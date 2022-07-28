碳費開徵預計將引發「綠色通膨」，台灣準備好了嗎？
我們想讓你知道的是
何麗嫺指出，在全球、在台灣都會面對減排壓力，沒有一間企業得以「一身輕」，就算不做國外生意，但產品賣給其他國內業主，這家業主可能還要做外銷生意，勢必會被要求提供碳足跡資訊揭露等，「絕對是逃不了！」
（中央社）緊鄰在中鋼第一轉爐工場，一排排黃色、灰色鋼塔矗立著，11支鋼管高聳挺拔高達三公尺，在豔陽照射下閃閃發光。
這是中鋼首度對外曝光的秘密武器——碳捕捉技術，也是目前產業界競相鑽研的新技術，不僅要迎合台灣2050年邁向碳中和目標，也想透過減碳解決眼前最迫切問題：碳費徵收。
環保署最快於2024年開徵碳費，雖然碳費怎麼收，環團、政府與產業間正上演三方拉鋸戰，但唯一可以確定的是，未來廠商排碳不再免費，「淨零」不是華麗的宣傳口號，這股轉型壓力與影響，也勢必會滲透到民眾日常。
中央大學經濟系教授吳大任斷言，「將來所有產品都會變貴」，他認為，在開徵碳費之前，廠商早已啟動減碳行動，減碳一定要付出額外成本，最終將轉嫁至消費者。
事實上，台灣並非收取碳稅費首例，2012年10月日本針對石油與煤炭稅基礎開徵「碳稅」，是亞洲第一個開徵碳稅的國家，隨後新加坡也開徵，印尼、美國等均在評估研議中。歐盟去年提出碳邊境調整機制 （CBAM），今年6月歐洲議會通過草案，預計2027年上路，堪稱是率先設立碳關稅的經濟體，全球對二氧化碳「定價」浪潮，早已不可逆。
國內一家石化廠悲觀預估，2050年每噸排碳費用恐達到100美元。台灣統包工程龍頭廠、中鼎集團永續長何麗嫺表示，水泥業若不減碳、加計碳稅，成本將上漲70%，鋼鐵業上漲30%；不減碳就要繳碳稅費，「有些支出是必須得拿出來，就看你錢花在哪裡」。
換言之，二氧化碳成為企業內化成本，起初在產業層面發酵，正逐步往食、衣、住、行反映，俄烏戰爭宛如觸發點，提前掀起物價壓力鍋。
「當廠商為了減少二氧化碳排放，導致產品生產成本上升，這就是綠色通膨（Greenflation）」，吳大任解釋。
能源結構變化與俄烏戰爭點火 電價翻騰終結連七凍
台灣是否能躲得過綠色通膨，首先要檢視能源結構。近年來，為降低碳排量，台電配合政策將燃煤電廠改成燃氣機組，物價看似風平浪靜，電價歷經史上最長連七凍，然而，今年2月俄烏戰爭爆發成了壓垮物價最後一根稻草，國際燃料價格一飛沖天，台電、中油虧損加劇，最終電價不得不「解凍」，7月1日起平均調幅高達8.4%。
受俄烏戰爭影響，北美市場指標的亨利港（Henry Hub）天然氣價格一度飆漲逾9%，至每百萬英熱單位（mmBtu）8.14美元，創2008年9月以來最高。根據棣邁產業顧問公司資料顯示，歐洲過去管道氣價維持在3至5美元，同樣受到戰爭影響，今年3月一度暴衝至61美元天價。
中經院綠色經濟研究中心助研究員陳中舜分析，天然氣可替代燃煤、也可作為再生能源備援，帶動氣價走高，台灣有98%能源靠進口，國際價格飆漲，企業成本勢必增加，並將一定成本轉嫁給消費者。
中油天然氣事業部執行長李皇章指出，尤其是中國、印度，近年積極執行煤改氣，需求連年攀升，中國去年採購量首度超過日本，突破8000萬噸，擠升全球天然氣最大市場。
他不諱言，「縱使俄烏戰爭結束，歐洲能源分散策略發酵之下，預估3、5年內，氣價將維持高檔」。
為穩定民生物價，中油去年7月起只有調漲電業用戶天然氣售價，但中油並未足額反映，今年1至6月天然氣吸收金額達1008億元，台電前5個月虧損達672億元。
經濟部長王美花曾說，不會讓國營事業倒閉；言下之意，民眾遲早要分擔這筆巨帳，為減碳產生的通膨現象早晚引爆。
全球碳稅費席捲而來 廠商負碳技術難跟上
日前，打入歐系品牌賓士供應鏈的輝能科技，找上中鼎幫忙盤點製程排碳熱點，想方設法排除，若無法降低，碳稅恐造成鉅額負擔。
歐盟的碳關稅就像是敲響外銷產業一記警鐘，逼得廠商不得不正視。
何麗嫺指出，在全球、在台灣都會面對減排壓力，沒有一間企業得以「一身輕」，就算不做國外生意，但產品賣給其他國內業主，這家業主可能還要做外銷生意，勢必會被要求提供碳足跡資訊揭露等，「絕對是逃不了！」
為了降低碳排量，中鼎很早就訂定綠色、低碳與環保工程業務策略目標，將「綠色技術」導入工程全生命週期中，致力降低環境衝擊。
這股減碳壓力雖然飄洋過海襲來，本土對綠色風暴的壓迫感也同樣在醞釀中，陳中舜示警，一旦台灣正式開徵碳費，將加劇綠色通膨。
中經院以亞鄰國家平均碳費每噸3至4美元計算，換算台灣工業部門每年要上繳碳費約新台幣145.7億元至194.3億元。
其中，「化學及塑膠業」、「電子與電力機械器材業」以及「基本金屬製造業」恐成重災區，預估總支出達86.1億元，占工業部門近6成，國內化學及塑膠業一年估計負擔38.7億元費用，相當驚人。
數字會說話，廠商心驚之餘也積極部署以降低綠色成本。
台塑集團早在10年前研究碳捕捉技術，又以台塑化先行，產學合作嘗試各種方式吸附二氧化碳；台塑化總經理曹明說，實驗後的結果顯示，碳捕捉技術是可行的，但不同碳捕捉技術牽涉不同價格，「唯一共同點是成本都很高」。
台塑化共實驗3案，以2015年執行實驗案為例，平均一天吸附0.6噸，等於一年才捕捉219噸，若以設備折舊20年計算，粗估每噸吸附成本約1370元，也就是一年要花30萬元捕捉219噸碳，經濟效益偏低。
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如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
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全球平均每月有17.6億筆企業資料外洩，每11秒遭受一次勒索軟體攻擊，而且駭客攻擊目標50%鎖定中小企業。
根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。
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主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。
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建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞
「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
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■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
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