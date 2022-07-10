全台首支「混合式類衛星載具火箭」成功升空，執行團隊：整體飛行流程符合預期，任務99%成功

（中央社）全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今（10）天上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務，現場湧入不少太空迷爭睹。

HTTP-3A第二節火箭原訂昨天挑戰升空，但因在發射前最後管線脫離階段，氮氣分離接頭發生異常，近8時宣布取消發射，今天上午6時再戰。

今天清晨屏東縣牡丹鄉旭海村天氣晴朗，還有一絲涼風，不少太空迷天剛亮就在觀景台等候，還有民眾連2日前來，期待看到火箭升空。

根據國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊資料，HTTP-3A第二節火箭高4.8公尺，起飛重量約365公斤，上半部直徑50公分、下半部直徑70公分。今天申請6到8時為發射窗口，在上午6時10分左右脫離固定器，12分順利起飛，現場響起一片歡呼。

依原訂飛行行程，火箭應經過5秒垂直起飛後，開始往海面方向飛行，火箭引擎運作60秒後關閉，再利用慣性繼續升空，約第90秒打開阻力傘，落到到較低空時再打開主傘減速落海，整體飛行時間約8到10分鐘，飛行高度最高可達12公里。

不過現場實際目擊，今天火箭起飛後約1分鐘後打開降落傘，又約1分鐘後落海。

Photo Credit: 中央社 全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭10日上午6時12分在屏東旭海順利發射。

ARRC副主任魏世昕日前對媒體說明，今天發射的HTTP-A第二節火箭，因火箭上搭載重要研究數據，落海後將派漁船回收火箭。

今天發射的是全台首支「混合式類衛星載具火箭」，為ARRC團隊在科技部「太空產業關鍵技術研發專案計畫」支持下研發，並成為短期科研火箭發射場域發射啟用後首個發射火箭。原訂5月3日在屏東旭海進行，不料先歷經風速過大順延至隔日，後又因風雨大，導致火箭無法正常運作而取消發射，原訂昨天再戰升空，又因氮氣分離接頭異常取消。

執行團隊：整體飛行流程符合預期，任務99%成功

（中央社）類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天在屏東旭海順利發射，飛行約2分鐘，ARRC團隊表示，這是全球首支可導控混合式火箭，雖飛行時長較短，但流程符合規畫，任務有99%成功。

科技部位於屏東縣牡丹鄉旭海村的短期科研探空火箭發射場域，原訂於今年5月3日由陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）發射團隊執行首次發射，當時因天氣變故取消。今天ARRC再度挑戰，終於在清晨6時12分順利發射，飛行時間約2分鐘。

ARRC副主任魏世昕隨後接受媒體聯訪指出，這次任務最重要目的就是要看火箭可不可以依據任務規劃，從發射塔起飛、往海面偏倒，依規劃軌跡飛行、打開降落傘後落海，基本上整個過程都有順利達成，因此認為任務有99%的成功，而且今天天氣很好，可以從發射到落海全程用肉眼看到台灣發展衛星載具火箭的第一步。

目前正就讀清大動力機械工程學系研究所二年級、擔任ARRC發射副指揮官的陳佐任說，很高興能以學生身分參與這次發射任務，親眼看到自己打造出來的火箭，順利以理想中的目標往上飛，後續會再分析、研究飛行數據，從中得到更多經驗。

不過依據原訂飛行規劃，火箭飛行時長約8到10分鐘，最高可達12公里；科技部新聞稿則指出今天火箭在起飛2分鐘後落海、實際飛行高度約3公里。

Photo Credit: 中央社 全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天上午6時12分在屏東旭海順利發射，約飛行2分鐘左右後落海（水花處）。

ARRC說明，整體飛行流程符合預期，但飛行約30秒左右，火箭就啟動了一些機制，因此飛行時間沒有達到預期，但火箭有繼續依設計進行拋物線飛行並打開降落傘，將由在地漁船協助打撈火箭以回收資料，再了解詳細過程，做進一步分析。

ARRC團隊指出，HTTP-3A是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破，今天成功發射HTTP-3A第二節火箭，明年初可望挑戰加上第一節進行發射，測試空中脫離、點火的控制力。

國家太空中心主任、有「火箭阿伯」之稱的吳宗信說，導控技術讓火箭可以在遇風時調整飛行姿態，是做衛星載具火箭最基礎的技術，今天的發射提供了非常多值得參考的內容，「不管在地面試了多少次，沒有真的飛過，都沒有用，實際離開地面飛行非常重要」。

科技部長吳政忠透過新聞稿指出，科技部擇定旭海牡丹灣作為短期科研發射場域，為懷抱太空夢的科研團隊提供合法、安全設施，會持續督導即將升格為行政法人的國家太空中心，妥善利用場域，積極提升太空科技能量，讓台灣在全球太空領域占有一席之地。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範