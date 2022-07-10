斯里蘭卡民眾縱火焚燒總理住宅、成功佔領總統官邸，國會議長宣布總統將於13日正式下台

斯里蘭卡面臨70年來最嚴重的經濟危機，總理住宅遭到民眾縱火焚燒、總統官邸最終由民眾成功佔領。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨（9）日宣布辭職，國會議長則發布影片聲明表示，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）將在13日正式下台，為該家族長期掌權劃下休止符。

示威群眾闖入總統官邸，環境之奢華令民眾驚訝

（中央社）斯里蘭卡總統官邸遭大批憤怒民眾攻占數小時後，該國國會議長宣布，他已接獲總統拉賈帕克薩的通知，證實總統將於7月13日正式下台。

《路透社》報導，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）發布影片聲明表示，總統已通知他，自己將於13日辭職。

阿貝瓦迪那表示：「（總統）於7月13日下台的決定是為確保政權和平交接。因此我要求民眾尊重法律、維持和平。」

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障。9日上午，包括工會會員在內的數以萬計斯里蘭卡民眾在可倫坡發起示威，要求拉賈帕克薩下台。

可倫坡警方設下多道路障，並以催淚彈及強力水柱試圖阻擋示威民眾，但仍被突破防線，示威者約在中午左右成功占領總統官邸，而當時拉賈帕克薩已不在官邸之內。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為斯里蘭卡民眾成功佔領總統官邸。

當地媒體《News 1st》的影片顯示，示威者在總統官邸內揮舞國旗，也有人跳進總統官邸內的游泳池慶祝；總統府官邸周邊道路也是擠滿示威群眾，情緒激昂，估計有數萬人之多。

目前拉賈帕克薩仍行蹤成謎。不過《News 1st》引述可倫坡港務長說法報導，示威群眾闖入官邸之前，有車隊護送黑色長車內的乘客登上一艘軍艦，另有一批行李被送上另一艘軍艦，這兩艘軍艦之後一起離開港口。

英國《衛報》報導，群眾湧入總統官邸的臥房及廚房，開槍掃射官邸裡的財產。許多示威民眾藉此「善加利用」總統官邸裡奢侈的居住環境，這是他們過去數週以來因為食物及燃料短缺享用不到的。示威群眾被見到在官邸廚房裡煮咖哩、躺在床上以及沙發上，有些民眾在總統私人健身房裡重訓跟慢跑，有些人甚至跳入戶外的游泳池。 示威群眾之一的蘭吉特（Rajith）今年50歲，有兩個年輕的孩子要養，但他表示已經沒有食物可吃。他表示當他闖入總統官邸後十分驚訝，「（掌權者）什麼都不缺，我們見到他們奢侈的房間，他們有電力和瓦斯可用，甚至還飼養許多血統純正的寵物。」 拉賈帕克薩家族被斯里蘭卡民眾指控貪污，經濟管理不當才會造成國家破產。自從今年3月起，許多示威活動都要求該家族掌權者——尤其是總統——下台，並且為日益惡化的經濟環境負起責任。 總統過去數個月以來一直拒絕下台，也是該家族中唯一還在位者。如今總統宣布7月13日正式下台，標誌著該家族過去在斯里蘭卡掌權20年將劃下休止符。

總理住宅遭民眾縱火焚燒，警方：無人員傷亡通報

（中央社）斯里蘭卡爆發70年來最嚴重經濟危機，總理威克瑞米辛赫9日在眾怒下宣布辭職，但他在首都可倫坡（Colombo）的住宅仍遭到示威民眾縱火焚燒，他本人則已前往安全地點躲避。

《法新社》報導，威克瑞米辛赫的辦公室發布聲明稱：「抗議民眾闖入總理威克瑞米辛赫的私人住宅，並在宅內縱火焚燒。」

社群媒體上流傳的影片顯示，群眾放火後高聲歡呼。警方表示，目前尚無人員傷亡通報，且威克瑞米辛赫和他家人事發時都不在屋內。

Photo Credit: AP / 達志影像 斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫在可倫坡的住宅遭示威民眾縱火焚燒。

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，民眾4月起發起數波大規模示威，迫使當時的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於5月9日下台，之前已曾4度出任總理的威克瑞米辛赫則於3天後緊急回鍋，並兼任財政部長。

9日動亂發生後，威克瑞米辛赫與數名政黨領袖進行會商，以決定要採取哪些步驟因應。此後威克瑞米辛赫的辦公室發布聲明，稱他願意辭職，以促成囊括所有政黨的新政府成立。

一名斯里蘭卡政府消息人士表示，威克瑞米辛赫先前即已被護送到一個安全地點。

隨著民眾憤怒持續升溫，大批示威者9日也衝進總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的住所和辦公地點，高喊要他下台，軍警皆無力攔阻。

據報導，拉賈帕克薩8日已被護送離開官邸，以保護他的安全。

台灣外交部：旅居斯里蘭卡僑民約50人，約10人預計7月底前陸續返台

（中央社）斯里蘭卡示威抗議頻傳，外交部今（10）天表示，台灣旅居斯里蘭卡的僑民約有50人，目前均安全無虞；其中約10人計畫在7月底前陸續返台，籲請民眾基於自身安全，在斯里蘭卡仍有商務航班情況下宜儘速離境。

外交部副發言人崔靜麟上午告訴《中央社》記者，斯里蘭卡自今年1月以來政經情勢持續惡化，大眾情緒不滿高漲，各地示威抗爭頻傳。外交部日前已指示駐清奈辦事處隨時掌握當地情勢發展，與旅居斯里蘭卡僑團及相關團體保持密切聯繫，並預作沙盤推演，妥適規劃各種情況的因應方案，以提供僑胞相關協助。

崔靜麟表示，斯里蘭卡示威民眾昨天中午闖入斯里蘭卡總統官邸，斯里蘭卡政局再次陷入混亂。根據駐清奈辦事處最新資訊，台灣旅居斯里蘭卡的僑民現約有50人，目前均安全無虞；其中約10人計畫在7月底前陸續返台，駐處已於7月8日與斯里蘭卡台商會等進行視訊會議，提醒注意人身安全，備妥行李、旅行文件、糧食及飲水等物資，以隨時因應突發情勢。

崔靜麟指出，駐處將持續提供各類必要協助，呼籲民眾基於自身安全，在斯里蘭卡目前仍有商務航班的情況下宜儘速離境。

外交部「國外旅遊警示分級表」目前將斯里蘭卡列為「紅色」燈號警示，再次籲請民眾暫勿前往斯里蘭卡，在斯里蘭卡的台灣民眾如需急難救助，請撥打台灣駐清奈辦事處緊急聯絡電話：91-96000-99511；或請台灣親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範