛刻——可以看到一些商店、酒吧和餐廳直接長期關門。
在中國的每一個人都生活在不確定性當中。做計劃很難，而這會令人想知道，人們還會對此忍受多久。
如果共產黨還沒有對這一切有所擔心的話，它現在應該要擔心了。假如居民再次被強制圈禁在家中，不難想象上海會出現的騷亂。
但是，中國沒有顯出改變其COVID-19防疫政策的跡象。全世界都在看著，並且都在問為什麼。
簡單來說，有兩個原因：政治和疫苗。
中國的疫苗接種率仍然太低
目前並不清楚中國為什麼會在疫苗接種率上落後，這個國家的接種率還沒有到可以讓它安全開放的程度。官員害怕大規模爆發可能會讓醫院不勝負荷，並造成大量死亡。
中國國家衛健委梁萬年教授在3月份表示：「一些脆弱人群尚未完全接種兩劑疫苗或加強針，因此我們不能就這樣讓步。」
當局有過一些遲來的措施試圖提高疫苗接種率——根據官方數據，89％的人接種了兩劑疫苗，但合資格的人士當中只有56％接種了加強針。
幾個月前，這個狀況要更糟糕得多。
尤其令人擔心的是長者。在香港，大部分死亡病例都是長者和未接種疫苗人士。
在4月上海爆發疫情時，市政官員表示，60歲以上人士只有38％接種了三劑疫苗，80歲以上只有15％接種了頭兩針。
在全國，80歲以上只有19.7％接種了加強針。
為什麼不願接種？對於中國的很多人來說，政府在Omicron變異毒株出現之前對於COVID-19的成功控制，好像降低了對接種疫苗的緊迫性。
官員一直將COVID-19疫情描述成一個國外的問題，歸咎外國旅客將病毒帶入中國，而這種觀念扎下了根。
人們也向《BBC》表示，一些醫生曾向那些患有慢性病的人士警告疫苗的相關危險性——而不是警告不接種疫苗的危險，特別對於長者和高危人群的危險性。
《BBC》在北京一個公園裡訪問的一些退休人士表示，他們不是很擔心病毒。
「我不擔心COVID-19。小心一點，戴口罩就是了，」一名85歲的女士告訴我們。她說，她和丈夫在那一天早上剛剛接種了一針。
旁邊一個男人說：「北京的疫情管控很好。北京人，中國人，聽政府的。跟外國那些人不一樣，叫我們留在家，我們就留在家。」
不過，北京還沒有像上海、武漢、西安、吉林等等地方一樣，經歷過人們被限制在家中的全面封鎖。
首都的人們常常將中國的經驗與他們所認為的外國相比較。政府控制的媒體大量報導其他國家的疫情，但是對於上海封鎖令之下居民遭受糧食短缺的混亂和艱難狀況，報導的凖確程度卻低得多。
於是，為什麼習近平的政府沒有更賣力推行疫苗接種？旅行須核酸檢測——但為什麼不要求疫苗接種紀錄？中國的好幾個國際企業組織均呼籲，將檢測和隔離的大量資源分一些去更積極地推行長期疫苗計劃。
本周，北京市政府宣佈了一項變動：進入電影院、健身房、網咖、圖書館、博物館和其他娛樂場所須出示疫苗證明。
但是，疫苗只不過是問題的一部分。
「清零」變成了一項政治挑戰
問題當中相當重要的一部分，似乎是來自於官員對於黨的宣傳太有信心。
政府代表人員曾公開嘲笑其他國家開放封鎖的舉措。他們聲稱，中國不會這樣做。
6月，習近平到訪了武漢，全球大流行最先出現的地方。官方媒體稱，他強調「動態清零」政策的價值，並要求當地人，政府會以人民的生命安全為優先。他還被引述說，如果中國轉向「集體免疫」政策，後果將不堪設想。
儘管Omicron變異毒株已經顯示了這種病毒是如何不可阻擋，但是中國最高層所運用的話術仍然集中於「戰勝」病毒和「打贏疫情防護保衛戰」。
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
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