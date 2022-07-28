碳費開徵預計將引發「綠色通膨」，台灣準備好了嗎？

（中央社）緊鄰在中鋼第一轉爐工場，一排排黃色、灰色鋼塔矗立著，11支鋼管高聳挺拔高達三公尺，在豔陽照射下閃閃發光。

這是中鋼首度對外曝光的秘密武器——碳捕捉技術，也是目前產業界競相鑽研的新技術，不僅要迎合台灣2050年邁向碳中和目標，也想透過減碳解決眼前最迫切問題：碳費徵收。

環保署最快於2024年開徵碳費，雖然碳費怎麼收，環團、政府與產業間正上演三方拉鋸戰，但唯一可以確定的是，未來廠商排碳不再免費，「淨零」不是華麗的宣傳口號，這股轉型壓力與影響，也勢必會滲透到民眾日常。

中央大學經濟系教授吳大任斷言，「將來所有產品都會變貴」，他認為，在開徵碳費之前，廠商早已啟動減碳行動，減碳一定要付出額外成本，最終將轉嫁至消費者。

事實上，台灣並非收取碳稅費首例，2012年10月日本針對石油與煤炭稅基礎開徵「碳稅」，是亞洲第一個開徵碳稅的國家，隨後新加坡也開徵，印尼、美國等均在評估研議中。歐盟去年提出碳邊境調整機制 （CBAM），今年6月歐洲議會通過草案，預計2027年上路，堪稱是率先設立碳關稅的經濟體，全球對二氧化碳「定價」浪潮，早已不可逆。

國內一家石化廠悲觀預估，2050年每噸排碳費用恐達到100美元。台灣統包工程龍頭廠、中鼎集團永續長何麗嫺表示，水泥業若不減碳、加計碳稅，成本將上漲70%，鋼鐵業上漲30%；不減碳就要繳碳稅費，「有些支出是必須得拿出來，就看你錢花在哪裡」。

換言之，二氧化碳成為企業內化成本，起初在產業層面發酵，正逐步往食、衣、住、行反映，俄烏戰爭宛如觸發點，提前掀起物價壓力鍋。

「當廠商為了減少二氧化碳排放，導致產品生產成本上升，這就是綠色通膨（Greenflation）」，吳大任解釋。

Photo Credit: 中鋼提供 中鋼鋼化聯產為碳捕捉指標計畫之一，黃色、灰色變壓吸附塔未來將捕捉轉爐氣、高爐氣的一氧化碳、二氧化碳，這是鋼化聯產核心設備，也是中鋼攜手中油、下游石化廠共同打造低碳綠色石化產品的秘密武器。

能源結構變化與俄烏戰爭點火 電價翻騰終結連七凍

台灣是否能躲得過綠色通膨，首先要檢視能源結構。近年來，為降低碳排量，台電配合政策將燃煤電廠改成燃氣機組，物價看似風平浪靜，電價歷經史上最長連七凍，然而，今年2月俄烏戰爭爆發成了壓垮物價最後一根稻草，國際燃料價格一飛沖天，台電、中油虧損加劇，最終電價不得不「解凍」，7月1日起平均調幅高達8.4%。

受俄烏戰爭影響，北美市場指標的亨利港（Henry Hub）天然氣價格一度飆漲逾9%，至每百萬英熱單位（mmBtu）8.14美元，創2008年9月以來最高。根據棣邁產業顧問公司資料顯示，歐洲過去管道氣價維持在3至5美元，同樣受到戰爭影響，今年3月一度暴衝至61美元天價。

中經院綠色經濟研究中心助研究員陳中舜分析，天然氣可替代燃煤、也可作為再生能源備援，帶動氣價走高，台灣有98%能源靠進口，國際價格飆漲，企業成本勢必增加，並將一定成本轉嫁給消費者。

中油天然氣事業部執行長李皇章指出，尤其是中國、印度，近年積極執行煤改氣，需求連年攀升，中國去年採購量首度超過日本，突破8000萬噸，擠升全球天然氣最大市場。

他不諱言，「縱使俄烏戰爭結束，歐洲能源分散策略發酵之下，預估3、5年內，氣價將維持高檔」。

為穩定民生物價，中油去年7月起只有調漲電業用戶天然氣售價，但中油並未足額反映，今年1至6月天然氣吸收金額達1008億元，台電前5個月虧損達672億元。

經濟部長王美花曾說，不會讓國營事業倒閉；言下之意，民眾遲早要分擔這筆巨帳，為減碳產生的通膨現象早晚引爆。

全球碳稅費席捲而來 廠商負碳技術難跟上

日前，打入歐系品牌賓士供應鏈的輝能科技，找上中鼎幫忙盤點製程排碳熱點，想方設法排除，若無法降低，碳稅恐造成鉅額負擔。

歐盟的碳關稅就像是敲響外銷產業一記警鐘，逼得廠商不得不正視。

何麗嫺指出，在全球、在台灣都會面對減排壓力，沒有一間企業得以「一身輕」，就算不做國外生意，但產品賣給其他國內業主，這家業主可能還要做外銷生意，勢必會被要求提供碳足跡資訊揭露等，「絕對是逃不了！」

為了降低碳排量，中鼎很早就訂定綠色、低碳與環保工程業務策略目標，將「綠色技術」導入工程全生命週期中，致力降低環境衝擊。

這股減碳壓力雖然飄洋過海襲來，本土對綠色風暴的壓迫感也同樣在醞釀中，陳中舜示警，一旦台灣正式開徵碳費，將加劇綠色通膨。

中經院以亞鄰國家平均碳費每噸3至4美元計算，換算台灣工業部門每年要上繳碳費約新台幣145.7億元至194.3億元。

其中，「化學及塑膠業」、「電子與電力機械器材業」以及「基本金屬製造業」恐成重災區，預估總支出達86.1億元，占工業部門近6成，國內化學及塑膠業一年估計負擔38.7億元費用，相當驚人。

數字會說話，廠商心驚之餘也積極部署以降低綠色成本。

台塑集團早在10年前研究碳捕捉技術，又以台塑化先行，產學合作嘗試各種方式吸附二氧化碳；台塑化總經理曹明說，實驗後的結果顯示，碳捕捉技術是可行的，但不同碳捕捉技術牽涉不同價格，「唯一共同點是成本都很高」。

台塑化共實驗3案，以2015年執行實驗案為例，平均一天吸附0.6噸，等於一年才捕捉219噸，若以設備折舊20年計算，粗估每噸吸附成本約1370元，也就是一年要花30萬元捕捉219噸碳，經濟效益偏低。