斯里蘭卡民眾縱火焚燒總理住宅、成功佔領總統官邸，國會議長宣布總統將於13日正式下台
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拉賈帕克薩家族被斯里蘭卡民眾指控貪污，經濟管理不當才會造成國家破產。自從今年3月起，許多示威活動都要求該家族掌權者——尤其是總統——下台，並且為日益惡化的經濟環境負起責任。
斯里蘭卡面臨70年來最嚴重的經濟危機，總理住宅遭到民眾縱火焚燒、總統官邸最終由民眾成功佔領。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨（9）日宣布辭職，國會議長則發布影片聲明表示，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）將在13日正式下台，為該家族長期掌權劃下休止符。
示威群眾闖入總統官邸，環境之奢華令民眾驚訝
（中央社）斯里蘭卡總統官邸遭大批憤怒民眾攻占數小時後，該國國會議長宣布，他已接獲總統拉賈帕克薩的通知，證實總統將於7月13日正式下台。
《路透社》報導，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）發布影片聲明表示，總統已通知他，自己將於13日辭職。
阿貝瓦迪那表示：「（總統）於7月13日下台的決定是為確保政權和平交接。因此我要求民眾尊重法律、維持和平。」
斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障。9日上午，包括工會會員在內的數以萬計斯里蘭卡民眾在可倫坡發起示威，要求拉賈帕克薩下台。
可倫坡警方設下多道路障，並以催淚彈及強力水柱試圖阻擋示威民眾，但仍被突破防線，示威者約在中午左右成功占領總統官邸，而當時拉賈帕克薩已不在官邸之內。
當地媒體《News 1st》的影片顯示，示威者在總統官邸內揮舞國旗，也有人跳進總統官邸內的游泳池慶祝；總統府官邸周邊道路也是擠滿示威群眾，情緒激昂，估計有數萬人之多。
目前拉賈帕克薩仍行蹤成謎。不過《News 1st》引述可倫坡港務長說法報導，示威群眾闖入官邸之前，有車隊護送黑色長車內的乘客登上一艘軍艦，另有一批行李被送上另一艘軍艦，這兩艘軍艦之後一起離開港口。
英國《衛報》報導，群眾湧入總統官邸的臥房及廚房，開槍掃射官邸裡的財產。許多示威民眾藉此「善加利用」總統官邸裡奢侈的居住環境，這是他們過去數週以來因為食物及燃料短缺享用不到的。示威群眾被見到在官邸廚房裡煮咖哩、躺在床上以及沙發上，有些民眾在總統私人健身房裡重訓跟慢跑，有些人甚至跳入戶外的游泳池。
示威群眾之一的蘭吉特（Rajith）今年50歲，有兩個年輕的孩子要養，但他表示已經沒有食物可吃。他表示當他闖入總統官邸後十分驚訝，「（掌權者）什麼都不缺，我們見到他們奢侈的房間，他們有電力和瓦斯可用，甚至還飼養許多血統純正的寵物。」
拉賈帕克薩家族被斯里蘭卡民眾指控貪污，經濟管理不當才會造成國家破產。自從今年3月起，許多示威活動都要求該家族掌權者——尤其是總統——下台，並且為日益惡化的經濟環境負起責任。
總統過去數個月以來一直拒絕下台，也是該家族中唯一還在位者。如今總統宣布7月13日正式下台，標誌著該家族過去在斯里蘭卡掌權20年將劃下休止符。
總理住宅遭民眾縱火焚燒，警方：無人員傷亡通報
（中央社）斯里蘭卡爆發70年來最嚴重經濟危機，總理威克瑞米辛赫9日在眾怒下宣布辭職，但他在首都可倫坡（Colombo）的住宅仍遭到示威民眾縱火焚燒，他本人則已前往安全地點躲避。
《法新社》報導，威克瑞米辛赫的辦公室發布聲明稱：「抗議民眾闖入總理威克瑞米辛赫的私人住宅，並在宅內縱火焚燒。」
社群媒體上流傳的影片顯示，群眾放火後高聲歡呼。警方表示，目前尚無人員傷亡通報，且威克瑞米辛赫和他家人事發時都不在屋內。
斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，民眾4月起發起數波大規模示威，迫使當時的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於5月9日下台，之前已曾4度出任總理的威克瑞米辛赫則於3天後緊急回鍋，並兼任財政部長。
9日動亂發生後，威克瑞米辛赫與數名政黨領袖進行會商，以決定要採取哪些步驟因應。此後威克瑞米辛赫的辦公室發布聲明，稱他願意辭職，以促成囊括所有政黨的新政府成立。
一名斯里蘭卡政府消息人士表示，威克瑞米辛赫先前即已被護送到一個安全地點。
隨著民眾憤怒持續升溫，大批示威者9日也衝進總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的住所和辦公地點，高喊要他下台，軍警皆無力攔阻。
據報導，拉賈帕克薩8日已被護送離開官邸，以保護他的安全。
台灣外交部：旅居斯里蘭卡僑民約50人，約10人預計7月底前陸續返台
（中央社）斯里蘭卡示威抗議頻傳，外交部今（10）天表示，台灣旅居斯里蘭卡的僑民約有50人，目前均安全無虞；其中約10人計畫在7月底前陸續返台，籲請民眾基於自身安全，在斯里蘭卡仍有商務航班情況下宜儘速離境。
外交部副發言人崔靜麟上午告訴《中央社》記者，斯里蘭卡自今年1月以來政經情勢持續惡化，大眾情緒不滿高漲，各地示威抗爭頻傳。外交部日前已指示駐清奈辦事處隨時掌握當地情勢發展，與旅居斯里蘭卡僑團及相關團體保持密切聯繫，並預作沙盤推演，妥適規劃各種情況的因應方案，以提供僑胞相關協助。
崔靜麟表示，斯里蘭卡示威民眾昨天中午闖入斯里蘭卡總統官邸，斯里蘭卡政局再次陷入混亂。根據駐清奈辦事處最新資訊，台灣旅居斯里蘭卡的僑民現約有50人，目前均安全無虞；其中約10人計畫在7月底前陸續返台，駐處已於7月8日與斯里蘭卡台商會等進行視訊會議，提醒注意人身安全，備妥行李、旅行文件、糧食及飲水等物資，以隨時因應突發情勢。
崔靜麟指出，駐處將持續提供各類必要協助，呼籲民眾基於自身安全，在斯里蘭卡目前仍有商務航班的情況下宜儘速離境。
外交部「國外旅遊警示分級表」目前將斯里蘭卡列為「紅色」燈號警示，再次籲請民眾暫勿前往斯里蘭卡，在斯里蘭卡的台灣民眾如需急難救助，請撥打台灣駐清奈辦事處緊急聯絡電話：91-96000-99511；或請台灣親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。
新聞來源
- 官邸遭示威群眾闖入 斯里蘭卡總統宣布辭職[影]（中央社）
- 斯里蘭卡總理辭職難平眾怒 住宅遭縱火[影]（中央社）
- 外交部：約50名僑民旅居斯里蘭卡 安全無虞（中央社）
- Sri Lanka: president agrees to resign amid unrest（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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