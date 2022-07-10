美國務卿將訪東京弔唁安倍晉三、財政部長取消訪日部分行程，拜登下令全美降半旗至10日
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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今（10）日透過聲明表示，布林肯將會拜訪東京弔唁前日本首相安倍晉三，並且與資深日本官員會面。財政部官員表示，葉倫仍會按照計畫出訪日本，預計在下週二與日本財務大臣鈴木俊一會面。
日本前首相安倍晉三前（8）日遭槍擊身亡後，美國總統拜登同日公告全美降半旗哀悼至今（10）日。美國國務院今日也表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於今晚從曼谷出發前往東京，弔唁安倍晉三。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）則取消下週二（7月12日）訪日行程中，前往橫濱港的行程。
《華盛頓郵報》報導，美國國務院今（10）日表示，國務卿布林肯將會前往東京弔唁遭到槍擊不幸身亡的前日本首相安倍晉三。布林肯目前剛結束在印尼的20國集團（G20）外長會議，國務院未具體說明布林肯拜訪東京時，將會與哪些日本官員碰面。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）今日透過聲明表示，布林肯將會拜訪東京弔唁前日本首相安倍晉三，並且與資深日本官員會面。普萊斯表示，美日同盟是維持印太地區和平及穩定的重要基石，且從未如此堅實。
布林肯將會在泰國時間週日晚上從曼谷出發前往東京。
《路透社》報導，根據美國財政部官員昨（9）日的消息，在日本前首相安倍晉三遭槍擊後，財政部長葉倫已取消下週訪日行程中前往橫濱港的行程。
據悉，葉倫原定在下週二前往橫濱港參與企業領導人圓桌會議，參觀當地設施並發表演說。
財政部官員表示，葉倫仍會按照計畫出訪日本，預計在下週二與日本財務大臣鈴木俊一會面。
財政部8日時表示，葉倫將出席在印尼舉辦的20國集團（G20）會議，並與韓國的官員們會面，以利在俄羅斯石油價格上限議題獲得支持。
拜登下令全美降半旗至7月10日
（中央社）前日本首相安倍晉三當地時間8日遭槍殺身亡。美國總統拜登表示，安倍是美國的忠實友人，與兩黨總統合作，深化兩國聯盟，推進自由印太區域願景。為表達哀悼之意，拜登下令全美降半旗至10日。
安倍晉三當地時間8日在奈良幫議員候選人助選時遭遇槍擊，送醫治療後宣告不治，享壽67歲。
拜登8日透過官方聲明與推特，表達對安倍不幸遇難的哀悼之意。
拜登隨後並發出公告表示，作為日本史上在位時間最長的首相，安倍是日本人民的驕傲公僕，也是美國的忠實友人。他與美國兩黨總統合作，以深化兩國聯盟，推進自由開放印太區域共同願景。即使在遭到襲擊身亡的那一刻，他也在從事民主志業，為此奉獻一生。為紀念安倍，拜登下令全美降半旗至10日。
在印尼峇里島（Bali）參與20國集團（G20）峰會的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表達對安倍遇害的誠摯哀悼。他讚許安倍是全球領袖，也是美國堅定不移的盟友，他對自由開放印太區域的願景將美日聯盟合作推向新高點。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也發出聲明表示，在安倍長期從事公職的生涯中，他是一位歷史性領袖，是美國的重要友人，也是日本與全球和平與繁榮的捍衛者。為紀念安倍，「讓我們再次重申持續他對和平的承諾，推進我們的共同安全利益，並為現在與後代強化我們的國家聯盟」。
前美國總統歐巴馬（Barack Obama）推文，對「我的朋友與長期合作夥伴」遭到暗殺感到震驚與悲傷。他表示，安倍致力於他所服務國家和美日之間的非凡聯盟。他會永遠記得他們為強化聯盟所做的努力、一起前往廣島與珍珠港的感人經歷，以及他與妻子安倍昭惠向他和妻子蜜雪兒（Michelle Obama）所展現的恩惠。
前美國總統川普（Donald Trump）則透過自創的社群網站Truth Social表示，這對全世界是個壞消息。他也稱許安倍是位「了不起的人和領袖」，能團結眾人且獨一無二，更重要的是，安倍熱愛並珍視他卓越的國家日本。
新聞來源
- Blinken to stop in Tokyo to pay respects to slain leader Abe（The Washington Post）
- Yellen cancels public event in Japan after Abe assassination（Reuters）
- 安倍晉三遇刺身亡 拜登下令全美降半旗致哀（中央社）
延伸閱讀
- 「這怎麼可能發生在日本？」安倍晉三遇刺後，周遭的人都在問同一個問題
- 一門三首相：安倍晉三在日本政壇歷久不衰的影響力，得從外祖父岸信介留下的政治遺產開始說起
- 《安倍晉三大戰略》賴怡忠：安倍晉三給日本的戰略遺產，與未竟全功的日台關係
- 讚槍手為抗日英雄、稱「見證歷史」：安倍遇刺中國網友狂歡，相關話題佔據微博熱搜
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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