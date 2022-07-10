本土新增2萬7708例、死亡71例，「清冠一號」公費適用對象衛福部已與專家達成初步共識

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2萬7844例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬7708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬7708例本土病例，為1萬2887例男性、1萬4812例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布如下圖所示：

指揮中心指出，今日新增71例本土病例死亡個案，為43例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、70例具慢性病史、50例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月23日至7月7日，死亡日期介於6月21日至7月7日。

發言人莊人祥說明，今日新增的死亡個案中有2例特殊案例，一位是二十幾歲男性，本身有慢性肝病，已接種1劑COVID-19疫苗。此名個案平日有酗酒習慣，7月5日當天未出房門，經個案父親叫喚後無反應，由救護車送到醫院急診。到醫院時已無呼吸脈搏，經PCR檢驗後陽性確診。

另一位為三十幾歲女性，有第四期癌症轉移病史，已接種3劑COVID-19疫苗。個案於6月18日咳嗽快篩陽性，後續安排視訊診療，屬於居家安寧照護患者，未開立口服抗病毒藥物。個案於6月25日在家往生。

有關台大醫院7月8日記者會上報告2名兒童染疫後中風，莊人祥表示經指揮中心收到資料研判後，8歲兒童為重症、另一位12歲男童為中症。

莊人祥表示，8歲男童沒有慢性病史、未接種過COVID-19疫苗。8歲男童於6月1日早上出現發燒、四肢痠痛、抽搐及嘴唇發紫，緊急送到急診後有血壓偏低及肝腎功能異常情況，PCR檢驗為陽性確診。

經電腦斷層顯示8歲男童有腦水腫，因疑似腦炎轉入加護病房，醫師給予瑞德西韋、類固醇及免疫調節劑等治療，後續核磁共振顯示有發炎反應及腦部局部缺血，有明顯腦血管病變。男童於6月12日轉出加護病房、15日出院後持續門診追蹤治療，目前恢復情形良好。

莊人祥說明，昨（9）日Novavax疫苗接種5483人次，其中以第二次追加劑最多（2803人次），第一次追加劑次之（1385人次），第一劑（834人次）排第三。

指揮中心說明，今日新增136例境外移入個案中，為79例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（6例）、印度（4例）、泰國（3例）、阿拉伯聯合大公國（2例）、烏拉圭、德國及新加坡（各1例）移入，另118例感染國家調查中。入境日期介於今年7月8日至7月9日。

清冠一號公費適用對象已有初步共識，新制上路時間待指揮中心拍板

（中央社）清冠一號應明訂公費適用對象，衛福部已與專家學者達調整初步共識，適用對象仍在擬定階段，不會單純以年齡劃分，將多方考量重症危險因子，有中醫師建議應納未打3劑疫苗確診者。

國內COVID-19疫情持續，隨著單日本土個案數增加到萬例以上，衛福部中醫藥司日前邀集國家中醫藥研究所及中華民國中醫師公會全國聯合會研商 「公費COVID-19治療用台灣清冠一號申請補助方案」，盼調整公費清冠一號適用對象，以利公費預算更完善運用。

衛福部中醫藥司長黃怡超今天上午告訴《中央社》記者，7月4日會議中，經過一番討論後，已和與會的專家、學者達成初步共識，認同不論西藥或中藥，只要是公費給付藥物就應該制訂明確適用對象。至於新版清冠一號公費適用對象，指引方案仍在作業中，不排除會參考口服抗病毒藥物。

黃怡超重申，新版清冠一號公費適用對象絕不會如外界所言簡單以「年齡」劃分，13至64歲確診者不一定只能自費購買，訂定未來清冠一號公費適用對象同時會將年齡以外的重症危險因子納入考量。

至於外界關心的新版清冠一號公費適用對象何時上路，黃怡超表示，由於公費適用對象仍在擬定階段，需待指揮中心拍板才算正式定案，日前指揮中心推估的7月暫不限縮清冠一號公費對象，時程推估合理，但新制準確上路時間未定，以目前作業進度推算，應不會7月中旬倉促上路。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚說，除了醫院確診者，自4月18日開放居家照護輕症者可公費使用清冠一號後，當時雖有優先適用對象，但沒有限縮公費對象，已累計多達9萬多人次的確診者使用過清冠一號，療效有目共睹，尤其清冠一號沒有明顯副作用或交互作用，不應該完全改為自費。

柯富揚表示，認同公費給付的清冠一號應有明確適用對象，雖然可參考西藥，但不能只按照抗病毒藥物給付，中醫與西醫是兩種思維的醫學，同意新版公費對象不可僅以年齡區分，建議納入慢性肝病、腎病、免疫系統不全等慢性病或重大傷病確診者，甚至應該將未打滿3劑疫苗確診者納入。

另外，柯富揚提到，雖然現在北部疫情已逐漸趨緩，但中南部疫情仍在，中南部確診者正是需要使用清冠一號階段，若在此時重新公告新版公費適用對象，「是否有必要雨中收傘，需要審慎評估」，建議新制上路、推動時間點應該往後延。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範